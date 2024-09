Hay-on-Wye divisé sur la peinture d’une femme nue

Val Harris a déclaré que les agents avaient visité la galerie The Chair à Hay-on-Wye jeudi et avaient averti que sa présence pourrait constituer une infraction à l’ordre public et qu’elle pourrait finalement se retrouver devant le tribunal.

Cela n’a cependant pas empêché un certain nombre de plaintes, certaines personnes qualifiant cela de « pornographie ».

Le tableau, de l’artiste Poppy Baynam, faisait partie d’une exposition plus large d’œuvres d’elle et de sa sœur.

Le tableau est placé dans la vitrine de la galerie The Chair, avec une affiche invitant les gens à laisser leurs commentaires dans un livre

Jeudi, elle a déclaré que la police lui avait demandé de le retirer de la fenêtre et de le placer plus loin à l’intérieur de la galerie.

Certaines des œuvres d’art les plus célèbres au monde représentent des femmes ou des hommes nus, et Mme Baynham a déclaré que des artistes plus connus étaient autorisés à exposer des œuvres similaires sans subir les mêmes réactions négatives.

« Je suis venue à Hay en pensant que ce serait une semaine paisible, mais non, nous avons vraiment semé la zizanie à Hay ! » a-t-elle déclaré.

« Cela montre à quel point les gens sont fermés d’esprit, et disons que si j’étais un artiste célèbre, je ne pense pas que quiconque dirait quoi que ce soit. »

Hay-on-Wye, à la frontière entre Powys et Herefordshire, est surtout connue pour ses librairies et son festival littéraire qui attire certains des plus grands noms de la scène culturelle.

Dans un communiqué, le conseil municipal de Hay a déclaré n’avoir reçu aucune plainte concernant le tableau et qu’aucune action n’était prévue ou discutée.

Mme Harris a déclaré qu’un panneau à côté du tableau invitait les passants à entrer et à partager leurs points de vue dans un livre d’or.