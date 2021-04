Hawaï est devenu le deuxième État américain après New York à lancer un programme de «vérification de la vaccination» qui dispensera les résidents entièrement vaccinés des tests pré-voyage et des exigences de quarantaine pour les vols inter-îles à partir de mai.

Le programme, qui commence le 11 mai, ne modifie pas de manière significative le statu quo pour les voyages transpacifiques et inter-îles, mais ajoute une autre option pour les résidents de l’État qui ont terminé une période de deux semaines après leur dernier tir de Covid-19. Seuls ceux qui reçoivent leurs vaccins dans l’état seront éligibles à l’exemption.

Notant que l’État a certains des taux d’infection et de mortalité par Covid-19 les plus bas du pays, le gouverneur David Ige a déclaré mardi que les autorités prévoyaient d’étendre le programme aux voyageurs transpacifiques d’ici l’été après l’avoir testé parmi les résidents de l’île avec des touristes internationaux. ajouté plus tard.

L’approche par étapes permet aux fonctionnaires de «valider le processus de sélection » et « en savoir plus sur les types de goulots d’étranglement et de retards qu’il peut injecter dans notre processus de sélection pour les voyages inter-îles», A déclaré Ige, ajoutant que seuls les enregistrements papier de l’inoculation seraient acceptés dans un premier temps.

« Notre état s’est bien débrouillé pour maintenir les cas de COVID stables et nos hospitalisations à un faible niveau, et nous sommes prêts à passer à l’étape suivante. Je sais à quel point il est important pour les résidents de pouvoir voyager pour voir leurs amis et leur famille sur d’autres îles et cela leur permet de le faire en toute sécurité.», A-t-il tweeté plus tard.

À partir du 11 mai, les voyageurs entièrement vaccinés qui ont reçu leur vaccin à Hawaï peuvent voyager entre les comtés (Kauai, Maui et Hawaï) sans avoir à passer un test avant le voyage ou à être mis en quarantaine pendant 10 jours. Les personnes sont entièrement vaccinées le 15e jour suivant leur dernière dose de vaccin. pic.twitter.com/bnsx6mW5SX – Gouverneur David Ige (@GovHawaii) 20 avril 2021

L’annonce intervient un jour après que l’Arizona est devenu le sixième État à interdire les «passeports de vaccination». Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a signé lundi un décret qui empêche les gouvernements des États et locaux ainsi que les entreprises financées par le gouvernement d’exiger une preuve de vaccination.

Cette ordonnance fait suite à des interdictions similaires – principalement en raison de préoccupations concernant la confidentialité des données personnelles – dans d'autres États républicains, notamment le Montana, l'Idaho, le Texas, la Floride et l'Utah. Un certain nombre d'autres gouverneurs républicains ont dénoncé des programmes de vérification de la vaccination, mais n'ont pas encore émis de décret pour les interdire.







Pendant ce temps, New York a mis en œuvre son système Excelsior Pass le mois dernier pour permettre aux résidents vaccinés ou avec une preuve d’un test négatif récent de retourner dans les théâtres de Broadway, les salles de concert, les arènes sportives et autres lieux de rassemblement de masse en scannant un code QR individuel.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a déclaré qu’elle n’imposerait pas un régime de passeport national pour les vaccins ni ne créerait une base de données fédérale sur la vaccination.

