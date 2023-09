Hawaï enquête sur les offres non sollicitées pour des terres après les incendies et s’engage à garder les terres entre les mains des habitants

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré jeudi que son administration avait ouvert plusieurs enquêtes sur des personnes qui auraient fait des offres non sollicitées de propriété dans la ville de Lahaina, à Maui, ravagée par les incendies, en violation d’un nouvel ordre d’urgence.

Green a interdit de telles offres en signant une proclamation d’urgence le 19 août visant à empêcher que les terres de la communauté côtière historique ne tombent entre les mains d’acheteurs extérieurs. L’ordre vise à donner aux résidents une certaine « marge de manœuvre » lorsqu’ils décident quoi faire ensuite, a déclaré Green dans une interview à l’Associated Press.

Même avant l’incendie du 8 août, Lahaina était une ville en rapide gentrification et depuis, on s’inquiète largement du fait que les autochtones hawaïens et les résidents locaux qui possèdent des propriétés dans leur famille depuis des générations pourraient se sentir poussés à vendre.

La crainte est qu’ils quittent Lahaina, Maui ou l’État, emportant avec eux leur culture et leurs traditions et contribuant à l’exode continu des habitants d’Hawaï vers des endroits moins chers où vivre.

« Nous avons vu cela dans beaucoup d’endroits différents dans notre pays et dans notre monde où les gens ont tout perdu sauf leurs terres et quelqu’un s’y précipite et achète des propriétés pour quelques centimes par dollar », a déclaré Green. « Nous voulons garder ces terres entre les mains de la population locale et nous voulons leur donner au moins une chance de décider s’ils souhaitent reconstruire. »

Les autorités affirment que 115 personnes sont mortes dans l’incendie qui a ravagé Lahaina en quelques heures. Entre 1 800 et 1 900 maisons ont été détruites. La ville de 12 000 habitants abritait de nombreux travailleurs dans les hôtels et restaurants des environs de Kaanapali et de Lahaina même.

Alors que le nombre officiel de personnes disparues s’élève désormais à 388, Green a déclaré séparément à CNN que le FBI devrait fournir vendredi une mise à jour qui se traduirait par un « nombre beaucoup plus serré pour tout le monde », peut-être à deux chiffres. Le nombre de personnes disparues dépassait le millier il y a un peu plus d’une semaine, mais à mesure que le service de téléphonie mobile a été rétabli et que les personnes déplacées ont pris contact, ce nombre a considérablement diminué.

REGARDER | Pourquoi les incendies de forêt ont été si meurtriers : Pourquoi les incendies de forêt de Maui ont-ils été si meurtriers ? | À propos de ça De nombreux survivants des incendies de forêt de Lahaina affirment n’avoir reçu aucun avertissement officiel avant que les flammes ne s’abattent sur eux. Alors que le nombre de personnes tuées continue d’augmenter, Andrew Chang explique pourquoi les questions concernant l’intervention d’urgence se multiplient.

L’interdiction totale des ventes « pourrait ne pas être réalisable »

Plus tôt ce mois-ci, Green, un démocrate, a déclaré qu’il souhaitait imposer un moratoire sur les ventes de terrains à Lahaina afin d’éviter le déplacement des personnes. Mais le gouverneur a déclaré qu’une interdiction générale « pourrait ne pas être réalisable » et il ne voulait pas empêcher les personnes qui envisagent de vendre une propriété d’entamer ces conversations.

L’interdiction des offres immobilières non sollicitées constitue un moratoire « de facto », a-t-il déclaré.

Green a déclaré que des personnes avaient signalé des offres non désirées à son procureur général, bien qu’il n’ait pas révélé combien d’enquêtes avaient été ouvertes. Les personnes reconnues coupables d’une infraction peuvent être emprisonnées jusqu’à un an et condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $.

Une vue générale montre les conséquences d’un incendie de forêt dévastateur à Lahaina le 22 août. (Jae C. Hong/Associated Press)

Melody Lukela-Singh, une résidente de Lahaina, a déclaré qu’elle était déçue que le gouverneur n’ait pas imposé une interdiction pure et simple comme il l’avait initialement annoncé.

« Les étrangers ne devraient pas avoir la possibilité de s’emparer de terres ou de propriétés. Parce que les émotions sont vives, tout le monde est donc vulnérable », a déclaré Lukela-Singh.

Elle a parlé près de son logement temporaire, à quelques kilomètres de sa maison de Front Street, qui a brûlé dans l’incendie. Lukela-Singh a déclaré qu’elle ne vendrait pas son terrain si des offres lui étaient faites.

ÉCOUTEZ le journaliste de la Hawai’i Public Radio sur les tensions liées à la préservation de la culture : 23h14Les incendies de forêt à Hawaï mettent à nu les tensions entre les habitants et les touristes

« Vous savez, c’est la seule chose qui nous reste », a déclaré Lukela-Singh, originaire d’Hawaï. Elle connaît trois familles, toutes philippines, qui vendent leur maison et souhaitent déménager parce qu’elles ne supportent pas le stress de voir Lahaina entièrement brûlée.

Le représentant de l’État Troy Hashimoto, un démocrate qui préside le comité du logement de la législature de l’État et représente la communauté centrale de Maui de Wailuku, a déclaré que l’interdiction des offres non sollicitées était une approche « nuancée ».

« Il ne faut pas vraiment déranger beaucoup de propriétaires fonciers, surtout lorsqu’ils ne sont pas dans cet état d’esprit ou prêts à en discuter », a déclaré Hashimoto. « Mais je ne voudrais pas arrêter un propriétaire foncier s’il souhaite agir de manière proactive, n’est-ce pas ? »

Des milliers de personnes déplacées

La situation présente deux intérêts concurrents, a déclaré Robert Thomas, directeur des litiges relatifs aux droits de propriété à la Pacific Legal Foundation, basée en Californie. La première est que la Cour suprême des États-Unis a statué que les gens ont le droit de décider quoi faire de leurs biens. L’autre est que le gouvernement a intérêt à s’assurer que les gens ne soient pas des proies.

« Il me semble, et c’est juste moi qui observe cela, que quelqu’un a pris une profonde inspiration et a dit : « Nous pouvons atteindre nos objectifs de protection des propriétaires ici contre les comportements prédateurs sans emprunter la voie drastique et peut-être inconstitutionnelle qui consiste à simplement jeter cette couverture ». interdiction », a déclaré Thomas, qui a pratiqué le droit de la propriété et du foncier à Hawaï pendant 35 ans.

Green avait précédemment lancé l’idée que l’État acquière des terres à Lahaina pour garantir que les populations locales ne soient pas exclues de la communauté reconstruite, mais a déclaré jeudi que l’État ne le ferait pas à moins que la communauté ne le demande.

Une possibilité serait que l’État crée une fiducie foncière pour acheter des propriétés à des familles qui pourraient les racheter plus tard.

« Nous sommes ouverts à toute option visant à empêcher les ventes à quelqu’un qui se précipite pour profiter de l’un de nos employés », a déclaré Green.

Environ 6 000 personnes séjournent dans des hôtels et des locations de vacances en attendant que les déchets toxiques laissés par l’incendie soient nettoyés et que la reconstruction commence.