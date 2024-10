Hay, membre du Temple de la renommée, décède à 88 ans, influent sur et hors glace pendant des décennies

Le parcours de Hay vers la LNH et le Temple de la renommée a commencé au milieu des années 1950, alors qu’il était une star du hockey junior avec les Pats de Regina. Les Canadiens de Montréal possédaient ses droits, mais lui et un ami ont fait du stop depuis la Saskatchewan jusqu’au Colorado College, où ils ont convaincu l’école de leur accorder des bourses d’études sportives. Hay obtiendrait un diplôme en géologie et aiderait les Tigres à remporter le championnat NCAA 1957.

« Nous avions de bons coéquipiers, de bons Canadiens », a-t-il déclaré. « Le hockey a commencé à prendre de l’importance très tôt. Le Colorado College était en quelque sorte une équipe municipale. Nous avions tous un emploi dans des restaurants et les gens nous soutenaient. Nous avons passé des moments exceptionnels. »

De retour au Canada après ses études universitaires, les Black Hawks achètent les droits de Hay dans la LNH aux Canadiens et l’affectent à Calgary, dans la Ligue de l’Ouest, en 1958-1959. Ils l’amèneraient à Chicago pour la saison 1959-60, ses 55 points (18 buts, 37 passes) en 70 matchs lui donnant la préférence à Murray Oliver des Red Wings de Détroit pour le trophée Calder remis à la meilleure recrue de la Ligue.

Il était le quatrième des 10 vainqueurs Calder avec Chicago au fil des ans. Dans l’ordre chronologique inversé : Connor Bedard, 2023-24; Artémi Panarin, 2015-16 ; Patrick Kane, 2007-08 ; Ed Belfour, 1990-91 ; Steve Larmer, 1982-83 ; Tony Esposito, 1969-70 ; Foin, 1959-60 ; Ed Litzenberger, 1954-55 ; Cully Dahlström, 1937-38 ; et Mike Karakas, 1935-36.