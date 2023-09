Hayao Miyazaki ne prendra pas sa retraite après Le Garçon et le Héron

Au Toronto International Film Festival première de Le garçon et le héron, la nouvelle est tombée Hayao Miyazaki’s plans de retraite a peut-être été annoncé trop tôt.

Dans une interview avec Radio-Canada sur le tapis rouge de la première du film au TIFF, Studio Ghibli Junichi Nishioka, directeur général, a déclaré que la légende de l’animation n’avait peut-être pas pris sa retraite trop au sérieux. certainement pas comme sérieusement, comme l’ont fait les médias. « D’autres personnes disent que c’est peut-être son dernier film, mais il ne ressent pas du tout cela », a déclaré Nishioka à CBC à propos de l’humeur changeante de Miyazaki. « Il travaille actuellement sur des idées pour un nouveau film. Il vient à son bureau tous les jours et fait ça. Cette fois, il n’annoncera pas du tout sa retraite. Il continue à travailler comme il l’a toujours fait.

Bien, Voilà: les 83 ans oreille- Le vieux maître de l’animation reste toujours aussi imprévisible et plein d’idées. Il nous a vraiment fait agir de manière solennelle en disant que c’était son dernier film avant de dire « je plaisante ». ! » C’est tellement Ghibli de sa part et nous sommes soulagés.

Le garçon et le héron ouvert plus tôt cet été au Japon sous le titre Comment vivez-vous?; après le lancement du TIFF, c’est prêt à ouvrir dans les salles nord-américaines le 8 décembre.

