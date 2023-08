Hawaï appelle les touristes à visiter Maui alors que les demandes de chômage augmentent

Schatz a encouragé les touristes à visiter le sud de Maui : « Si vous prévoyez un voyage à Wailea ou à Kihei, n’annulez pas. Si vous voulez venir à Hawaï, pensez au sud de Maui », a déclaré jeudi le sénateur sur les réseaux sociaux.

Green a déclaré lundi que les zones de l’île en dehors de West Maui et du reste de l’État étaient sûres et ouvertes aux affaires.

« Lorsque vous viendrez, vous soutiendrez notre économie locale et contribuerez à accélérer le rétablissement des personnes qui souffrent actuellement », a déclaré Green lundi lors d’une conférence de presse avec le président Joe Biden.

Les incendies de forêt ont tué au moins 115 personnes et causé des milliards de dollars de dégâts matériels. Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle et de la pire catastrophe de l’histoire de l’État d’Hawaï.

Moody’s a estimé cette semaine que les incendies de forêt ont causé entre 4 et 6 milliards de dollars de pertes économiques. L’estimation est probablement faible car elle se concentre sur les dommages causés aux infrastructures physiques.

Ce chiffre ne prend pas en compte l’impact attendu sur le produit intérieur brut global d’Hawaï, l’argent dépensé par les agences gouvernementales pour la réponse et les coûts sociaux des incendies de forêt.

Moody’s a déclaré que le processus de reconstruction s’ajouterait aux pertes économiques totales en raison de l’impact de l’inflation au cours d’une reprise qui devrait prendre des années, du coût élevé de la main-d’œuvre dans le secteur de la construction et du fait que les biens à Maui sont plus chers en raison de son île éloignée. emplacement.