Hay River et Fort Smith toujours en sécurité après une journée « extrêmement difficile » : pompiers

L’incendie de forêt incontrôlable qui menace Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, empiète encore plus sur la communauté après ce que les pompiers qualifient de journée de lutte contre les incendies « extrêmement difficile » samedi.

Mais les équipes ont réussi à contenir le feu des structures pendant une deuxième journée alors que les vents violents persistaient.

L’incendie de forêt se situe désormais à un demi-kilomètre à l’ouest de la zone industrielle de Hay River et à un demi-kilomètre de la Première Nation de West Point, le long du chenal de l’Ouest. Il se trouve toujours à un kilomètre à l’ouest de l’aéroport.

Il a également brûlé à moins de 100 mètres de l’autoroute 2, mais les avions-citernes l’ont empêché d’atteindre l’autoroute.

Dans une mise à jour tard samedi soir, NWT Fire a déclaré que l’incendie s’était étendu vers l’est, dépassant Birch Creek et pénétrant dans le parc national Wood Buffalo.

Les pompiers ont annoncé dimanche qu’il devrait tomber entre quatre et huit millimètres de pluie et des vents favorables du nord, ce qui repousserait le feu sur lui-même.

Les images satellite montrent des incendies de forêt brûlant activement à une courte distance de la ville et de West Channel. À l’est, le feu de forêt a commencé à se propager vers la rive du Grand lac des Esclaves. (Sentinel-2/Agence spatiale européenne)

Au dernier décompte, cet incendie de forêt a brûlé environ 462 749 hectares de terres, soit un peu plus de 4 627 kilomètres carrés. L’équipe compte plus de 220 personnes qui combattent, avec 12 hélicoptères, 23 pièces d’équipement lourd et au moins 10 avions-citernes.

L’incendie de Fort Smith s’étend vers Thebacha

Pendant ce temps, les équipes de pompiers travaillant sur l’incendie de forêt au sud de Fort Smith ont également été confrontées à des incendies extrêmes dans certaines zones samedi, avec des vents violents et un ciel dégagé.

Parcs Canada dit dans une mise à jour de samedi soir que l’incendie se situe désormais à environ un demi-kilomètre de Thebacha, au nord-ouest de Fort Smith, et a atteint la rivière Salt à certains endroits. Cela a obligé les équipes à se replier dans des zones de sécurité après avoir utilisé des arroseurs dans la zone.

Ils prévoyaient de faire patrouiller des équipes sur la route de Thebacha à la recherche d’incendies ponctuels tout au long de la nuit, au cas où le vent transporterait des braises plus près de la zone.

Les équipes ont également dû reculer le long de Hay Camp Road, au sud de Fort Fitzgerald, car les incendies ont rendu la zone dangereuse dans l’après-midi et ont abattu de nombreux arbres. Dans cette zone, l’incendie se dirigeait principalement vers l’est, en direction de la rivière des Esclaves, a indiqué Parcs Canada.

Un hélicoptère survole un ciel enfumé au-dessus d’une flambée d’incendie de forêt qui menace la région de Fort Smith. (Services de protection de Fort Smith/Facebook)

La mise à jour indique qu’il n’y a eu aucun rapport faisant état de lignes de confinement de brèches d’incendie au sud de Fort Fitzgerald.