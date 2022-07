Hawley et Cruz échappent à l’enquête du 6 janvier, n’ont aucun regret sur leur rôle

WASHINGTON (AP) – La semaine précédant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, Josh Hawley du Missouri est devenu le premier sénateur républicain à annoncer qu’il s’opposerait à la certification des élections de 2020.

Ted Cruz, du Texas, est venu ensuite, mettant en œuvre son propre plan sur un vol de Houston à Washington quelques jours avant la session conjointe du Congrès pour certifier les résultats des élections.

En tout, une dizaine de sénateurs du GOP avaient initialement prévu de contester la victoire de Joe Biden. Mais contrairement à leurs homologues du GOP de la Chambre qui ont été assignés à témoigner devant le comité du 6 janvier, les sénateurs républicains ont largement échappé à l’enquête.

Bien que le comité ait partagé des faits saillants sur les sénateurs, y compris le salut du poing levé de Hawley aux émeutiers ce jour-là – une image gravée dans l’histoire, et maintenant sur des tasses à café que le sénateur vend – il a pris la décision surprenante, bien que pragmatique, de ne pas appeler les sénateurs pour témoignage. Une vidéo dramatique montrait Hawley sprintant depuis la salle du Sénat plus tard dans la journée alors que les émeutiers grouillaient.

Au milieu d’un examen public plus large du 6 janvier, les sénateurs ont dû expliquer leurs actions selon leurs propres termes, et l’ont souvent fait avec défi.

“Je ne le regrette pas”, a déclaré Hawley sous les applaudissements lors du Student Action Summit de Turning Point USA à Tampa, en Floride, après être monté sur scène vendredi sous une standing ovation.

Alors que les audiences d’été du comité du 6 janvier tirent à leur fin, le président Bennie Thompson a indiqué que le groupe cherchait ailleurs. Au fur et à mesure que les travaux se poursuivent, l’enquête se rapproche des plus hauts gradés de la Maison Blanche et du cercle restreint du président déchu.

“Nous continuons de recevoir de nouvelles informations chaque jour”, a déclaré Thompson, D-Miss., La semaine dernière, annonçant la prochaine série d’audiences en septembre. “Nous recherchons de nombreux témoins supplémentaires pour le témoignage.”

Le comité de la Chambre enquête non seulement sur l’attaque macabre contre le Capitole, mais aussi sur les efforts extraordinaires de Trump pour annuler l’élection présidentielle en soumettant de “fausses” listes d’électeurs des États du champ de bataille pour voter pour lui, pas pour Biden, lorsque le Congrès s’est réuni le 6 janvier pour comptabiliser les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Les sénateurs pourraient fournir des informations sur la préparation du 6 janvier, y compris toutes les conversations qu’ils auraient pu avoir avec Trump et ses avocats qui élaboraient le plan pour les faux électeurs, a déclaré Norm Eisen, chercheur principal à Brookings et ancien haut responsable. conseiller des démocrates au sein du comité judiciaire de la Chambre.

Dans une capture d’écran dramatique d’un échange de texte, le comité a raconté comment un des principaux assistants du sénateur du GOP, Ron Johnson, du Wisconsin, a tenté de remettre une liste de faux électeurs pro-Trump au vice-président de l’époque, Mike Pence, alors qu’il était. présidant dans son rôle cérémoniel de certifier l’élection. Johnson a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans cet effort.

Mais après avoir interrogé plus de 1 000 témoins et délivré de rares assignations à comparaître à d’autres législateurs de la Chambre, Eisen a déclaré que le panel tentait de préserver son capital politique en refusant d’obliger les sénateurs à témoigner dans ce qui serait considéré comme un défi inhabituel de la Chambre à la chambre haute.

