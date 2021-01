Les Sénateurs Ted Cruz (R-TX) et Josh Hawley (R-MO) lors d’une réunion du comité sénatorial le 10 décembre | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc./Getty Images

Le sénateur Josh Hawley dit qu’il «ne s’excusera jamais» pour s’être opposé aux électeurs de Biden.

Les sens républicains Josh Hawley et Ted Cruz sont de plus en plus critiqués pour leur rôle dans l’incitation à l’émeute meurtrière de mercredi au Capitole américain, leurs collègues du Sénat et les principaux journaux appelant à leur démission – ou à leur expulsion.

Hawley, le jeune sénateur du Missouri, a également été désavoué par un ancien mentor, et l’éditeur Simon & Schuster a abandonné son projet de publier le prochain livre de Hawley. Jeudi, un important donateur Hawley a demandé qu’il soit officiellement censuré pour ses actions.

Les deux sénateurs ont aidé à diriger un effort républicain au Sénat pour s’opposer à la certification des électeurs des États clés que le président élu Joe Biden a remportés lors de l’élection présidentielle de 2020 – faisant valoir, malgré toutes les preuves prouvant le contraire, qu’il y avait des irrégularités dans le décompte des voix qui exigeaient complément d’enquête. Et ils ont poursuivi leurs efforts mercredi soir, même après que les insurgés pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole plus tôt le même jour.

En fin de compte, la victoire de Biden – 306 voix électorales contre 232 pour Trump – a été certifiée malgré les objections de Hawley et Cruz. Mais leur décision de se joindre à six autres sénateurs pour retarder le processus avec des objections aux électeurs d’Arizona et de Pennsylvanie a été vivement condamnée, même par certains collègues républicains, pour avoir soutenu le récit de fraude électorale sans fondement qui a inspiré l’attaque de mercredi contre le Capitole et a laissé au moins cinq personnes. mort.

Hawley en particulier a été excorié pour une photo de mercredi matin le montrant levant le poing en solidarité avec les partisans du président Donald Trump, qui a ensuite pris d’assaut le Capitole.

«Sen. Hawley faisait quelque chose de vraiment stupide », a déclaré le sénateur du Nebraska Ben Sasse à NPR dans une interview vendredi. «C’était une cascade. C’était une idée terrible, terrible. Et vous ne mentez pas au peuple américain. Et c’est ce qui se passe.

L’ancien sénateur du Missouri, John Danforth, un mentor influent de Hawley avant cette semaine, est allé plus loin en disant au Kansas City Star que Hawley était responsable de l’émeute et que le soutenir était «la plus grande erreur que j’ai jamais faite de ma vie».

« Je ne sais pas s’il a toujours été comme ça et s’il était doué pour le cacher ou si cela s’est produit », a déclaré Danforth jeudi. «Je ne sais tout simplement pas.

Cruz, le jeune sénateur du Texas, a également été critiqué dans son État d’origine.

« Sénateur, ces terroristes n’auraient pas été au Capitole si vous n’aviez pas mis en scène ce défi absurde aux résultats de 2020 en premier lieu », a écrit vendredi le comité de rédaction du Texas Tribune. «Nous appelons donc à une autre conséquence, une conséquence avec un soutien croissant à travers le Texas: démissionner.»

«Nous en avons terminé avec le drame. Fait avec l’opportunisme. Fini les intrigues cyniques qui ont coûté la vie aux Américains », conclut l’éditorial. «Démissionnez, M. Cruz, et délivrez le Texas de la honte de vous appeler notre sénateur.

Trois démocrates du Sénat – les Sénateurs Chris Coons du Delaware, Patty Murray de l’État de Washington et Ron Wyden de l’Oregon, ont également appelé Hawley et Cruz à démissionner.

Sans surprise, Cruz a rejeté les appels à sa démission dans une interview vendredi, et Hawley n’a pas non plus montré de volonté d’offrir la sienne.

« Je ne m’excuserai jamais d’avoir donné la parole aux millions de Missouriens et d’Américains qui s’inquiètent de l’intégrité de nos élections », a déclaré Hawley jeudi, bien qu’il n’y ait aucune preuve pour soutenir l’un de ses allégations de fraude électorale.

