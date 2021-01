Le sénateur américain Josh Hawley (R-MO) entre dans l’hémicycle le 6 janvier. Hawley et d’autres membres sont revenus au Congrès après avoir été évacués lorsque des manifestants ont pris d’assaut le Capitole. | Drew Angerer / Getty Images

Hawley affirme qu’une enquête sur ses actions concernant l’insurrection équivaut à «annuler la culture» – il a donc lancé sa propre enquête.

Le sénateur Josh Hawley (R-MO) a déclaré que les démocrates du Sénat s’engageaient dans une «culture d’annulation» pour avoir déposé une demande auprès du Comité d’éthique pour enquêter sur son rôle dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole. Sa réponse a été de déposer sa propre plainte.

«Vos allégations sans fondement sont en ce sens malheureusement typiques de la culture d’annulation de gauche d’aujourd’hui, une culture qui piétine les traditions démocratiques que la gauche et la droite ont autrefois défendues ensemble», a écrit Hawley aux sénateurs en déposant sa contre-plainte.

Sept démocrates du Sénat ont demandé au Comité d’éthique de déterminer si Hawley et le sénateur Ted Cruz du Texas (R-TX) avaient incité à la violence en votant contre la certification de l’élection présidentielle – et s’ils se sont coordonnés avec ceux qui ont commis la violence.

Hawley, un ambitieux loyaliste de Trump, a attiré les critiques des démocrates et des républicains pour son rôle de leader dans l’effort de bloquer la certification des victoires électorales de Biden dans les collèges électoraux de l’Arizona et de la Pennsylvanie. Il a été le premier sénateur à annoncer qu’il voterait pour rejeter les résultats des élections. Le jour de l’insurrection, Hawley a levé le poing pour montrer son soutien à la foule pro-Trump regroupée devant le Capitole alors qu’elle se rendait au travail, quelques heures à peine avant que la situation ne devienne mortelle.

Dans une lettre au Comité sénatorial d’éthique jeudi, le sénateur Richard Blumenthal (D-CT), Sherrod Brown (D-OH), Mazie Hirono (D-HI), Tim Kaine (D-VA), Tina Smith (D- MN), Sheldon Whitehouse (D-RI) et Ron Wyden (D-OR) ont appelé à une enquête sur la conduite de Hawley et Cruz pour défaut potentiel de «loyauté envers les principes moraux les plus élevés» et engagement dans une «conduite inappropriée reflétant la Sénat. »

Toute plainte déposée par un sénateur est automatiquement examinée par le Comité d’éthique, qui est composé de trois membres de chaque parti. Les démocrates du Sénat demandent spécifiquement au comité de lancer une enquête sur la manière dont le déni des élections de Hawley et Cruz a inspiré les insurgés, s’il y a eu une coordination entre les sénateurs et ceux qui ont pris d’assaut le Capitole, et si leurs efforts continus pour s’opposer à la certification électorale après l’attaque augmenté la probabilité de violences futures.

En particulier, les démocrates ont demandé au comité d’examiner les courriels et l’historique de collecte de fonds de Hawley et Cruz pour une preuve potentielle de coordination et ont recommandé au comité de prendre «des mesures disciplinaires sévères, y compris jusqu’à l’expulsion ou la censure» si des preuves sont découvertes.

Pour être clair, il est peu probable que ce résultat se produise. Le comité pourrait recommander la censure ou l’expulsion, mais cela fait 30 et 159 ans depuis qu’ils ont approuvé l’une ou l’autre de ces sanctions, respectivement.

Cela ne s’est pas arrêté Hawley d’appeler rapidement pour un enquête de sa propre initiative, affirmant que les actions des sénateurs démocrates étaient contraires à l’éthique en raison d’une coordination potentielle avec les dirigeants démocrates ou les donateurs. Il a également utilisé sa contre-plainte pour blâmer les démocrates du Sénat pour avoir théoriquement abusé de leurs positions en utilisant le Comité d’éthique du Sénat comme un moyen de faire respecter la culture d’annulation – de son perchoir en tant que sénateur américain qui exerce activement son droit d’exiger des enquêtes sur les opposants politiques.

«L’idée qu’un sénateur qui n’est pas d’accord avec un autre sénateur peut donc avoir ce sénateur puni, sanctionné, censuré ou destitué est totalement contraire à notre démocratie et à l’idée même d’un débat ouvert et légal», a écrit Hawley. « Cette ligne de pensée est, cependant, malheureusement cohérente avec la mentalité de la foule éveillée selon laquelle vous devriez annuler quiconque n’est pas d’accord avec vos points de vue.

