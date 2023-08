Hawaï incendie des mises à jour en direct: Maui et Big Island évacués alors que les vents de l’ouragan alimentent les flammes

Les responsables des pompiers de Maui ont prévenu que le vent erratique, le terrain difficile, les pentes abruptes et la chute de l’humidité rendent difficile la prédiction de la trajectoire et de la vitesse d’un feu de forêt.

La crise climatique a créé des conditions plus chaudes et plus sèches qui augmentent le risque et l’étendue des incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis, selon le Centre des conditions climatiques et énergétiques.