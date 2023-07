Hawaii State Capitol pour obtenir des détecteurs de métaux après que les législateurs et les assistants ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité

HONOLULU (AP) – Le Capitole de l’État d’Hawaï aura des détecteurs de métaux installés à trois entrées à partir du 10 juillet, ont annoncé lundi les agences d’État.

Les détecteurs seront installés à deux entrées d’ascenseur au niveau de la rue du bâtiment et à une entrée du sous-sol. Le bâtiment restera ouvert au public.

Les détecteurs de métaux sont une « couche de sécurité supplémentaire » qui fera du Capitole un endroit plus sûr, a déclaré le directeur du département d’État de la Sécurité publique dans un communiqué.

Le président de la Chambre, Scott Saiki, a déclaré qu’il soutenait le renforcement de la sécurité car les gens « se sentent en danger » dans le bâtiment.

« Pendant de nombreuses années, nous avons reçu des inquiétudes non seulement des membres législatifs, mais aussi du personnel législatif et des visiteurs du bâtiment, concernant le besoin de plus de sécurité », a déclaré le démocrate lors d’un bref entretien téléphonique.

Saiki a crédité Keith Regan, le chef du Département de la comptabilité et des services généraux, l’agence qui gère les bâtiments de l’État, pour le nouvel équipement.

Il a déclaré que les législateurs avaient alloué des fonds pour une sécurité supplémentaire au fil des ans, mais que Regan était celui « qui a finalement pu créer un programme de sécurité pour nous ».

Lorsqu’on lui a demandé si un incident spécifique avait suscité des appels à plus de sécurité, Saiki a déclaré qu’un shérif adjoint avait abattu un homme près du Capitole en 2019, mais qu’il y en avait aussi d’autres.

Lors de la fusillade, le ministère de la Sécurité publique a déclaré que l’homme avait ignoré les instructions du shérif de jeter l’alcool qu’il buvait et de quitter le Capitole. L’homme est alors devenu physiquement combatif et une bagarre s’en est suivie, au cours de laquelle le député a tiré avec son arme alors que les deux étaient en contact étroit. L’homme est mort d’une balle dans le dos.

Arekat Pacific Security, Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’API Security, a obtenu un contrat pour administrer les détecteurs de métaux.

Les responsables de l’État affirment que 37 autres capitales d’État ont déjà des détecteurs de métaux.

Audrey McAvoy, Associated Press