Après mercredi, Hawley et Cruz font face à des questions sur les aspirations de 2024

La fureur bipartite suscitée par les décisions de Hawley et Cruz de maintenir le cap avec leurs objections, même si le même sentiment qui les a poussés a contribué à inciter à l’assaut du Capitole, a également déclenché une discussion sur leur avenir politique.

Hawley et Cruz sont tous deux largement considérés comme des espoirs présidentiels républicains en 2024, en supposant que Trump lui-même n’épuise pas le reste du peloton dans le but de regagner la Maison Blanche.

Le soutien à Trump a été réaffirmé au plus haut niveau du Parti républicain cette semaine avec la réélection sans opposition de Ronna McDaniel, une loyaliste de Trump, pour continuer à servir à la tête du Comité national républicain.

Et Trump, pour sa part, a signalé qu’il voulait se présenter – mais entre la possibilité extérieure de se voir officiellement interdire d’exercer à nouveau des fonctions électives et le grand danger juridique auquel il sera confronté lorsqu’il quittera ses fonctions dans seulement 11 jours, il y a un Il y a de fortes chances que la voie soit libre pour Hawley et Cruz, qui tenteront probablement tous deux de renforcer le plus de soutien possible avec la base de Trump.

Cette partie n’est peut-être pas difficile: pour l’instant, les sondages suggèrent qu’ils restent tous deux populaires auprès des partisans les plus purs et durs du président.

Plus précisément, selon un nouveau sondage de suivi de Morning Consult qui a été effectué les 6 et 7 janvier, 68 pour cent de ceux qui ont une vision «très favorable» de Trump se sentent également favorablement envers Cruz, avec 37 pour cent des partisans forts de Trump se sentant favorablement à propos de Hawley.

Hawley souffre d’une notoriété nettement inférieure à celle de Cruz – 32% des répondants qui disent avoir une opinion «très favorable» de Trump disent n’avoir jamais entendu parler de Hawley, contre seulement 6% pour Cruz – mais seulement 11% des répondants qui voient Trump a très favorablement une opinion négative de Hawley. Un peu plus de ces répondants ont une opinion négative de Cruz, à 13%.

Le support actuel, cependant, pourrait s’avérer éphémère d’ici 2024. Un assistant de campagne de Trump 2016 a déclaré à Politico cette semaine que de nombreux partisans de Trump « [Hawley’s] aveugle et ambitieux »et ne le considérait pas comme authentique.

« Ils ne pensent pas qu’il soit un véritable partisan de MAGA », a déclaré l’assistant, Bryan Lanza. «Il semble juste peu sincère.

Pendant ce temps, au moins un comité de rédaction – celui du St. Louis Post-Dispatch – a déjà jugé les espoirs présidentiels de Hawley morts à son arrivée.

« Les aspirations présidentielles de Hawley ont été jetées dans les toilettes en raison de son rôle dans l’instigation de l’assaut de mercredi contre la démocratie », a écrit jeudi le comité de rédaction de Post-Dispatch. «Il devrait rendre une grande faveur aux Missouriens et au reste du pays et démissionner maintenant.

Le sénateur Mitt Romney (R-UT) a également désavoué Hawley, Cruz et leurs alliés républicains en s’opposant à la certification du vote électoral dans un discours prononcé mercredi soir.

«Ceux qui choisissent de continuer à soutenir [Trump’s] Le pari dangereux en s’opposant aux résultats d’une élection démocratique et légitime sera à jamais considéré comme complice d’une attaque sans précédent contre notre démocratie ». Romney a dit.

Mitt Romney: «Ce qui s’est passé aujourd’hui était une insurrection provoquée par le président des États-Unis. Ceux qui continuent de soutenir son dangereux gambit … seront à jamais considérés comme complices d’une attaque sans précédent contre notre démocratie. « Https://t.co/hxrZh9PRvt pic.twitter.com/V3hDAz57Xf – Bloomberg (@business) 7 janvier 2021

Dans la plupart des scénarios, cette complicité dans une attaque pure et simple contre la démocratie américaine pourrait s’avérer être un briseur d’accord politique. Mais s’il reste le GOP de Trump – et Trump lui-même prend une passe, volontairement ou involontairement, sur la course de 2024 – Hawley et Cruz pourraient encore trouver un avenir au Parti républicain.