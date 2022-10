Havertz envoie Chelsea dans les 16 derniers, mais l’attaque faiblit toujours

SALZBOURG, Autriche – Chelsea a tenu bon pour une victoire 2-1 sur le FC Salzburg mardi soir en Autriche, pour confirmer sa place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur du groupe E.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Mateo Kovacic a ouvert le score pour les visiteurs au milieu de la première mi-temps, seulement pour que Junior Adamu égalise le score trois minutes seulement après la pause. Mais Kai Havertz a livré un superbe vainqueur final à la 64e minute, renvoyant les Blues à la maison avec les trois points, en tête du groupe E et hors de portée de leurs rivaux.

Chelsea accueillera le Dinamo Zagreb à Stamford Bridge dans une semaine à partir de mercredi, tandis que Salzbourg clôturera sa phase de groupes de la Ligue des champions avec un déplacement à l’AC Milan la semaine prochaine, pour déterminer qui suivra le club de l’ouest de Londres en huitièmes de finale.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. L’étourdissant Havertz scelle la qualification à élimination directe pour Chelsea

Havertz a assuré la place de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un superbe but pour décrocher une victoire 2-1 dans le Groupe E contre Salzbourg en Autriche mardi. L’attaquant allemand, qui a marqué les buts gagnants lors de la finale de la Ligue des champions 2021 et de la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022, a lancé une autre frappe cruciale pour Chelsea après que Salzbourg eut menacé de renverser un déficit en première mi-temps pour renforcer ses propres espoirs de qualification.

Avec Adamu annulant le premier match de Kovacic à la 23e minute en égalisant quatre minutes après le début de la seconde période, Salzbourg a gagné en confiance et a cherché à étendre son record invaincu à domicile toutes compétitions confondues à 41 matchs. Mais Havertz a fait taire le public local et a assuré la victoire de Chelsea avec un tir du pied gauche de 20 mètres en 64 minutes qui a battu le gardien Philipp Kohn après avoir touché le dessous de la barre transversale.

Si Chelsea avait perdu contre les champions d’Autriche, ils auraient dû obtenir un résultat à domicile contre le Dinamo Zagreb lors de la sixième journée pour être certains de la qualification. Mais Havertz a mis fin à la perspective d’un dernier match nerveux avec son but et a également vu le manager Graham Potter porter sa séquence sans défaite en tant que manager de Chelsea à neuf matchs depuis le remplacement de Thomas Tuchel en septembre.

– Rapport : Salzbourg 1-2 Chelsea | Tableau Ligue des Champions | Rencontres à venir

2. Sterling continue de lutter pour avoir un impact

Raheem Sterling était la signature de la déclaration de Chelsea plus tôt cet été, arrivant dans un transfert de 47,5 millions de livres sterling de Manchester City, mais l’attaquant anglais a vu un autre gros match le dépasser à Salzbourg. Le joueur de 27 ans n’a marqué qu’une seule fois lors de ses 10 derniers matchs pour le club, et il n’avait pas l’air de mettre fin à cette séquence stérile alors que l’équipe de Graham Potter a gâché un certain nombre d’occasions de gagner le match confortablement.

À cette occasion, Sterling a été contraint de jouer en tant qu’arrière gauche, Potter ayant opté pour une défense à trois en Autriche. Jouer large, avec de plus grandes responsabilités défensives, n’est pas propice à tirer le meilleur parti d’un joueur qui a connu sa meilleure forme à City dans une position plus avancée ou en tant qu’attaquant central sous Pep Guardiola.

Potter avait clairement dit à Sterling de rester aussi large que possible pour étirer le terrain, Christian Pulisic ayant reçu les mêmes instructions sur le flanc droit, mais le plan tactique a annulé les meilleures qualités de Sterling. Le défi pour Potter est de trouver un moyen d’obtenir plus de l’un de ses meilleurs joueurs, car si Chelsea doit se battre pour les honneurs cette saison, Sterling doit contribuer beaucoup plus.

3. La politique jeunesse de Salzbourg brille à nouveau

Salzbourg est considérée comme l’une des meilleures équipes de recrutement d’Europe en raison de la capacité des champions autrichiens à dénicher de jeunes talents, à les développer, puis à déplacer ces joueurs vers de plus grands clubs dans des ligues plus compétitives.

