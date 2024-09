Hawaï peut interdire les armes à feu sur les plages, selon une cour d’appel

HONOLULU — Hawaï peut appliquer une loi interdisant les armes à feu sur son territoire plages mondialement connuesa statué vendredi une cour d’appel américaine.

Trois résidents de Maui poursuivis en justice Ils ont demandé à Hawaï de bloquer une loi de 2023 interdisant le port d’armes à feu sur le sable et dans d’autres lieux jugés sensibles, notamment les banques, les bars et les restaurants qui servent de l’alcool. Ils ont fait valoir qu’Hawaï était allé trop loin avec cette interdiction de grande envergure.

L’année dernière, un juge d’un tribunal de district américain d’Honolulu a accordé une injonction préliminaire contre cette règle et Hawaï a fait appel. Vendredi, un panel de trois juges de la 9e Cour d’appel des États-Unis a publié un avis Le tribunal a annulé la décision du tribunal de première instance concernant les plages, les parcs, les bars et les restaurants qui servent de l’alcool. Le tribunal a confirmé la décision concernant les banques et certains parkings.

« Le dossier soutient la conclusion selon laquelle les plages modernes d’Hawaï, en particulier dans les zones urbaines ou de villégiature, ressemblent souvent à des parcs modernes », plus que les plages de la fondation de la nation, a déclaré la décision unanime.

Hawaï, qui a longtemps eu certaines des restrictions les plus strictes sur les armes à feu du pays et les taux les plus bas de violence armée, s’est demandé comment adapter ses lois sur les armes à feu à un 2022 Décision de la Cour suprême des États-Unis élargir le droit de porter des armes. La Cour suprême a estimé que les citoyens ont le droit constitutionnel de porter des armes en public et que les mesures visant à restreindre ce droit doivent être conformes à la tradition historique de la nation en matière de réglementation des armes à feu.

« Je suis déçu que le 9e Circuit n’ait pas examiné notre… contestation des parcs et des plages rurales », qui peuvent être dangereux et obliger les gens à se protéger, a déclaré Alan Beck, un avocat représentant les résidents de Maui et la Hawaii Firearms Coalition. Il prévoit de demander un examen par un panel plus complet de juges, a-t-il déclaré.

Le bureau du procureur général d’Hawaï a publié une déclaration indiquant que le 9e circuit avait également confirmé une règle interdisant le port d’armes à feu sur une propriété privée appartenant à autrui sans son consentement.

« Il s’agit d’une décision importante qui reconnaît que les mesures de sécurité publique de l’État sont cohérentes avec la tradition historique de notre nation », a déclaré le solliciteur général d’Hawaï, Kalikoʻonālani Fernandes, dans le communiqué.

La décision s’applique également à une contestation similaire d’une Interdiction en Californie sur le port d’armes à feu dans certains lieux publics, confirmant une injonction sur l’application des restrictions sur les armes à feu dans les hôpitaux, les établissements médicaux similaires, les transports en commun, les rassemblements nécessitant un permis, les lieux de culte, les institutions financières, les aires de stationnement et les zones similaires reliées à ces lieux.

Comme à Hawaï, la décision autorise la Californie à interdire l’alcool dans les bars et restaurants qui servent de l’alcool, ainsi que dans les parcs. Elle autorise également l’application de cette interdiction dans d’autres lieux, notamment les casinos, les stades et les parcs d’attractions.

Le bureau du procureur général de Californie a déclaré qu’il réexaminait la décision.

Le port d’armes en public par les habitants est encore relativement nouveau à Hawaï. Avant que la décision de la Cour suprême des États-Unis de 2022 n’étende le droit de porter une arme à l’échelle nationale, les chefs de police des comtés d’Hawaï rendaient le port d’une arme pratiquement impossible en délivrant rarement des permis à cet effet, que ce soit pour le port ouvert ou dissimulé. Les propriétaires d’armes à feu n’étaient autorisés à conserver leurs armes à feu que chez eux ou à les apporter, déchargées et verrouillées, dans les champs de tir, les zones de chasse et dans des endroits tels que les ateliers de réparation.

Cette décision a incité l’État à remanier ses lois sur les armes à feu, le gouverneur démocrate Josh Green ayant signé une loi permettant à davantage de personnes de porter des armes à feu dissimulées.

Cela a également incité Hawaï et la Californie à adopter des lois limitant les armes à feu dans les lieux considérés comme sensibles.