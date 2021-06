Hawks @ 76ers: le point d’interrogation de Joel Embiid plane sur l’ouverture de la série à Philadelphie | Nouvelles de la NBA

Le statut de blessure de Joel Embiid est répertorié comme discutable avant le premier match de la série des Philadelphia 76ers contre les Atlanta Hawks – et cela pourrait avoir un effet dramatique sur la façon dont son équipe joue.

Le statut d’Embiid est resté inconnu samedi en raison d’une déchirure du cartilage au genou droit. Les Sixers ont classé leur centre vedette comme discutable pour le choc de dimanche que vous pouvez regarder en direct sur Sky Sports Action dimanche à 18 heures.

Les Sixers, têtes de série, pourraient dépasser Trae Young et les Hawks même sans Embiid en bonne santé. Mais la sérieuse poussée des Sixers pour leur premier championnat depuis 1983 commence et se termine par la santé de leur candidat MVP.

Embiid, 27 ans, a récolté en moyenne 28,5 points et 10,6 rebonds cette saison. Il a marqué un sommet en carrière en séries éliminatoires de 36 points en 28 minutes dans une victoire de 29 points pour les 76ers lors du troisième match contre Washington. Embiid a subi une chute brutale lors du match 4 lundi – il a grimacé et a mis sa main sur le bas de son dos droit – et a raté le match décisif de la série deux jours plus tard. Il a suivi une thérapie physique.

















Joel Embiid était partout dans les fans de Washington après cet énorme dunk lors de la victoire du match 3 des 76ers



Les Sixers peuvent faire attendre les Hawks jusqu’au dernier moment pour révéler le statut d’Embiid, mais Dwight Howard a laissé échapper sa conviction que le grand homme blessé peut jouer dans le match 1.

« Il devrait être prêt à partir », a déclaré Howard.

Mais pressé pour le scoop qu’Embiid jouera réellement, le centre de sauvegarde Howard a soudainement fait marche arrière sur sa mise à jour de dernière minute.

« Oh, nooooooon, vous ne m’avez pas entendu dire celui-là », a déclaré Howard. « Je m’attends à ce qu’il soit génial quand il joue. C’est tout. »

Les Hawks évitent cependant les distractions avant le premier match de la série, mais apprécient à quel point le candidat MVP est important pour son équipe.

« C’est un élément important de son équipe », a déclaré Young. « S’il ne peut pas y aller, c’est un type d’équipe différent. Nous nous préparons définitivement comme s’il allait être prêt. »

L’entraîneur Doc Rivers, qui a définitivement déclaré qu’Embiid s’était blessé lors du match 4, n’a eu aucune nouvelle mise à jour samedi.

Sources: Joel Embiid des 76ers (petite déchirure du ménisque) est répertorié comme douteux pour le match 1 des demi-finales Est contre Atlanta dimanche. Embiid suivra un traitement et un entraînement pour déterminer le statut de jeu final. – Shams Charania (@ShamsCharania) 5 juin 2021

Embiid pourrait mettre une genouillère et traverser la blessure, et il y a des signes qu’il pourrait essayer de jouer cette série. Il n’a pas participé à des exercices en direct pendant l’entraînement cette semaine, mais a tiré. Il a fait une apparition surprise lors des échauffements du match 5 et a tiré des sauteurs autour du périmètre, des fondus enchaînés, même quelques lancers francs – le tout sans aucune sorte de genouillère visible sous ses leggings blancs – pour le plus grand plaisir de la foule.

Avec Embiid, les Sixers sont des prétendants légitimes pour tout gagner. Sans lui, les Sixers ont besoin de tous les efforts de Ben Simmons, Tobias Harris et Seth Curry pour dépasser les Hawks, cinquième tête de série. Les Sixers ont commencé Matisse Thybulle et déplacé Simmons au centre contre les Wizards.

« Je pense que nous avons les pièces en place pour le faire », a déclaré Simmons. « Nous avons déjà été dans cette situation pendant la saison. Nous n’avions pas une équipe complète tout le temps. Nous savons ce que nous devons faire et cela commence en défense. »

Le style des 76ers va changer

















L’équipe Inside the NBA examine l’impact de la blessure de Joel Embiid sur la série Hawks-76ers



Qu’il joue ou non aura une énorme influence sur le style des 76ers offensivement et l’équipe Inside the NBA a débattu avec passion de la façon dont son absence pourrait affecter la série.

Kenny Smith a déclaré: « Évidemment, ils ne sont pas une meilleure équipe, mais je ne dirais pas que c’est une opportunité parfaite car ils jouent d’une manière différente sans Embiid. Ils, pas cette année, mais l’année dernière, ont eu du succès à des moments où il était en dehors.

« (Le) plan de match change et le style de jeu. Philly joue beaucoup plus vite quand il n’est pas dans le match et ce n’est en fait pas bon, je ne pense pas, pour les Hawks d’Atlanta.