La plainte de Hawley fait partie d’une croisade qu’il a lancée depuis l’insurrection contre la culture d’annulation, y compris un éditorial qu’il a publié dimanche dans le New York Post contre le «musellement» de l’Amérique. Ses opinions ont été largement couvertes par les médias et il a publié un livre en mai par un éditeur conservateur après que Simon & Schuster l’ait laissé tomber.

N’oubliez jamais son poing serré saluant la foule qui allait bientôt limoger le Capitole. Et maintenant, il assume la posture de victime après que les citoyens américains ont utilisé leur liberté d’expression pour se dissocier d’un homme qui a tenté de briser l’Amérique pour Donald Trump et lui-même. https://t.co/88xdjEa12e – David French (@DavidAFrench) 25 janvier 2021

Que peut réellement faire une enquête éthique?

Le Comité sénatorial d’éthique a le pouvoir de recommander la censure ou l’expulsion d’un membre du corps – mais c’est un pouvoir qui est rarement utilisé.

Présidé par le démocrate Chris Coons et le républicain James Lankford – qui a lui-même accepté de voter contre la certification électorale – le comité d’éthique a la réputation d’être inactif. Chris Marquette de Roll Call rapporte que l’organisme a rejeté presque toutes les 251 plaintes reçues en 2019. La dernière mesure disciplinaire prise remonte à 2018, lorsque le comité a publié une lettre d’avertissement contre le sénateur Bob Menendez (D-NJ) pour accepter des cadeaux inappropriés.

Les règles du comité exigent qu’une plainte soit suivie d’une enquête préliminaire. Après cela, ses membres peuvent voter pour porter des accusations et éventuellement émettre une sanction. Les deux actions les plus graves possibles sont la censure – une condamnation formelle d’un sénateur – ou l’expulsion. Le premier nécessite un vote à la majorité dans la chambre, et le second nécessite l’approbation de la supermajorité des deux tiers.

L’expulsion est extrêmement rare. Seuls 15 membres ont été expulsés – 14 pour avoir soutenu la Confédération pendant la guerre civile et un en 1797 pour avoir commis une trahison.

La censure est également peu fréquente. Seuls neuf sénateurs ont été censurés, le cas le plus récent étant survenu en 1990 pour des dépenses inappropriées.

Parfois, les législateurs sous enquête démissionnent préventivement. Par exemple, le sénateur Robert Packwood (R-OR) a démissionné en 1995 après que le comité d’éthique eut découvert que Packwood avait utilisé son pouvoir en tant que sénateur pour abuser sexuellement des femmes. Le comité – y compris le président de l’époque, Mitch McConnell – a recommandé à l’unanimité au Sénat d’expulser Packwood.

Mais considérant qu’il a réitéré ses allégations de fraude électorale, une démission de Hawley est peu probable malgré les appels des démocrates et d’une majorité de Missouriens, selon un sondage Data for Progress de la semaine après l’insurrection.

Si le sénateur du Missouri Josh Hawley avait une conscience, il démissionnerait. Il devra être supprimé https://t.co/AJIUIsEzYX – L’étoile de Kansas City (@KCStar) 7 janvier 2021

Il a été condamné par certains républicains, mais l’idée que les 50 démocrates et 17 républicains votent pour l’expulser alors qu’aucun vote d’expulsion n’a été pris depuis près de 80 ans et a réussi plus de 150 semble impossible. Au lieu de cela, comme l’explique Li Zhou de Vox, la censure serait probablement la seule réprobation que les collègues de Hawley pourraient lui donner:

Compte tenu des majorités étroites des démocrates dans les deux chambres, la censure est probablement la punition la plus agressive que les législateurs républicains impliqués dans les objections électorales pourraient subir de la part du Congrès, même si de nombreux démocrates ne la voient pas comme une réponse suffisamment dure pour leurs tentatives de saper la démocratie.

La conséquence la plus importante à laquelle Hawley doit faire face pourrait provenir d’entreprises plutôt que de politiciens ou même d’électeurs – des dizaines d’entreprises se sont engagées à cesser de faire des dons à lui et à d’autres républicains qui ont voté contre la certification électorale.