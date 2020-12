New Mexico Bowl: Hawaii (4-4) vs Houston (3-4), à Frisco, Texas, jeudi, 15h30 HNE (ESPN)

Ligne: Houston par 7 1/2.

Record de la série: Hawaï mène 1-0.

CE QUI EST EN JEU

Hawaï tentera de terminer avec un record de victoires pour la troisième saison consécutive, ce que les Rainbows n’ont pas fait depuis 2001-04. Les Cougars essaient d’éviter des saisons perdantes consécutives pour la première fois depuis 2000-02, une période qui comprenait un 0-11 en 2001. La seule rencontre précédente entre les équipes était au Hawaii Bowl le jour de Noël 2003, lorsque les Rainbows ont battu les Cougars 54-48 en triple prolongation et il y a eu une bagarre au milieu de terrain à la fin du match.

MATCHUP CLÉ

Hawaï à double menace, le quart de deuxième échelon Chevan Cordeiro contre la défense de Houston. Cordeiro a lancé pour 1947 verges avec 11 touchés et est également le meilleur coureur de l’équipe avec 450 verges et sept scores. Le dernier QB d’Hawaï à diriger l’équipe à la course était Michael Carter en 1991. Les Cougars n’ont joué qu’un seul match au cours des 5 dernières semaines et demie, mais dans ce match, Memphis a atteint 310 verges au total, 157 sous la moyenne de la saison précédente pour le Tigres.

JOUEURS À SURVEILLER

Hawaii: Sophomore LB Darius Muasau est le leader de la Mountain West Conference avec 11,9 plaqués par match, ce qui est le cinquième parmi les joueurs FBS. Il mène la nation avec 7,9 plaqués en solo par match.

Houston: Le quart junior Clayton Tune, le 14e quart-arrière de l’histoire de l’école avec 4 000 verges par la passe en carrière, totalise en moyenne 302 verges par match. Tune a complété 150 des 247 passes pour 1 832 verges avec 13 touchés et sept interceptions. Il a également couru pour 269 verges avec un record d’équipe de cinq touchés au sol.

FAITS ET CHIFFRES

Le jeu a été déplacé à Frisco, Texas, de son emplacement habituel à Albuquerque en raison de COVID-19[feminine restrictions au Nouveau-Mexique. … Houston a annulé deux de ses matchs de l’American Athletic Conference, tandis qu’Hawaï était l’une des quatre équipes de Mountain West à disputer tous ses matchs de conférence prévus. … C’est le 14e match de Bowl d’Hawaï, mais seulement son troisième joué en dehors d’Hawaï (1992 Holiday Bowl et 2008 Sugar Bowl). … L’entraîneur de première année des Rainbows, Todd Graham, a emmené ses cinq équipes à des matchs de bowling. Il vise sa 100e victoire en carrière lors de sa 13e saison au total, auparavant à Rice, Tulsa, Pitt et Arizona State. … Houston en est à son 28e match de bol. Les Cougars ont perdu leurs trois derniers.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et twitter.com/ap_top25