Kai Havertz, à droite, a marqué un but sensationnel pour sceller la victoire de Chelsea en Ligue des champions à Salzbourg mardi. Sébastien Widmann/Getty Images

Leur liste d’anciens joueurs est extrêmement impressionnante, dirigée bien sûr par Erling Haaland, qui a marqué lors de ses débuts en Ligue des champions à l’adolescence après avoir signé de Molde. Outre Haaland, Salzbourg a également mis Sadio Mane, Dayot Upamecano, Takumi Minamino et Karim Adeyemi sur le chemin de la gloire ailleurs.

Benjamin Sesko, l’attaquant slovène de 19 ans, est considéré comme la prochaine grande chose et il a déjà été aligné pour un transfert au club partenaire de Red Bull RB Leipzig, mais il a été nommé remplaçant par l’entraîneur Matthias Jaissle en raison de la forme de l’attaquant de 21 ans Adamu. L’international autrichien a marqué huit buts lors de ses neuf derniers matchs nationaux, il a donc obtenu le feu vert contre Chelsea et a remboursé son entraîneur avec l’égalisation au début de la seconde période. Adamu et Sesko sont tous deux destinés à rejoindre de plus grands clubs, le défenseur Strahinja Pavlovic et le milieu de terrain Luka Sucic faisant également forte impression.

Pour souligner l’accent mis par Salzbourg sur la jeunesse, leur formation de départ avait l’âge moyen le plus jeune – 22 ans, 10 jours – en Ligue des champions depuis 2009. Seuls Arsenal (2009) et Ajax (2003 et 2004) ont jamais aligné des équipes plus jeunes dans le concurrence.

2 Connexe

Notes des joueurs

Salzbourg : Philipp Kohn 9; Amar Dedic 6, Bernardo 7, Strahinja Pavlovic 7, Maximilien Wober 7 ; Lucas Gourna Douath 6 ; Nicolas Seiwald 6, Luka Sucic 8, Maurits Kjaergaard 7 ; Noé Okafor 6, Chukwubuike Adamu 8

Sous-titres : Benjamin Sesko 7, Roko Simic 6, Andreas Ulmer 6

Chelsea : Kepa Arrizabalaga 6; Trevoh Chalobah 6, Thiago Silva 7, Marc Cucurella 5 ; Christian Pulisic 5, Mateo Kovacic 7, Jorginho 6, Raheem Sterling 6 ; Conor Gallagher 6; Kai Havertz 7, Pierre-Emerick Aubameyang 5

Sous-titres : Ruben Loftus-Cheek 6, Cesar Azpilicueta 6, Armando Broja 6, Hakim Ziyech 6, Mason Mount 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Philipp Kohn, Salzbourg. Le gardien de Salzbourg a surmonté un coup à la tête de Havertz en deuxième minute et un autre coup plus tard en première mi-temps pour produire une performance de classe mondiale pour l’équipe locale. Chelsea aurait pu en marquer cinq ou six sans Kohn.

PIRE : Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea. L’attaquant de Chelsea a raté trop d’occasions franches pour un attaquant de sa qualité. Aubameyang était une signature de panique de dernière minute en août et il n’est pas la réponse aux problèmes de but de l’équipe.

Faits saillants et moments marquants

Potter s’est mis dans l’air raréfié lors de son premier aperçu de la Ligue des champions en tant que manager de Chelsea.

Graham Potter est le premier manager de Chelsea à rester invaincu lors de ses 4 premiers matches de Ligue des champions depuis Roberto Di Matteo en 2012 👀 Ils ont remporté la Ligue des champions cette année-là 🏆 pic.twitter.com/ygKcm9kfgW — ESPN FC (@ESPNFC) 25 octobre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Gallagher sur le but de Kovacic : “C’était une excellente finition, je ne pouvais pas y croire pour être honnête. Marquer ce premier but était important et nous a aidés et nous a donné confiance dans le match.”

Kovacic : “C’est bien de marquer là où je suis né. Mes parents étaient ici et mes amis.”

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Chelsea n’a pas perdu un match de Ligue des champions en marquant le premier but depuis avril 2014, lorsqu’ils ont perdu 3-1 contre l’Atletico Madrid en demi-finale, la plus longue séquence de ce type dans la compétition remontant à au moins 2010-11.

– Chelsea est désormais invaincu en 21 matchs consécutifs lorsque Chalobah commence.

Suivant

Salzbourg : Le club soutenu par Red Bull reste à domicile pour son retour en Bundesliga autrichienne contre le TSV Hartberg samedi.

Chelsea : Les Blues retourneront en Angleterre pour un match de Premier League samedi dans l’ancienne maison non seulement de Potter mais aussi de Cucurella : Brighton & Hove Albion.