Hawaï remporte le titre de la Petite Ligue en battant Curaçao 13-3

SOUTH WILLIAMSPORT, Pennsylvanie (AP) – Pendant une semaine et demie à la Série mondiale de la Petite Ligue, aucune équipe ne s’est approchée d’Hawaï. Le championnat de dimanche n’était pas différent.

Hawaï a obtenu des circuits consécutifs de Kekoa Payanal et Kama Angell lors de la première manche, déclenchant une victoire de 13-3 en seulement quatre manches contre Curaçao.

Le titre LLWS est le quatrième d’Hawaï. Il a gagné en 2018 et cette même équipe d’Honolulu a terminé troisième l’année dernière, lorsque les restrictions de voyage COVID-19 ont empêché les équipes internationales de participer.

À quel point Hawaï était-il bon ? En six matchs, toutes des victoires, la marge la plus proche était de quatre points. Hawaï a dominé ses adversaires 60-5.

“Nous avons de la chance que tout ait cliqué au bon moment”, a déclaré le manager d’Hawaii, Gerald Oda. “Je suis très reconnaissant que ces enfants aient joué librement et détendu.”

Une partie de cette course s’est déroulée sans Oda, qui a raté plusieurs matchs avec COVID-19. Oda a également dirigé l’équipe d’Hawaï en 2018.

“Après 2018, je pensais que la prochaine fois que je viendrais à Williamsport, ce serait en tant que spectateur”, a-t-il déclaré. “Je n’aurais jamais pensé dans mes rêves les plus fous que je serais de retour en 2022 pour entraîner une équipe.”

Le partant hawaïen Jaron Lancaster a de nouveau été dominant dimanche en lançant les quatre manches, tout en n’accordant que trois points, trois coups sûrs et en retirant 10 frappeurs de Curaçao.

“Je savais que Curaçao allait être une excellente équipe”, a déclaré Jaron. «Mon état d’esprit était d’aller là-bas, de faire de mon mieux et de faire mon truc. Je sais que mon attaque et ma défense me soutiennent.

Le père de Jaron, James Lancaster, a déclaré que tout le travail nécessaire à la course au titre en valait la peine.

“Ça a été un parcours difficile”, a déclaré Lancaster, dont la famille vit à environ 4 800 miles du centre de la Pennsylvanie. “Nous n’avons pas été à la maison depuis plus d’un mois.”

Curaçao a pris la première tête de n’importe quelle équipe sur Hawaï dans le tournoi lorsque Davey Jay-Rijke a commencé le match avec ce qui ressemblait à un simple bloop, mais il est passé à la deuxième quand aucun joueur de champ central ne couvrait ce sac. Davey-Jay est finalement venu marquer sur un terrain sauvage.

“Tôt ou tard, quelqu’un va marquer”, a déclaré Oda. «Nous avons dit à nos enfants de continuer à se battre et à se battre. Ça va être une belle journée.

Hawaï n’a traîné que quelques minutes. Un coup de circuit du premier frappeur Kekoa au champ gauche et un tir de Kama qui a à peine franchi le mur au centre ont ravivé l’équipe d’Hawaï et mis l’équipe de la région de l’Ouest en tête 2-1. Il a également chassé le partant de Curaçao Shemar Jacobus.

“Chaque fois que quelqu’un peut marquer un point, c’est énorme”, a déclaré Oda. “Quand quelqu’un frappe un coup de circuit, toute l’équipe est excitée et remonte le moral de tout le monde.”

Le match s’est terminé à la quatrième manche lorsque Kama a frappé un simple sur la ligne du champ gauche qui a marqué Esaiah Wong pour remporter la victoire et un autre championnat pour Hawaï.

Selon les règles de la Petite Ligue, une équipe gagne si elle mène par 10 points ou plus après quatre manches.

“J’ai vu le ballon descendre et j’ai vu l’entraîneur envoyer Ruston (Hiyoto)”, a déclaré Kama. “J’étais très émotif. C’était le meilleur moment que j’ai eu dans ma vie.

Curaçao se trouve à un titre, qui est revenu en 2004. Mais l’équipe d’une petite île des Caraïbes avec une population d’environ la taille de Springfield, Massachusetts, a atteint la finale en 2019 ainsi que cette année.

“Je suis tellement fier de ces gars-là”, a déclaré le manager de Curaçao Zaino Everett, dont l’équipe a remporté cinq matchs éliminatoires pour se qualifier pour le match pour le titre. «Nous sommes un champion et la deuxième équipe du monde entier. Personne ne s’attendait à ce que nous soyons ici.

Une fois la présentation du trophée et la conférence de presse terminées, et la plupart des fans partis, les joueurs d’Hawaï ont célébré leur titre comme le feraient un groupe de garçons de 10 à 12 ans. Ils sont allés glisser sur des feuilles de carton sur la grande colline derrière le stade Lamade.

Jake Starr est un étudiant en journalisme de Penn State.

Jake Starr, l’Associated Press