Hawaï pourrait voir une grande saison des ouragans, mais la plupart des maisons ne sont pas prêtes

HONOLULU (AP) – Jan Pappas et Ronald Yasuda ont embauché un entrepreneur pour fixer le toit de leur maison des années 1960 à leurs murs avec des plaques de métal et des clous afin que les vents violents d’un ouragan potentiel ne l’emportent pas.

Leurs motivations ? Le réchauffement climatique alimente les catastrophes naturelles autour de la planète.

« Cela se produit en ce moment, partout dans le monde », a déclaré Pappas, qui a installé les soi-disant clips d’ouragan après avoir observé des conditions météorologiques extrêmes dans d’autres parties du monde. « Comment pouvons-nous nous attendre à ce que cela ne nous arrive pas ici? »

De nombreuses maisons d’Hawaï sont encore plus vulnérables que les leurs. Les deux tiers des maisons unifamiliales d’Oahu, une île d’un million d’habitants qui abrite Honolulu, n’ont aucune protection contre les ouragans. Ce manque de préparation énerve les résidents en cette saison des ouragans alors que les îles se préparent à la possibilité d’un coup de poing météorologique: la probabilité accrue d’un cyclone tropical qui accompagne toute année El Nino combinée au réchauffement des océans alimenté par le climat qui pourrait signifier plus grand et des tempêtes tropicales plus fréquentes autour des îles dans l’ensemble.

El Nino, un réchauffement naturel des eaux équatoriales dans le centre et l’est du Pacifique, affecte les conditions météorologiques dans le monde entier. Déjà cette année, Hawaï a ressenti sa colère lorsqu’une tempête tropicale est passée au sud de la grande île le mois dernier. En plus de cela, le réchauffement des océans chauffé par le changement climatique pourrait renforcer les tempêtes tropicales et les pousser plus au nord, les plaçant potentiellement sur une trajectoire de collision avec Hawaï.

L’expérience d’Hawaï contraste avec le territoire américain de Guam, où des codes de construction plus stricts et des années de reconstruction après de puissantes tempêtes signifient que la plupart des maisons sont désormais en béton solide. En mai, un typhon de catégorie 4 avec des vents maximums soutenus de 150 mph (241 km/h) a frappé l’île. La tempête a détruit certaines maisons plus anciennes, mais celles en béton sont généralement sorties indemnes.

De nombreuses maisons unifamiliales d’Hawaï sont des constructions à paroi unique, un style qui n’a été abandonné que dans les années 1970, a déclaré Gary Chock, un ingénieur en structure agréé.

Le climat tempéré d’Hawaï signifie que les maisons n’ont pas besoin de piéger la chaleur, de sorte que la plupart n’ont pas de mur supplémentaire pour contenir l’isolation. Structurellement, leurs fondations ne sont souvent pas correctement ancrées au sol. Leur faible coût en a fait le style de construction préféré d’Hawaï pendant des décennies.

Ils se sont révélés particulièrement vulnérables aux vents puissants lors de l’ouragan Iwa, qui a raté de peu Kauai en 1982, et de l’ouragan Iniki, qui a frappé directement Kauai une décennie plus tard.

« Tout le toit de la maison pourrait être décapité par le vent », a déclaré Chock à propos des maisons à un seul mur touchées par Iniki. « Et tout le toit, en un seul morceau, s’envolerait des murs, et le reste de la structure s’effondrerait par la suite. »

Iniki a endommagé ou détruit 41% des 15 200 maisons de Kauai avec des vents de 130 à 160 mph (209 à 257 km/h). Sept personnes ont été tuées et 100 ont été blessées.

Après Iwa, les nouvelles maisons devaient avoir leurs toits fixés à leurs murs. Après Iniki, la nouvelle construction devait relier les étages supérieurs aux étages inférieurs et relier la fondation au premier étage.

Chock a déclaré qu’une maison construite selon le code aujourd’hui résisterait à un ouragan de catégorie 3, avec des vents allant jusqu’à 130 mph (209 km/h), si un ingénieur en structure supervisait la construction. Les maisons construites sur les crêtes des montagnes et dans les vallées doivent pouvoir résister à des vents plus forts.

Les maisons construites avant les modifications du code du bâtiment ne sont pas tenues d’avoir ces caractéristiques, et peu de propriétaires ont été équipés de pinces anti-ouragan comme Pappas et Yasuda. Selon une étude réalisée en 2019 par Honolulu, 64% des maisons unifamiliales – soit 125 000 maisons – à Oahu ne disposent d’aucune protection contre les ouragans.

