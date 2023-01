‘Hawkeye’ Acteur dans "État critique mais stable"Voici ce qui s’est passé

L’acteur Marvel Jeremy Renner a été transporté par avion dimanche après que le dispositif de sécurité de sa charrue Snowcat a échoué et l’a envoyé rouler sur ses jambes. Selon TMZle ‘Oeil de faucon’ L’acteur était seul et essayait de se frayer un chemin hors de sa maison de Lake Tahoe lorsque la machine a accidentellement roulé sur l’une de ses jambes, lui faisant perdre une quantité importante de sang.

S’adressant au sortie, des témoins oculaires ont déclaré que M. Renner labourait la route à environ un quart de mile de son domicile afin que sa famille puisse sortir après une énorme tempête du Nouvel An. La machine de labour – appelée Snowcat – a alors accidentellement roulé sur l’une de ses jambes.

Selon TMZ, après l’accident anormal, la zone a été traitée comme une scène de crime active. Un des voisins de M. Renner, qui est médecin, a réussi à placer un garrot sur le “Vengeurs” la jambe de la star jusqu’à ce que les ambulanciers arrivent pour l’emmener à l’hôpital. Ses blessures sont “étendues” car en plus de sa jambe, d’autres parties de son corps ont également été blessées, a rapporté le média.

Dans un communiqué, le porte-parole de M. Renner a précédemment déclaré que l’acteur était dans “un état critique mais stable” après la blessure. “Sa famille est avec lui et il reçoit d’excellents soins”, a ajouté le porte-parole.

M. Renner a une maison dans la région de Mount Rose-Ski Tahoe. Le mois dernier, l’acteur a partagé plusieurs mises à jour sur les réseaux sociaux alors que le lac Tahoe recevait de grandes quantités de neige. “Presque terminé avec la piste de luge pour les enfants”, a-t-il écrit sur une histoire Instagram montrant un chasse-neige la semaine dernière. “Les chutes de neige du lac Tahoe ne sont pas une blague”, a-t-il écrit séparément sur Twitter tout en partageant l’image d’un véhicule recouvert de neige.

Le joueur de 51 ans a joué ‘Oeil de faucon’, membre de l’équipe de super-héros Avengers de Marvel, dans plusieurs films et une série télévisée. Renner a également été nominé deux fois pour un Oscar, pour son rôle dans “Le casier de la cabane” et ‘La ville’.

Actuellement, il apparaît dans “Maire de Kingstown”, qui est diffusé sur Paramount+. La série est créée par Taylor Sheridan et Hugh Dillon et produite par 101 Studios, Bosque Ranch Productions, MTV Entertainment Studios et Paramount Network. La deuxième saison de l’émission devrait débuter plus tard ce mois-ci.