Playoffs NBA en direct 15 : Atlanta @ Philadelphie Gm1 06.06 1800



Dimanche 6 juin 18h00





« Ils ont des gars comme Tobias Harris, qui ont plus d’opportunités de tir dans un environnement plus rapide. Donc, cela ne facilite pas seulement les choses. Donc, si vous partez avec la mentalité que Joel n’est pas là, et ça va être plus facile… c’est un jeu totalement différent. Donc ça dépend de votre approche mentale (si ça va être plus facile), parce que ça va être difficile de toute façon. »

Shaquille O’Neal soutient fortement les Hawks si Embiid ne parvient pas à être suffisamment en forme pour figurer. Il estime que les Hawks peuvent remporter la série en seulement cinq matchs s’il ne joue pas.

Shaq a déclaré: « Joel Embiid est l’essentiel de leur score, alors maintenant (s’il ne joue pas), vous n’avez qu’à vous concentrer sur Ben Simmons. Ne le laissez pas dominer et ne laissez pas Tobias Harris s’en tirer.

« Ce que j’aime chez les Hawks, c’est qu’ils aiment être les outsiders. Ils seront définitivement prêts. »

Charles Barkley, dont le maillot numéro 34 est suspendu aux chevrons de Philadelphie, pense que son ancienne équipe remportera la série mais pense que, quel que soit le statut de blessure d’Embiid, cela ira jusqu’au bout.

Chuck a déclaré: « Ils jouent différemment (sans Embiid), ils jouent plus vite. Donc, je pense que si Joel n’est pas là, ce doit être un match à haut score qui pourrait aller dans les deux sens.

« Les Sixers vont avoir les mains pleines parce que cette équipe des Hawks, ils ont beaucoup d’armes. Même avec Joel, cela va être une série difficile parce que Clint Capela, il est probablement le meilleur grand homme qui court, et Joel sur une jambe, (ça doit) être un match difficile.

« Donc, ça va être une série formidable. J’ai vraiment hâte. Je vais dire mes Sixers en sept, avec ou sans Embiid. »

La ville des jeunes

















Trae Young a marqué le vainqueur du match épique avec moins d’une seconde à faire alors qu’Atlanta est arrivé en tête à New York lors du match 1



Young était une sensation de tabloïd new-yorkais alors que le meneur confiant tourmentait les Knicks, et il s’attend à énerver une foule de Philly qui comptait plus de 15 000 fans pour le match 5 et aime toujours donner du fil à retordre au dernier méchant.

« Je suis motivé, peu importe ce que quelqu’un dit de moi dans le jeu », a déclaré Young. « Évidemment, une foule fait bouger les gars. Mais je suis déjà beaucoup motivé. Cela ne me booste pas vraiment. Mais ça le fait un peu, je suppose. »

Les Hawks, en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017, ont atteint le deuxième tour en battant les Knicks en cinq matchs. À seulement 14-20 lorsqu’ils ont congédié Lloyd Pierce le 1er mars, les Hawks ont un dossier de 32-12 depuis. Ils avaient le meilleur bilan dans l’Est après la prise de contrôle de Nate McMillan, et Young a déclaré qu’il n’était pas satisfait d’une seule victoire en série.

Il a récolté en moyenne 29,2 points et 9,8 passes décisives au premier tour. Il a clôturé le match avec 36 points et neuf passes décisives, s’inclinant devant la foule new-yorkaise qui l’avait raillé à chaque match après avoir marqué trois points avec moins d’une minute à jouer.

« J’ai vraiment vu le Trae que j’ai vu toute la saison », a déclaré McMillan. « Il a joué avec beaucoup de confiance, a montré une certaine croissance dans la gestion de l’équipe. Le gars que nous avons vu en séries éliminatoires était le gars que j’ai vu toute la saison. Il a joué avec beaucoup de confiance. Il a fait un bon travail pour établir notre rythme pour nous. Un très bon travail de gestion du jeu dans ces quatre matchs que nous avons gagnés. «

Young a une moyenne de 27,1 points contre les Sixers en neuf matchs en carrière. Simmons, un joueur défensif de l’année de la NBA, sera probablement chargé de fermer Young.

Série de saison

Les Sixers sont allés 2-1 contre Atlanta cette saison, avec les deux victoires en avril. L’équipe locale a remporté chaque match et les Sixers affrontent les Hawks en séries éliminatoires pour la première fois depuis 1982.

Les Sixers ont remporté leurs matchs cette saison par 44 points et 22 points. Bogdan Bogdanovic d’Atlanta a raté les trois matchs en raison d’une blessure au genou.

« Difficile de retirer beaucoup de ces matchs », a déclaré McMillan.

Longue période à venir

Les Hawks tentent de passer le deuxième tour pour la deuxième fois seulement depuis leur déménagement de St Louis à Atlanta en 1968. Au cours de la saison 2014-15, ils sont allés 60-22 et étaient l’équipe la mieux classée dans l’Est. Après avoir remporté leurs deux premières séries éliminatoires, ils ont été balayés par LeBron James et Cavaliers lors de la finale de la Conférence Est.

Les Sixers n’ont pas atteint la finale de la Conférence Est depuis 2001.