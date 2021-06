Hawks et Trae Young se frayent un chemin devant les Bucks lors du premier match de la finale Est

MILWAUKEE – Steph Curry a maîtrisé le shimmy après un tir fait.

Trae Young d’Atlanta a fait passer le shimmy au niveau supérieur en le faisant avant que un 3-pointeur fait.

Vers la fin du troisième quart mercredi, Young a croisé Jrue Holiday et s’est retrouvé si grand ouvert pour un 3 points qu’il a fait une pause, a examiné la scène, a fait un petit shimmy d’épaule et l’a laissé voler. Compte le.

Cela faisait partie de sa performance spéciale de 48 points et 11 passes décisives lors de la victoire 116-113 des Hawks contre les Bucks de Milwaukee lors du premier match de la finale de la Conférence de l’Est.

Young est le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire de la NBA à avoir au moins 45 points et 10 passes décisives dans un match éliminatoire derrière Luka Doncic de Dallas – encore une autre connexion entre les meilleurs joueurs d’une excellente classe de repêchage 2018 qui ont été essentiellement échangés les uns contre les autres.

Lors de ses débuts en séries éliminatoires, Young a ajouté des moments mémorables à une impressionnante collection d’entre eux. Young a récolté au moins 25 points et 10 passes décisives en cinq matchs éliminatoires et a une moyenne de 30,5 points et 10,5 passes décisives en 13 matchs.

« Il a juste les compétences que ces meilleurs joueurs ont dans cette ligue », a déclaré l’entraîneur des Hawks Nate McMillan. « Vous devez le mettre avec les meilleurs gars de la ligue. Il n’a vraiment pas de faiblesse du côté offensif du terrain. Il peut tirer en profondeur. Il étire le sol. Il a un jeu de milieu de gamme. Il va passer le ballon, retrouver ses coéquipiers. Il tire bien les lancers francs. »

PRÉDICTIONS :Notre équipe fait ses choix pour la série Bucks vs. Hawks

PROCHAIN ​​ESSAI :Giannis peut-il offrir à Milwaukee un championnat NBA?

Young ne tire que 42,2% sur le terrain et 32,8% sur 3 points, mais son jeu et sa confiance compensent cela.

Il y a un contexte pour le shimmy 3. Young n’a pas eu un bon jeu de tir à 3 points. Il n’était que 3-en-8 avant cette tentative et 4-en-13 pour le match. Mais il ne manquait pas de confiance, et cela a délivré un message aux Bucks : les Hawks ne vont pas donner cette série à Milwaukee, et ils sont là pour la prendre.

Young a minimisé timidement le shimmy.

« J’avais beaucoup de temps et j’étais un peu fatigué », a-t-il déclaré, « alors j’ai eu une petite seconde pour respirer profondément et l’abattre. »

Mais il est clair que Young s’épanouit dans cette atmosphère. Il mordille la foule, et à un moment donné en seconde période, il a dit quelque chose au banc des Bucks qui a attiré l’attention de l’arbitre Zach Zarba, qui n’a pas aimé ce qu’il a entendu et est allé directement au staff des Hawks au moment de la pause. . Zarba et Young ont eu une conversation brève et respectueuse avant que le jeu ne reprenne.

MOCK PROJET 2.0 :Projeté au premier tour après que la loterie détermine l’ordre

CALENDRIER DES éliminatoires :Résultats des finales de conférence, horaires des matchs, infos TV

« Quand j’étais sur la route au collège, j’ai toujours adoré jouer sur la route », a déclaré Young après la sixième victoire d’Atlanta sur la route et la troisième victoire sur la route du premier match des séries éliminatoires. « J’ai adoré jouer contre la foule adverse, une équipe adverse. On a vraiment l’impression d’être juste avec votre équipe, et ce n’est qu’eux dans le bâtiment. Je pense que cela rassemble vraiment notre groupe. Nous sommes un groupe proche. Quand vous êtes sur la route, cela vous oblige vraiment à vous rapprocher de vos coéquipiers, pour vraiment trouver un moyen de gagner. »

Lorsque le tir de Young ne tombait pas au quatrième quart (seulement 1 contre 7), il a fait des jeux gagnants: trois passes décisives et 9 tirs sur 10 depuis la ligne des fautes. Sa passe à John Collins pour un corner 3 réduisant l’avance de Milwaukee à 111-110 avec 1:39 à jouer a changé la trajectoire du match.

McMillan a déclaré que Young est construit pour ce moment. L’entraîneur de Dallas, Rick Carlisle, a dit la même chose à propos de Doncic, qui n’a pas réussi à sortir du premier tour. Mais ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils n’ont pas peur du moment.

« C’est un jeune joueur, donc il y a beaucoup plus de place pour la croissance pour Trae », a déclaré McMillan. « C’est sa première fois en séries éliminatoires, et comme je travaillais essentiellement avec lui pendant la saison, j’ai vraiment senti qu’il était construit pour cette période de la saison. C’est un joueur intrépide. C’est un joueur confiant. C’est un enfant que chaque en second lieu qu’il est sur le sol, il vous le donne. Il donne tout ce qu’il a.

« Je sens vraiment que son jeu, son style de jeu, sont vraiment construits pour cette période de la saison. »

McMillan, l’ancien meneur de jeu, a passé beaucoup de temps avec Young cette saison. « J’ai déjà occupé son poste, a déclaré McMillan. « Je n’ai certainement pas le talent qu’il a (longue pause pour l’effet) du côté offensif du terrain. »

Cela a attiré des rires. McMillan a été lauréat à deux reprises de l’équipe All-Defensive, et bien, disons simplement que ce n’est pas le fort de Young.

« Quand vous avez un entraîneur qui croit en vous et que vous avez d’excellents coéquipiers autour de vous qui font des jeux et croient aussi en vous, cela rend mon travail beaucoup plus facile », a déclaré Young. « Je vais juste là-bas, je m’amuse, j’aime le jeu et j’essaie d’en rester là. Ensuite, quoi qu’il arrive, arrive. C’est amusant. »

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.