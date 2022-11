Havertz et Musiala mettent en lumière les jeunes talents allemands à la Coupe du monde

Les gros titres ont mis huit ans à se préparer. Mario Götze, héros de la finale de la Coupe du monde 2014 et ancien golden boy du football allemand, est de retour. Il a eu des problèmes de santé, cinq ans dans le désert international, et a apparemment été enterré en tant qu’interprète d’élite. Mais, une superbe forme depuis un retour en Allemagne au milieu du jeu dynamique vers l’avant de l’Eintracht Francfort a ramené Götze au grand moment.

Ou l’a-t-il ? Outre Götze, deux questions mineures mijotaient dans les médias allemands avant l’annonce. Autre héros de 2014, Mats Hummels n’est pas exactement le joueur qu’il était au Brésil. Ensuite, la blessure de Timo Werner a laissé des questions sur le numéro 9 de l’équipe.

Les deux options pour ce dernier sont le favori des fans Niclas Füllkrug du nouveau promu Werder Brême, l’Allemand le plus performant de la Bundesliga. L’autre est le favori des experts, Youssoufa Moukoko, 17 ans, du Borussia Dortmund. Au final, les deux attaquants se dirigent vers Doha.

Havertz et Musiala devraient voler la vedette lors de leur première apparition en Coupe du monde

Mais la profondeur de l’équipe est une chose; voler la vedette en est une autre. L’Allemagne a un certain nombre d’options qui peuvent faire la différence sur le terrain. Peut-être que l’annonce de l’équipe de Hansi Flick indique des indices sur son onze de départ.

Les deux changeurs de jeu les plus probables de l’Allemagne ont volé commodément sous le radar hier.

Tout savoir sur Jamal au n°10

A seulement 19 ans, Jamal Musiala est déjà un homme de liaison indispensable et buteur du Bayern Munich, Hansi Flick l’adore, et complété par ses coéquipiers du Bayern, il devrait être l’inspiration incontournable de l’Allemagne au Qatar. Musiala déchire la Bundesliga avec facilité et cette Coupe du monde pourrait faire de lui la star mondiale que Götze n’a jamais vraiment été.

La place de Musiala dans l’équipe n’a jamais été mise en doute et n’avait pas besoin de gros titres. Mais l’agitation médiatique autour de Götze pourrait être une douce pression pour le véritable homme clé de l’Allemagne.

Super Mario a en effet été en forme pour une équipe attrayante de Francfort. Voir précédent un but face à Hoffenheim le 9 novembre. Mais Musiala dispute sa troisième saison consécutive de football en Ligue des champions pour une véritable équipe d’élite. Il a la forme, les compétences de haut niveau et les connexions essentielles sur le terrain avec Kimmich and co.

Si les fans du monde entier avaient besoin d’un aperçu pour mesurer Musiala aux générations précédentes d’idoles du football allemand, il a proposé une masterclass il y a trois mois, Francfort contre le Bayern. Partageant le terrain face à Götze, Musiala était éblouissant, se tordant de tacles et créant des occasions à volonté. Götze a montré des éclairs de classe. Mais aux côtés du jeune homme, il avait l’air lourd et lent.

N’oubliez pas faux-9 Kai

Bien que décideur de la Ligue des champions à seulement 21 ans, Havertz a quelque peu lutté à Chelsea. Un prix énorme, une politique de club chaotique et des changements de direction fréquents n’ont pas aidé. Mais Havertz a gagné le respect et développé son jeu.

Préféré au n ° 9 à Romelu Lukaku pendant de longues périodes de la dernière saison du Belge à Stamford Bridge, et remplaçant fréquemment depuis, Havertz – aux côtés de Bobby Firmino de Liverpool – est probablement le meilleur représentant de la Premier League du rôle du « faux-9 ».

Et dans une configuration allemande qui a manqué d’un attaquant central hors pair pendant la majeure partie de la dernière décennie, il y est également habitué au niveau international.

Gareth Southgate a fait rire lors de la sélection de quatre arrières droits pour l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020. Que diriez-vous de Müller, Havertz, Musiala et Götze tous en compétition en tant que n ° 10 pour l’Allemagne ? Bien sûr, ils ne prendront pas tous le terrain simultanément contre le Japon le 23 novembre.

Il est probable que l’équipe allemande soit conçue pour la flexibilité dans le haut du terrain. Müller et Havertz peuvent tous deux mener la ligne – et avoir l’expérience d’élite qui manque à Füllkrug et Moukoko “juste heureux d’être là” – et Götze est un remplaçant raisonnable pour Musiala dans le temps supplémentaire et les caoutchoucs morts.

Âgés respectivement de 19 et 23 ans, la Coupe du monde attend la nouvelle ère des talents allemands de Jamal Musiala et Kai Havertz.

PHOTO : IMAGO / Christian Schroedter