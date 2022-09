Haven Holidays revient sur son projet de rendre l’un de ses personnages de Seaside Squad non sexiste après la fureur des lecteurs de Sun

HAVEN Holidays a fait marche arrière sur son projet de rendre l’un de ses personnages de Seaside Squad non sexiste – après un tollé des lecteurs de Sun.

Jaz l’ours – qui était un homme appelé Bradley – ne sera plus non binaire et est maintenant une fille.

Dans de nouveaux “dossiers d’information” sur les personnages, Haven décrit Jaz comme la nièce de 13 ans de Bradley Bear.

Mais les visiteurs sont furieux de la décision de renommer Anxious the Elephant et Greedy the Gorilla en Annie et George pour éviter d’offenser les personnes nerveuses et en surpoids.

Le Sun a dévoilé le plan de changement de marque réveillé de l’entreprise plus tôt cette semaine.

Plus de 14 000 vacanciers se sont opposés aux changements sur la page Facebook de Haven.

Un initié de Haven avait déclaré : “Ces personnages divertissent les enfants depuis des années et, pour autant que l’on sache, il n’y a eu aucune plainte.

« Soudain, nous devons tout changer au cas où les gens seraient offensés. Je ne pense pas que nos invités s’en soucieraient.

« Ils seront plus offensés que nous flattions la génération éveillée.

“Je pense que la direction a perdu le fil.”

Chris Lewis, 42 ans, dont la belle-fille est autiste, a déclaré: “Avoir un personnage appelé Anxious a aidé à normaliser l’anxiété et l’a fait se sentir incluse.”