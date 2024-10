Hay River s’apprête à recevoir un prix ParticipACTION de 10 000 $

La Ville de Hay River se prépare à enfin recevoir un prix remporté au cours de l’été.

Plus tôt cette année, ParticipACTION a organisé un concours pour déterminer la communauté la plus active au Canada. Ils ont évalué diverses villes à travers le pays en fonction de l’engagement de leurs résidents dans une gamme d’activités communautaires différentes.

Dans une course au coude à coude avec plusieurs autres communautés canadiennes, Hay River a finalement été déclarée communauté la plus active du pays. En guise de récompense, ils recevront 100 000 $ pour soutenir des initiatives locales en matière d’activité physique et de sport.

Les délégués de ParticipACTION seront à Hay River le 19 octobreème pour participer à une cérémonie officielle de remise de chèques pour la communauté. Les résidents présents pourront également découvrir comment les fonds seront utilisés. Suite à l’annonce, les résidents seront invités à passer l’après-midi au centre communautaire et à participer à des séances d’essai gratuites pour une gamme d’activités actives.