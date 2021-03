Hawaï et Samoa sous TSUNAMI WATCH après un tremblement de terre de 8,0 au nord de la Nouvelle-Zélande

Les Samoa américaines ont été placées sous alerte au tsunami et Hawaï sous surveillance tsunami après qu’un séisme de magnitude 8,0 a été enregistré dans les îles Kermadec, au nord de la Nouvelle-Zélande.

Une MONTRE TSUNAMI a été émise pour Hawaï. Une montre signifie qu’un tsunami peut avoir un impact sur Hawaï. La menace est toujours en cours d’évaluation par le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique. Surveillez la télévision, la radio et les médias sociaux officiels. SACHEZ si vous êtes dans une ZONE ROUGE D’ÉVACUATION. https://t.co/716pXxq7kb – Oahu Emergency Mgmt. (@Oahu_DEM) 4 mars 2021

La côte nord-est de la Nouvelle-Zélande a également fait l’objet d’un avertissement au tsunami, la défense civile du pays ordonnant aux résidents de «Se déplacer immédiatement vers le terrain surélevé le plus proche… ou aussi loin que possible à l’intérieur des terres.

AVERTISSEMENT TSUNAMI émis suite au tremblement de terre de Kermadecs. Les personnes proches de la côte de la BAY OF ISLANDS à WHANGAREI, de MATATA à TOLAGA BAY et de GREAT BARRIER ISLAND doivent se déplacer IMMÉDIATEMENT vers le terrain surélevé le plus proche, hors de toutes les zones d’évacuation du tsunami, ou aussi loin que possible à l’intérieur des terres – Agence nationale de gestion des urgences (@NZcivildefence) 4 mars 2021

Les îles Kermadec, situées dans le Pacifique Sud à environ 800 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande, ont été secouées par une série de tremblements vendredi matin, heure locale, d’une magnitude allant de 5,0 à 8,0.

Également connues sous le nom de Rangitāhua, les îles appartiennent à la Nouvelle-Zélande et se trouvent à 1 200 milles (1 945 km) au sud-ouest des Samoa et à plus de 6 800 km d’Hawaï.

Selon l’US Geological Survey, l’épicentre du séisme se situait à une profondeur de 10 kilomètres, aux coordonnées 29,729 ° Sud par 177,262 ° Ouest.

Le séisme de 8,1 s’est produit près de deux heures après le séisme de 7,7 enregistré à proximité, mais à une profondeur de 55,6 kilomètres.

