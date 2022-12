Havertz et Mount poussent Chelsea devant Bournemouth mais James se blesse à nouveau

Une victoire à domicile en temps réglementaire cela aurait pu être. Mais cette victoire confortable sur Bournemouth était aussi bienvenue que nécessaire pour Graham Potter. Les buts en première mi-temps des rapatriés de la Coupe du monde Kai Havertz et Mason Mount ont fait de ce qui aurait pu être une soirée gênante une soirée de soulagement et, en grande partie, de satisfaction. Les gourous de la statistique caressaient leurs claviers par anticipation, prêts à bondir sur tout accident de Chelsea, ce qui, compte tenu de l’histoire récente de ce match, était une véritable préoccupation. Chelsea sentira qu’ils auraient dû ajouter plus de brillance et le seul défaut de la soirée a été un vrai coup de pied – au début de la seconde mi-temps, Reece James a subi ce qui semblait être une récidive de la blessure au genou droit qui lui a fait manquer le Qatar. Potter incertain de l’étendue de la blessure de Reece James après le retour de Chelsea Lire la suite Jusque-là, chaque touche de James était acclamée. Et ils étaient nombreux, sa combinaison avec Raheem Sterling, qui serrait la ligne de touche droite, était électrique. Beaucoup de personnes présentes auraient dû prononcer les mots “si seulement”. Mais les yeux ailleurs, James a joué une passe de routine puis a immédiatement signalé au banc. Un silence s’abattit alors que James s’asseyait, couvrant son visage de ses mains. Tout le monde savait ce que cela signifiait. “Reece James, c’est l’un des nôtres”, a fait écho sur Kings Road. L’arrière latéral au moins s’est dirigé dans le tunnel sans aide, mais son expression était désolée. “Le voir partir affecte le stade, affecte l’équipe, cela affecte tout”, a déclaré Graham Potter en guise d’atténuation pour une performance qui a légèrement baissé après le départ de James. « Ce n’est pas une excuse. Mais nous sommes aussi des êtres humains, c’est quelqu’un à qui nous tenons. Ce n’est pas un résultat pour Potter. Il est peu probable qu’il le fasse de toute façon, mais cela met au moins fin à une séquence de cinq matchs sans victoire en championnat. Et il peut y avoir une véritable cause d’excitation lors de la projection de Raheem Sterling, tandis que Havertz tirera confiance à la fois de sa frappe et de sa performance. Si Chelsea était fragilisé par des visages absents – parmi lesquels Hakim Ziyech et Mateo Kovacic – cela ne se voyait pas. Ils se sont installés avec confiance dans leur travail, des triangles soignés de passage exposés partout. Denis Zakaria, lors de ses débuts en championnat, a ajouté l’énergie centrale qui manquait auparavant, et Christian Pulisic a montré beaucoup d’étincelles. Kai Havertz ouvre le score pour Chelsea lors de sa victoire contre Bournemouth. Photographie : Justin Setterfield/Getty Images C’est l’Américain qui a cru qu’il avait mérité une pénalité précoce en faisant irruption dans la surface avec Adam Smith accroché, bien que légèrement, à sa chemise. Pulisic est resté debout pour tirer son coup et a été rejoint sur ses pieds par tout le banc de Cheslea. VAR a dit non. Un de ces moments «partout ailleurs, c’est une faute», et étant donné que Smith n’essayait pas de jouer le ballon, cela aurait pu avoir de graves conséquences. C’est vite devenu un point discutable. Mason Mount a trouvé Sterling, dont la première croix parfaite d’un pouce a fait glisser Havertz pour dépasser Mark Travers. Les mains de Potter jaillirent de ses poches et martelèrent l’air avec enthousiasme. Huit minutes plus tard, Chelsea doublait son avance. Havertz est devenu fournisseur, recyclant une balle lâche pour donner un coup de départ à Mount, qui a marqué son 150e départ à Chelsea avec un superbe curleur bas qui s’est niché dans le filet. L’intégralité de Stamford Bridge croyait que Chelsea en avait un troisième, mais la célébration par Potter de l’arrivée de Pulisic s’est rapidement transformée en remontrance; l’arbitre Simon Hooper a pénalisé Havertz pour une faute dans la préparation. Tout cela est arrivé avant la pause, et bien que, au moins au début, le niveau de performance de Chelsea ait à peine baissé après le redémarrage du match, malheureusement, leur cœur l’a fait avec le départ de James. Même sans son partenaire de flanc droit, Sterling a continué à éblouir. Direct, posé et impertinent, sa course labyrinthique méritait mieux que la finition offerte par un Havertz au corps ouvert. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Bournemouth a eu ses moments en seconde période. Les appeler courageux est un peu dur; ils se sont améliorés au fur et à mesure que le jeu grandissait, et ce ne sont pas les nuits où leur saison tournera. Mais ils ont commencé beaucoup trop lentement, décrochant à peine un coup de poing jusqu’aux étapes finales.

“Nous avons eu du mal à comprendre comment ils ont commencé”, a admis Gary O’Neill. « Le départ nous a tués. C’est vraiment difficile à partir de ce moment-là de lutter pour y revenir.

Les fruits de la triste première mi-temps de Bournemouth étaient un coup franc de Philip Billing que Kepa Arrizabalaga a géré confortablement. Si Arrizabalaga n’avait pas bloqué le tir du remplaçant Ryan Christie beaucoup plus tard, il y aurait peut-être eu une arrivée en tribune.

Au lieu de cela, le premier match d’O’Neill en tant que manager permanent s’est soldé par une défaite. Pendant que la Premier League dormait, Bournemouth était actif, O’Neill obtenant un contrat de 18 mois grâce à son succès en tant que manager par intérim. Il n’a jamais été censé être autre chose qu’un bouche-trou, mais il a été discrètement impressionnant. Tout comme il l’était en tant que joueur, vraiment.

Et il rend désormais compte à Bill Foley après que le consortium américain ait finalisé son rachat. Les fonds seront mis à disposition en janvier et O’Neill doit les dépenser judicieusement. Pour Potter, c’était simplement le travail fait et on passait au suivant.