Bob Fenton, administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour la région qui comprend à la fois Hawaï et Guam, a déclaré que ces maisons sont plus facilement endommagées par les cyclones tropicaux de catégorie 3 ou 4.

L’État envisage des programmes à but non lucratif et bénévoles qui pourraient aider à fortifier les maisons, a déclaré James Barros, administrateur de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï.

« Mais cela commence par la maison individuelle – en examinant, ‘Dans quelle mesure ma maison est-elle vulnérable aux vents?' », a-t-il déclaré.

Guam fait déjà face à des tempêtes féroces avec une certaine régularité.

Le territoire américain à près de 4 000 miles (6 400 kilomètres) à l’ouest d’Hawaï a tendance à avoir plus de cyclones tropicaux – et plus puissants – car les températures de surface de la mer sont plus élevées. L’océan autour de Guam est également plus chaud toute l’année, de sorte que des cyclones peuvent se former à tout moment. Ces tempêtes sont appelées typhons à l’ouest de la ligne de changement de date internationale et ouragans à l’est.

Depuis le début des années 1990, quatre typhons avec des vents soutenus d’au moins 150 mph (241 km/h) ont directement frappé Guam, dont le typhon Mawar en mai. En revanche, Hawaï n’a connu qu’une seule tempête aussi puissante, Iniki.

Guam est devenu plus résistant après chaque tempête, souvent en reconstruisant avec du béton capable de résister aux typhons de catégorie 4 et 5.

Ces maisons sont plus chères à construire, et elles retiennent la chaleur et dégagent de la chaleur la nuit lorsque les gens ont besoin de dormir – un problème qui pourrait s’aggraver avec le réchauffement climatique.

Pour rafraîchir leurs maisons, de nombreuses personnes à Guam peignent leurs toits en blanc pour dévier le soleil ou planter des jardins sur les toits, a déclaré Kyle Mandapat, porte-parole de l’Université de Guam Sea Grant. Mandapat a même entendu parler de personnes installant des arroseurs sur les toits et utilisant des drains pour capter l’eau afin d’irriguer leurs jardins.

Plus de béton conduit à plus de climatisation, ce qui peut aussi coûter cher. C’est beaucoup, mais « les gens voient toujours cela comme quelque chose qu’ils peuvent gérer plutôt que la perspective de voir leur maison exploser », a déclaré Mandapat.

Les maisons en béton sont rares à Hawaï, mais de nouvelles maisons sont construites avec des caractéristiques coûteuses résistantes aux ouragans.

Daryl Takamiya, ancien président de la Building Industry Association of Hawaii, a déclaré que les fenêtres résistantes aux ouragans que son entreprise installe dans un développement de la banlieue d’Honolulu ajoutent 25 000 à 30 000 dollars au coût de chaque nouvelle maison. Une porte de garage résistante aux ouragans ajoute 1 600 $ de plus. Les maisons sont construites pour résister à des vents allant jusqu’à 130 mph (209 km/h).

« Il y a toujours un inconvénient, non ? » dit Takamiya. « Je veux dire, vous pouvez construire des maisons qui sont essentiellement des bunkers, mais vous allez payer pour cela. »

Le coût élevé des maisons hawaïennes entraîne déjà un exode de résidents vers d’autres États, y compris de nombreux Hawaïens autochtones. Les maisons familiales du développement suburbain de Takamiya commencent à 940 000 $, juste en dessous du prix médian d’Oahu de 1,03 million de dollars.

Pourtant, ces maisons résistantes aux ouragans pourraient devenir plus nécessaires à Hawaï à mesure que la planète se réchauffe.

John Bravender, le météorologue chargé de la coordination des alertes pour le National Weather Service à Honolulu, a souligné une étude de 2014 montrant qu’à mesure que les océans se sont réchauffés, les cyclones tropicaux de l’hémisphère nord ont dérivé plus au nord, et ceux de l’hémisphère sud se sont déplacés plus au sud. .

Pour Hawaï, cela signifie que les ouragans qui auraient précédemment passé au sud de la grande île pourraient désormais être plus susceptibles de frapper la chaîne d’îles. Et contrairement à la tempête tropicale Calvin, qui a perdu son statut d’ouragan à l’approche de la Grande île le mois dernier, ils peuvent conserver leur force.

« Jusqu’à présent, croisons les doigts, rien ne s’est vraiment passé », a déclaré Yasuda, le propriétaire, faisant référence aux nombreux appels rapprochés d’Oahu. « Je ne sais pas combien de temps nous pouvons espérer que rien ne se passe, tu sais? »

Audrey McAvoy, Associated Press