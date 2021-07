Hawkeye Series News, rumeurs, distribution et date de sortie

La liste des émissions et des films Marvel sur Disney Plus est déjà ridiculement longue, mais elle va s’allonger considérablement au cours des deux prochaines années avec toutes les séries télévisées en direct en cours. L’un actuellement en développement concerne l’un des six Avengers originaux – Hawkeye.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur cette série Disney Plus – lisez la suite pour plus d’informations. En attendant, pourquoi ne pas consulter notre sélection des meilleures émissions de télévision et films sur Disney Plus ?

Quand Hawkeye commence-t-il sur Disney Plus ? La série était initialement prévue pour une date de sortie fin 2021. Bien sûr, nous savons que la pandémie a retardé les productions dans tous les domaines – cela pourrait donc être repoussé. Disney + France a répertorié plusieurs dates de sortie sur son site Web, dont une sortie en 2022 pour Hawkeye. Cela n’a pas été officiellement confirmé – si nous en entendons plus, nous mettrons à jour cet article. Jeremy Renner a confirmé que le tournage est maintenant terminé, donc la date de sortie dépendra probablement de la vitesse de post-production : Quelle est l’intrigue de Hawkeye ? Spoilers pour Black Widow à venir La série suivra Hawkeye formant sa jeune apprentie Kate Bishop, connue dans les bandes dessinées pour éventuellement reprendre le manteau de Hawkeye. Il est fort probable que ce sera également une configuration pour le prochain film Avengers. Kate Bishop est déjà formée aux arts martiaux lorsqu’elle rencontre Hawkeye, et apprend donc rapidement le tir à l’arc sous le mentorat de Clint. Comme Hawkeye, elle ne possède aucun super-pouvoir et se concentre davantage sur la criminalité de rue que sur les menaces spatiales massives. L’inclusion de Lucky le chien dans la série nous donne l’espoir que la série adaptera l’arc phénoménal Ma vie en tant qu’arme des bandes dessinées, mais pour l’instant, ce n’est pas confirmé. Le producteur Kevin Feige a également révélé à l’exposition D23 que nous verrions plus dans la vie de Ronin – l’alter-ego plus sombre de Clint Barton qui s’est livré à une tuerie après avoir perdu sa famille à cause de la chute de Thanos. Nous imaginons que cela se déroulera sous forme de flashbacks. Vous pouvez regarder de plus près la séquence de titres ci-dessous : L’officiel #Oeil de faucon la séquence du titre a été révélée sur @disneyplus: pic.twitter.com/jpHuXqZ2yp – MCU Direct (@MCU_Direct)

18 novembre 2019 Yelena Belova de Black Widow jouera probablement un grand rôle dans la série. Dans les post-crédits de Black Widow, Yelena a eu la visite de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), qui a montré une photo de Hawkeye et a dit à Yelena qu’il serait sa « prochaine cible ». Valentina a prétendu que Clint était responsable de la mort de Natasha, ce que nous savons évidemment que ce n’est pas le cas. Par conséquent, il sera intéressant de voir si Yelena continuera à travailler pour elle lorsqu’elle découvrira la vérité. Yelena pourrait également finir par faire partie de l’équipe que Valentina essaie de réunir, qui comprend le méchant John Walker de The Falcon et The Winter Soldier.



Qui sont les acteurs et l’équipe de Hawkeye ? Jeremy Renner reprendra son rôle de Hawkeye du MCU, avec le personnage principal. Il a été confirmé que Hailee Steinfeld incarnerait Kate Bishop, après avoir été aperçue sur le plateau en costume avec Jeremy Renner. Vous pouvez jeter un oeil aux photos de l’ensemble ci-dessous: Jeremy Renner et Hailee Steinfeld sur le tournage de #Oeil de faucon 02/12/2020 pic.twitter.com/6gFGR4HZGt – XRealm Matthews (@CreamOrScream)

2 décembre 2020 Le même fil montre également des images de Lucky the Pizza Dog, un compagnon de Clint dans les bandes dessinées. Les autres membres confirmés de la distribution incluent Florence Pugh, Vera Farmiga, Fra Free et Alaqua Cox. Comme il s’agira de la vie de Clint Barton, nous avons pu voir des apparitions de Linda Cardellini et Ava Russo, les actrices qui ont joué respectivement sa femme Laura et sa fille Lila. Nous pouvons également voir des apparitions de Julia Louis-Dreyfus, compte tenu du lien de son personnage avec Yelena. Derrière la caméra, on sait aussi que Rhys Thomas et le duo de réalisateurs Bert et Bertie réaliseront chacun quelques épisodes de la première saison. Y aura-t-il une deuxième saison de Hawkeye ? Peut-être? Jeremy Renner a mis une légende sur son histoire Instagram le dernier jour du tournage qui disait: « Ce n’est pas un au revoir, mais à bientôt ». Cela pourrait impliquer qu’il sera de retour sous une forme ou une autre pour une autre saison – même si Kate Bishop prend le relais. Cependant, cela pourrait également être Renner confirmant qu’il a des apparitions dans d’autres propriétés MCU en tant que Clint Barton. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article. Comment regarder Hawkeye Hawkeye sera une exclusivité Disney Plus, rejoignant d’autres émissions MCU en direct telles que The Falcon et The Winter Soldier et Loki. Si vous n’êtes pas encore inscrit à Disney+, le service coûte 7,99 £/7,99 $ par mois pour un abonnement continu et 79,90 £/79,99 $ pour un abonnement annuel. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Disney Plus.