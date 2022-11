Hawaï et Alaska au menu du nouveau millionnaire de Westbank – Kelowna Capital News

Un voyage à Walmart a récemment laissé un homme de Westbank avec des larmes dans les yeux – des larmes de joie.

Malery Messer est maintenant millionnaire, après avoir remporté le prix garanti de 1 million de dollars lors du tirage du Lotto 6/49 le 15 octobre.

Il a acheté son billet au Walmart sur Louie Drive et a été surpris après l’avoir vérifié sur l’auto-scanner.

“Je ne pouvais pas y croire et je pouvais à peine parler”, a déclaré Messer. “J’étais trop excité !”

Il a dit que sa femme était “tellement choquée” quand il lui a dit, et qu’un peu de voyage est maintenant dans leur avenir, y compris un voyage à Hawaï et une croisière en Alaska.

Messer envisage également un peu de philanthropie, comme faire don d’une partie de ses gains à la recherche sur le cancer et le partager avec sa famille.

“Cette victoire signifie pouvoir faire les choses que nous avons toujours rêvé de faire et pouvoir les partager avec la famille,”

