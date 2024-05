Hawaï voit la positivité du COVID-19 augmenter au milieu de la propagation des variantes

Le ministère de la Santé d’Hawaï a suivi au cours des cinq dernières semaines des augmentations consécutives des taux de positivité au COVID-19, indiquant une légère hausse à mesure que de nouvelles variantes s’installent dans les îles.

Le DOH a signalé aujourd’hui un taux de positivité moyen de 10,5 %, contre 8,5 % la semaine précédente. Au 1er mai, le taux de positivité moyen était de 4,3 %.

DOH dans son dernier rapport de variante a noté que les variantes « FLiRT », dont KP.1.1, KP.2 et KP.3, sont présentes dans les îles depuis la mi-avril. Les variantes FLiRT – nommées d’après les noms techniques de leurs mutations – sont les descendants de JN.1, qui était dominant aux États-Unis plus tôt cette année.

Les mutations rendent potentiellement les variantes plus évasives au système immunitaire en améliorant leur capacité de liaison aux cellules, et pourraient éventuellement provoquer une vague de nouveaux cas de COVID cet été, selon la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Les responsables de la santé, quant à eux, avertissent que l’activité du COVID est en augmentation, sur la base du nouveau tableau de bord d’activité des maladies respiratoires du ministère de la Santé.

Le tableau de borddéveloppé par la Division de contrôle des épidémies de maladies du DOH, fournit un aperçu de l’activité actuelle des maladies respiratoires dans tout l’État, notamment le COVID, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Actuellement, le COVID est au niveau d’activité jaune ou moyen, ce qui signifie que le virus circule à des niveaux plus élevés que ce à quoi on pourrait s’attendre sur la base des tendances historiques.

La grippe et le VRS restent à des niveaux d’activité verts ou faibles, et les maladies respiratoires aiguës globales sont à un niveau moyen.

« Le nouveau tableau de bord des maladies respiratoires fournit, en un seul endroit, un résumé de ce qui se passe avec plusieurs virus respiratoires majeurs qui contribuent aux maladies respiratoires à Hawaï, a déclaré l’épidémiologiste d’État Sarah Kemble dans un communiqué de presse. « Cela aide les gens à prendre des décisions éclairées concernant leur santé. »

« Cette semaine, le tableau de bord montre que la positivité des tests de dépistage du COVID-19 est plus élevée que prévu et en augmentation », a-t-elle poursuivi, « et que les visites aux urgences et les admissions à l’hôpital pour le COVID-19 augmentent également. Sur la base de ces informations, je vous recommande de vérifier si vous avez reçu le vaccin COVID-19 2023-24, et si ce n’est pas le cas, ou si vous êtes éligible pour une dose répétée, allez le chercher aujourd’hui.

En février, les Centers for Disease Control and Prevention avaient recommandé une dose supplémentaire des vaccins COVID actuels pour les Américains âgés de 65 ans et plus qui en avaient reçu un à l’automne.

D’après les données sur les eaux usées du CDC, les niveaux actuels de coronavirus à Hawaï sont en augmentation et à un niveau élevé.

Les hospitalisations dans l’État ont également augmenté, avec 55 patients atteints de COVID signalés mercredi dernier, contre 27 il y a deux semaines.