La décision du comité du 6 janvier de délivrer des assignations à comparaître au chef de la minorité de la Chambre Kevin McCarthy de Californie et aux représentants Jim Jordan de l’Ohio, Scott Perry de Pennsylvanie, Andy Biggs de l’Arizona et Mo Brooks de l’Alabama a été une démonstration de force par le panel de neuf membres . Et cela est venu après de longues délibérations entre les législateurs, qui pendant des semaines se sont demandé s’il valait la peine de prendre la décision sans précédent d’assigner à comparaître des membres de leur propre chambre pour attiser davantage les tensions partisanes au sujet de l’attaque de 2021.

“Ils n’ont que peu de temps en comité”, a déclaré Eisen.

Cruz a refusé de dire mardi s’il serait apparu si le panel du 6 janvier avait demandé son témoignage. Le bureau de Hawley a également déclaré qu’il ne voudrait pas aborder une situation hypothétique.

Mais lors de conversations récentes, les républicains ont maintenu leurs efforts pour contester la victoire de Biden.

“Ce pays aurait été bien mieux loti” si le Congrès avait adopté son plan, a récemment déclaré Cruz à l’Associated Press.

Cruz avait proposé de former une commission pour auditer la fraude électorale dans les États contestés, même si le propre ministère de la Justice de Trump a déclaré qu’il n’y avait pas eu de fraude électorale à une échelle qui aurait pu faire basculer les élections de 2020. Des dizaines d’affaires judiciaires alléguant une fraude avaient été rejetées ou restées sans suite.

Cruz a déclaré qu’il ne se souvenait pas de conversations avec l’allié de Trump, John Eastman, l’avocat conservateur qui était l’architecte du plan des électeurs alternatifs. Le mois dernier, les autorités fédérales ont saisi le téléphone d’Eastman et délivré des assignations à comparaître aux électeurs des États du pays qui seraient impliqués dans le stratagème.

“J’ai longtemps lutté avec quelle était la meilleure approche à adopter en ce qui concerne la certification le 6 janvier”, a déclaré Cruz. Il a dit qu’il a rédigé seul la déclaration qu’il a publiée avec 11 sénateurs, qu’il a dit s’être précipitée sur le vol de retour à Washington.

Hawley a balayé les questions sur le travail du comité et a refusé le mois dernier de commenter les plans d’Eastman pour les électeurs alternatifs.

Un officier de police a témoigné devant le comité que le poing levé de Hawley le 6 janvier « a agacé la foule » ce jour-là, a déclaré la représentante Elaine Luria, D-Va. Lors de l’audience de la semaine dernière, elle a visionné la vidéo montrant comment Hawley “a fui après que les manifestants qu’il a aidés à énerver ont pris d’assaut le Capitole”.

Johnson a minimisé la tentative de son assistant de transmettre une fausse liste d’électeurs à Pence. Le transfert n’a jamais eu lieu, mais le moment a montré à quel point le plan s’est concrétisé. S’il avait réussi, les votes électoraux pour le Michigan et le Wisconsin auraient pu revenir à Trump, et non à Biden, le vainqueur légitime dans ces États.

Après que la police a débarrassé le Capitole des émeutiers cette nuit-là, sept sénateurs républicains dirigés par Cruz et Hawley sont restés fidèles au plan visant à contester les résultats des élections. Plusieurs des autres sénateurs du GOP qui avaient initialement signé se sont retirés.

Au moins un républicain qui a voté pour contester les résultats des élections après les émeutes, le sénateur Tommy Tuberville de l’Alabama, a déclaré mardi qu’il parlerait au comité s’il demandait son témoignage,

“J’irais”, a déclaré Tuberville, qui a pris un appel téléphonique de Trump alors que les sénateurs étaient emportés en lieu sûr. Tuberville faisait également partie des sénateurs qui avaient reçu un message vocal de l’avocat de Trump Rudy Giuliani ce soir-là, a déclaré le comité.

Tuberville a déclaré qu’il n’avait pas regardé les audiences. “Il n’y a rien, quoi que ce soit, que j’ai vu qui puisse changer d’avis sur tout ce sur quoi j’ai voté”, a-t-il déclaré.

___

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin à Tampa, en Floride, a contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro et Farnoush Amiri, Associated Press