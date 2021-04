Ce serait un bonus inattendu pour Chelsea si Kai Havertz découvrait sa meilleure forme tout en résolvant ce qui est devenu une position problématique pour Thomas Tuchel.

On s’attend toujours à ce que les Bleus signent un avant-centre cet été avec des personnalités du club estimant être compétitifs dans la course à Erling Haaland du Borussia Dortmund. Les Blues gardent également un œil sur plusieurs autres options, notamment Sergio Aguero de Manchester City.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Mais quelqu’un doit émerger de l’équipe existante pour aider Chelsea à terminer la saison en force et bien que Timo Werner, Olivier Giroud et Tammy Abraham feront tous valoir leur cas, Havertz apparaît comme un candidat crédible après cette victoire de 4-1 sur Crystal Palace à Selhurst. Se garer.

Ne vous laissez pas berner par le score. C’était totalement unilatéral dès le premier coup de sifflet avec Havertz et Christian Pulisic marquant à l’intérieur de 10 minutes avant que Kurt Zouma n’ajoute un troisième à la demi-heure. Ils auraient pu en avoir plusieurs autres et ce n’était probablement que l’ennui – pensez à un chat jouant avec une souris piégée avant de s’égarer en l’absence de tout concours significatif – qui a permis à Palace de récupérer un morceau de respectabilité, comme le dirigeait Christian Benteke. centre à la 63e minute du remplaçant à domicile Jeffrey Schlupp. Rappelé qu’il y avait un match, Chelsea est revenu pour la mise à mort avec Pulisic ajoutant une seconde à bout portant après que la livraison de l’aile droite du remplaçant Reece James ait été déviée sur son chemin par l’ancien défenseur des Blues Gary Cahill.

2 Liés

Le résultat a marqué la première fois en 17 matches toutes compétitions confondues sous Tuchel que Chelsea a marqué plus de deux buts dans un match et il peut s’avérer significatif que cela se soit produit sans jouer un attaquant reconnu.

« Vous pensez que j’ai donné les mauvais messages pour 16 matchs et maintenant j’ai trouvé le message aujourd’hui? Si c’est comme ça, je vais refléter la séance que nous avons faite pour qu’ils se sentent comme ça. Vous devez le prendre match par match. Je pense il est très, très difficile de marquer dans un match de Premier League.

« Nous sommes bien conscients que si nous pouvons marquer quatre buts et créer beaucoup d’occasions, nous avons fait une très bonne performance offensive. Mais vous ne pouvez pas diviser ce match en attaque et en défense. C’est un jeu complexe. Pendant que nous attaquions, nous fermaient les espaces, nous n’avons pas permis à Crystal Palace d’échapper à la pression. Nous avons eu des récupérations de balle élevées, nous avons été très courageux pour fermer le terrain pendant que nous attaquions, donc je donnerai toujours le crédit à tout le monde. «

« Nous sommes très heureux qu’aujourd’hui nous ayons créé beaucoup et cela peut arriver, mais mardi prochain contre Porto, nous repartons de zéro. »

Sans attaquant traditionnel, Havertz a fonctionné comme un faux neuf tout au long et a brillé pendant les 45 premières minutes, son but étant le produit de son sang-froid et de sa qualité pour plier un tir du pied gauche au-delà du gardien du palais Vicente Guaita. Il a presque réussi une superbe seconde, collectant la passe flottée de Jorginho derrière la défense du palais en passant le ballon au-dessus de Patrick van Aanholt en récupération avec son pied gauche et en tirant avec sa droite, seulement pour que Guaita effectue une sauvegarde intelligente bas à sa droite.

Kai Havertz et Christian Pulisic sont deux des joueurs les plus chers de Chelsea, mais jusqu’à samedi, les deux avaient du mal à trouver leurs marques sous Thomas Tuchel. Justin Tallis – Piscine / Getty Images

« Dans ma position, vous voulez toujours marquer. Ce n’était pas facile, nous avons créé beaucoup d’occasions et nous aurions peut-être dû marquer plus, mais nous sommes heureux », a déclaré Havertz lors d’un entretien avec Sky par la suite. « Je pense que j’ai la liberté d’aller là où je veux aller et j’espère pouvoir continuer comme ça. En seconde période, j’ai eu une ou deux bonnes chances de marquer mais bien sûr, je suis content.

« C’est toujours facile de jouer avec des joueurs qui ont cette qualité, mais après avoir gagné 4-1, il est facile de dire que vous êtes une bonne équipe offensive – mais nous devons y retourner et après la saison, nous pourrons en parler. »

Le jeune Allemand a déjà joué comme un faux neuf à l’occasion pour le Bayer Leverkusen avant son déménagement de 71 millions de livres sterling dans l’ouest de Londres l’été dernier et commence à y constituer un catalogue impressionnant d’affichages pour Tuchel. Le joueur de 21 ans a prospéré contre Everton et Leeds le mois dernier, mais sans marquer, mais il a récompensé la patience de son manager dans ce département à Selhurst Park d’une manière qui augure bien pour les défis plus difficiles à venir.

La même chose peut être dite pour Pulisic. Tuchel a fait des commentaires d’avant-match plutôt révélateurs sur l’international américain, insistant sur le fait qu’il pourrait être une « arme énorme » pour le club, mais seulement s’il surmontait certains problèmes physiques et mentaux. Ses problèmes physiques sont bien documentés après avoir lutté avec des problèmes lancinants aux ischio-jambiers toute la saison, le côté mental moins, peut-être coupable de se méfier de son corps ou d’essayer trop fort d’impressionner.

Pulisic n’a marqué que quatre buts en Premier League cette saison, mais trois d’entre eux sont venus lors de ses deux derniers matches et ici – à son deuxième départ en Ligue sous Tuchel – il a insisté pour offrir plus que le rôle de substitut d’impact de l’Allemand apparemment. lui a assigné.

« Il s’est passé beaucoup de choses cette saison mais je vais travailler dur pour faire de mon mieux de toutes les manières possibles », a déclaré Pulisic à la BBC. « J’étais heureux d’avoir pu le faire aujourd’hui. »

En fait, la manière de cet affichage termine une semaine positive pour Tuchel, car il a surmonté le premier test important de son temps en tant qu’entraîneur-chef de Chelsea. Le joueur de 47 ans, qui a remplacé Frank Lampard en janvier, a évoqué un manque d’attitude et de concentration lors de la défaite 5-2 à domicile du week-end dernier contre West Brom, menacé de relégation, et les retombées de cette défaite se sont même transformées en un entre Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga.

Toute rupture durable aurait pu être extrêmement dommageable à ce moment critique de la saison, mais la situation a été rapidement mise au lit, et sur le terrain, Chelsea a réagi en prenant le contrôle de son match de quart de finale de la Ligue des champions contre le FC Porto, remportant le match aller. 2-0, avant de remonter dans le top quatre de la Premier League avec cette performance imposante.

Tuchel et Chelsea sont de retour sur la bonne voie. Ils y resteront sûrement si Havertz et Pulisic continuent ainsi.