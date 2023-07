Havertz marque les différences majeures entre Arsenal et Chelsea

Le mois dernier, Kai Havertz a déménagé de Stamford Bridge aux Emirats dans le cadre d’un accord d’environ 86,3 millions de dollars, devenant ainsi le premier joueur signé par Arsenal cet été.

Le joueur de 24 ans s’est acclimaté à la vie au club du nord de Londres sous l’aile de Mikel Arteta. La plupart du temps, il a joué avec Declan Rice et Martin Odegaard dans un milieu de terrain à trois. En fait, l’entraîneur espagnol aurait prévu de les utiliser dans une nouvelle formation de milieu de terrain à trois, Havertz jouant un rôle un peu plus profond.

Le joueur allemand a eu du mal à s’imposer comme titulaire pour les Bleus malgré son déploiement à plusieurs postes offensifs. Cependant, il a marqué un but et joué à divers postes lors de la victoire 5-3 contre Barcelone avec sa nouvelle équipe.

Après Chelsea et maintenant Arsenal, le joueur allemand salue une approche unique

Havertz semblait plutôt satisfait de cette stratégie, malgré le scepticisme de certains supporters. Le milieu de terrain a récemment déclaré qu’il était plus heureux de jouer pour Arsenal malgré le fait que le style de jeu de l’équipe est « complètement différent » de celui de Chelsea.

« Évidemment, c’est un style de football complètement différent de celui que nous avons joué à Chelsea. Je pense que c’est un style qui me va très bien. Bien sûr, il faut toujours un peu de temps pour s’y habituer à nouveau. Je suis ici depuis deux semaines et demie. Cela va prendre du temps, mais je donne tout pour essayer de performer à un haut niveau.

«Vous jouez lorsque vous vous entraînez bien et jouez bien dans les matchs. Je pense que je dois aussi tout donner à chaque séance, à chaque match. C’est comme ça que j’intègre l’équipe. Pas seulement moi mais tous les joueurs. Toujours dans un grand club comme celui-ci, il y a de la concurrence. Je vais me donner à 100% pour jouer », a-t-il déclaré à ESPN.

L’ancien as de Chelsea espère ajouter plus de buts maintenant

Havertz pense également que la place de n ° 8 est idéale car il a plus d’occasions de jouer avec le ballon dans ses mains. Il espère également avoir un impact offensif, considérant le but comme une responsabilité clé.

« J’aime vraiment jouer à ce poste [as a No. 8]. Je suis plus sur le ballon, plus intégré dans le jeu. J’apprécie vraiment cela. Je pense que j’ai beaucoup de place pour m’améliorer dans les jeux, je m’adapte encore au jeu et à tout. Jusqu’à présent, cela fonctionne plutôt bien. Je pense [goals are] important pour ma position, et aussi avec ma taille. Je veux marquer des buts. Cela fait partie de mon jeu. Je dois toujours y arriver. Espérons que cela fonctionne plus de fois dans la ligue maintenant », a-t-il ajouté.

Photo: IMAGO / Zink