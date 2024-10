Hawk Tuah Girl : SNL s’est moqué de la fille Hawk Tuah. Sa réaction était plus drôle que le sketch | Nouvelles du monde

SNL s’est récemment moqué du « Fille Tuah Faucon, » mais Hailey WelchLa réponse de était tout simplement épique. Welch, devenu célèbre sur Internet après une interview dans la rue avec Créateurs YouTube Tim & Dee TV, est devenu un sensation virale lorsqu’elle a utilisé l’expression onomatopée « faucon tuah » pour décrire un acte intime, selon elle, pourrait « rendre un homme fou au lit ». Ce moment inattendu et décalé a fait d’elle une star du jour au lendemain, entraînant des millions de vues et réseaux sociaux discussions.

Forte de sa nouvelle renommée, Welch n’est pas seulement restée une sensation virale ; elle a élargi sa présence en ligne en lançant son podcast, Parlez Tuahoù elle aborde une variété de sujets, du style de vie à la culture pop. Elle a également capitalisé sur sa popularité en créant des produits dérivés mettant en vedette son célèbre slogan, consolidant ainsi son statut de plus qu’une simple merveille.

Contrairement à de nombreuses stars virales qui disparaissent rapidement, Welch a utilisé sa plateforme pour atteindre un objectif personnel : la fonder bien-être animal organisation, Des pattes à travers l’Amérique. Cette fondation, qui soutient les causes du bien-être animal, a été décrite par Welch comme le « rêve de sa vie », prouvant qu’elle est déterminée à utiliser son moment de gloire pour faire une différence significative.

Sa popularité a récemment atteint un nouveau sommet lorsqu’elle a été parodiée sur Samedi soir en direct lors de la première de la saison 50 le 28 septembre. Dans le sketch, l’actrice Chloe Fineman a dépeint Welch dans un scénario de jeu télévisé, avec une interprétation exagérée de son slogan « faucon tuah ». Plutôt que d’être offensé, Welch y a vu de l’humour, partageant le clip sur X (anciennement Twitter) et exhortant les gens à faire un don à Paws Across America, en disant : » Merci SNL mais s’il vous plaît, faites un don à mon association caritative Paws Across America et pas à moi-même. «

La capacité de Welch à rire d’elle-même et à utiliser l’attention pour promouvoir sa cause caritative met en évidence son authenticité et son dévouement, la faisant se démarquer comme plus qu’une simple personnalité virale sur Internet.

Pourquoi la fille Hawk Tuah est-elle populaire

La popularité de Hailey Welch, connue sous le nom de « Hawk Tuah Girl », peut être attribuée à une combinaison de facteurs qui l’ont transformée d’une personne ordinaire en une sensation sur Internet. Son ascension vers la gloire est un exemple parfait de la façon dont un mélange d’originalité décalée, de viralité sur Internet, de relativité et de création intelligente de marque peut capter l’attention du public à l’ère numérique d’aujourd’hui. Voici de plus près pourquoi elle est devenue si populaire :

1. Réponse mémorable et non filtrée : Le premier moment de gloire de Welch est venu de sa réponse franche et non filtrée lors d’une interview de rue menée par les créateurs de YouTube Tim & Dee TV. Lorsqu’on lui a posé une question intime sur sa vie sexuelle, elle a prononcé l’expression inattendue et désormais célèbre « faucon tuah » pour décrire un acte qui, selon elle, pourrait « rendre un homme fou au lit ». Cette réponse s’est démarquée parce qu’elle était authentique, audacieuse et légèrement absurde – une combinaison qui prospère dans la culture Internet. Dans un monde où les moments viraux sont souvent éphémères, son choix de mots et son discours ont rendu le clip inoubliable, la transformant en une sensation du jour au lendemain.

2. Le pouvoir des onomatopées et des slogans : L’expression onomatopée « faucon tuah » elle-même est accrocheuse, facile à retenir et amusante à répéter. Cela en faisait un candidat idéal pour la culture des mèmes, où les slogans décalés et humoristiques se propagent rapidement sur les plateformes de médias sociaux. Dans les communautés Internet, une phrase accrocheuse peut prendre sa propre vie, et « hawk tuah » s’est rapidement retrouvé référencé, parodié et partagé sur différentes plateformes. Cette reconnaissance instantanée a contribué à consolider le statut de Welch en tant qu’icône virale.

3. Authenticité et relativité : La personnalité brute et authentique de Welch a trouvé un écho auprès du public qui a apprécié son manque de prétention. Contrairement à de nombreux influenceurs des médias sociaux qui sélectionnent soigneusement leur image, l’ascension de Welch a été spontanée, ce qui lui a permis de se sentir plus accessible et plus réelle. Sa volonté de se pencher sur l’instant présent, d’accepter sa renommée et même de rire d’elle-même démontrait un niveau d’humilité et de conscience de soi que beaucoup de gens trouvaient attachant. Cette authenticité la rendait plus accessible et les gens étaient naturellement attirés par elle.

4. Expansion et adaptation intelligentes de la marque : Plutôt que de laisser filer ses 15 minutes de gloire, Welch a profité de l’occasion pour développer sa marque. Elle a lancé son podcast, Talk Tuah, qui lui a permis de mettre en valeur sa personnalité au-delà du clip viral, abordant des sujets allant du style de vie et des relations à la culture pop. Cela a contribué à prouver qu’elle n’était pas seulement une merveille, mais qu’elle avait plus à offrir. En vendant des produits arborant son slogan, elle a démontré sa compréhension de la façon de monétiser sa viralité, transformant un instant éphémère en une marque durable.

5. Efforts philanthropiques et impact positif : Un aspect important qui distingue Welch des autres personnalités virales est son engagement à utiliser sa plateforme pour une bonne cause. L’un de ses rêves de toujours était de créer une fondation pour les animaux, qu’elle a réalisé grâce à son organisation Paws Across America. Cette initiative a non seulement démontré qu’elle avait une substance au-delà de sa renommée virale, mais l’a également fait aimer des amoureux des animaux et de ceux qui apprécient lorsque les personnalités d’Internet utilisent leur influence pour un changement positif. En canalisant sa popularité vers une cause qui lui tient à cœur, Welch a ajouté de la profondeur à sa personnalité publique, encourageant les gens à soutenir ses efforts.

6. Le coup de pouce des médias grand public – Parodie SNL : La popularité de Welch a atteint un autre niveau lorsque Saturday Night Live a présenté un sketch qui la parodiait lors de la première de la saison 50. Ce type d’attention grand public est souvent réservé aux personnes qui ont véritablement capturé l’air du temps, et le fait d’être présenté sur une plateforme aussi connue a validé son statut de phénomène de la culture pop. Plutôt que de se sentir moquée, Welch a adopté la parodie, répondant avec bonne humeur et en utilisant l’occasion pour promouvoir sa fondation animale. Cette réaction avisée lui a non seulement valu plus de respect, mais a également montré sa capacité à tourner chaque situation à son avantage.

7. Le cycle de viralité et l’amplification des médias sociaux : Enfin, la popularité de Welch a été propulsée par le cycle de viralité lui-même. Au fur et à mesure que son clip se répandait sur TikTok, Twitter, Instagram et d’autres plateformes, le slogan « Hawk Tuah » s’est ancré dans la culture des mèmes, les gens le remixant, le recréant et y réagissant. Les algorithmes des médias sociaux privilégient les contenus qui suscitent l’engagement, et c’est exactement ce que Welch a fait en la gardant sous les projecteurs du numérique.