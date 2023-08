Hawaï entame une enquête sur la gestion des incendies de forêt alors que le nombre de morts atteint 80

La directrice juridique d’Hawaï a déclaré vendredi qu’elle ouvrait une enquête sur la gestion des incendies de forêt dévastateurs qui ont tué au moins 80 personnes dans l’État cette semaine, alors que les critiques se multiplient à l’égard de la réponse officielle.

L’annonce et l’augmentation du nombre de morts sont survenues alors que les habitants de Lahaina étaient autorisés à retourner dans la ville pour la première fois – la plupart découvrant que leurs maisons avaient été réduites en cendres, et même les quelques chanceux en colère contre un sentiment d’abandon.

« Tout a été en fil de coco », a déclaré William Harry, évoquant un système de rumeurs.

« Une personne a entendu, puis a dit à une autre, mais ce n’est pas une information officielle. Ils ne viennent pas ici pour expliquer quoi que ce soit. »

Un autre homme, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré à l’AFP qu’il avait l’impression d’avoir été laissé à lui-même.

« Où est le gouvernement ? Où sont-ils ? il a fulminé.

« C’est insensé. Nous ne pouvons pas nous déplacer librement, nous n’obtenons pas de soutien, maintenant nous avons entendu parler de pillage. »

La procureure générale d’Hawaï, Anne Lopez, a déclaré que son bureau examinerait « la prise de décision critique et les politiques permanentes avant, pendant et après les incendies de forêt sur les îles Maui et Hawai’i cette semaine ».

« Mon ministère s’est engagé à comprendre les décisions qui ont été prises avant et pendant les incendies de forêt et à partager avec le public les résultats de cet examen. »

De la fumée s’échappe des bâtiments détruits à Lahaina alors que des incendies de forêt brûlent à Maui, à Hawaï. Richard Olsten/AFP

Tard vendredi, les responsables du comté de Maui ont donné un bilan actualisé des morts de la catastrophe.

« Le nombre de morts est de 80 », a indiqué le comté, ajoutant que 1 418 personnes se trouvaient dans des abris d’évacuation d’urgence.

Pour certains de ceux qui sont revenus à Lahaina, il y avait de l’exaltation alors qu’ils renouaient en larmes avec des voisins dont ils craignaient qu’ils ne soient pas sortis vivants.

« Tu l’as fait! » s’écria Chyna Cho en embrassant Amber Langdon au milieu des ruines. « J’essayais de te trouver. »

Pour certains des plus chanceux, il y avait de la joie – bien que tempérée par l’ampleur de la tragédie qui compte parmi les pires catastrophes naturelles à avoir frappé l’État d’Hawaï.

« Je n’arrivais pas à y croire », a déclaré Keith Todd à l’AFP après avoir retrouvé sa maison intacte.

« Je suis tellement reconnaissant, mais en même temps, c’est tellement dévastateur. »

Todd, 64 ans, a découvert sa maison et la maison de son voisin intactes, et ses panneaux solaires fournissant de l’électricité au réfrigérateur, qui distribuait toujours de la glace à la demande.

Mais même les quelques personnes dont les maisons semblaient encore habitables étaient averties qu’elles pourraient ne pas être en sécurité.

« Certaines structures du système d’eau de Lahaina ont été détruites par l’incendie… Ces conditions peuvent avoir provoqué la pénétration de contaminants nocifs, notamment de benzène et d’autres produits chimiques organiques volatils (COV), dans le système d’eau », a déclaré le service des eaux de Maui.

« Par mesure de précaution… (nous) conseillons aux résidents de ne pas utiliser l’eau du robinet pour boire et cuisiner jusqu’à nouvel ordre. »

Certains de ceux qui sont revenus à Lahaina ont erré dans un silence stupéfait, essayant de comprendre l’énormité de la destruction.

Anthony La Puente a déclaré que le choc de retrouver sa maison incendiée était profond.

« Ça craint de ne pas pouvoir retrouver les choses avec lesquelles vous avez grandi ou les choses dont vous vous souvenez », a-t-il déclaré à l’AFP à propos de la maison dans laquelle il a vécu pendant 16 ans.

« La seule chose que je peux dire, c’est que ça fait mal. Cela vous affecte émotionnellement », a déclaré l’homme de 44 ans.

La Puente a creusé dans les cendres encore chaudes de sa maison, choisissant un gobelet Starbucks qui avait survécu, mais désespéré par la perte de choses irremplaçables, comme des souvenirs de son défunt père.

« J’avais emballé les affaires de mon père » dans l’espoir de les trier à un moment donné, a-t-il déclaré.

Mais cela n’arrivera jamais.

« Maintenant c’est parti. »

Le nombre de personnes tuées a dépassé le nombre depuis qu’un tsunami a frappé la Grande Île en 1960.

« Sans aucun doute, il y aura plus de morts. Nous ne savons pas combien il y en aura finalement », a déclaré le gouverneur Josh Green.

Des équipages d’Honolulu sont arrivés à Maui avec des équipes de recherche et de sauvetage équipées de chiens cadavres K-9, a déclaré le comté de Maui.

Les pompiers continuaient d’éteindre les flambées et de contenir les incendies de forêt à Lahaina, avec des incendies localisés évidents pour l’équipe de l’AFP dans la ville.

Le chef de la police du comté de Maui, John Pelletier, a déclaré jeudi que jusqu’à 1 000 personnes pourraient être portées disparues, bien qu’il ait souligné que cela ne signifiait pas qu’elles étaient portées disparues ou décédées.

Les communications dans la partie ouest de l’île restent délicates, et Pelletier a déclaré que bon nombre de ceux dont on ne savait pas où se trouvaient pourraient tout simplement être hors de portée.

Les incendies font suite à d’autres événements météorologiques extrêmes en Amérique du Nord cet été, avec des incendies de forêt record qui brûlent toujours à travers le Canada et une vague de chaleur majeure dans le sud-ouest des États-Unis.

L’Europe et certaines parties de l’Asie ont également subi des températures élevées, avec des incendies et des inondations majeurs qui ont fait des ravages.