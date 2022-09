Haven Holidays rebaptise les personnages bien-aimés de Seaside Squad pour les rendre plus réveillés

HAVEN Holidays change de nom ses personnages Seaside Squad pour les rendre plus réveillés.

Bradley Bear devient non sexiste et sera rebaptisé Jazz, selon des dénonciateurs concernés.

Haven Holidays change de nom ses personnages Seaside Squad pour les rendre plus réveillés

Et Anxious the Elephant et Greedy the Gorilla voient leurs noms changés en Annie et George pour éviter d’offenser les nerveux et les personnes en surpoids.

Un initié de Haven a déclaré: “Ces personnages divertissent les enfants depuis des années et, pour autant que quiconque le sache, il n’y a eu aucune plainte.

« Soudain, nous devons tout changer au cas où les gens seraient offensés. Je ne pense pas que nos invités s’en soucieraient.

« Ils seront plus offensés que nous flattions la génération éveillée.

“Je pense que la direction a perdu le fil.”

Natasha Webber, 39 ans, de Coventry, a passé ses vacances dans les parcs Haven lorsqu’elle était enfant et emmène maintenant ses enfants Joe, cinq ans, et Maddie, huit ans.

Elle a déclaré: «Je ne peux pas croire que Haven cède à la foule éveillée. C’est ridicule.

« Mes enfants adorent rencontrer les personnages et se faire prendre en photo. Ma fille aime particulièrement Anxious.

« Changer leurs noms pour éviter d’offenser certains flocons de neige fragiles est l’une des choses les plus stupides que j’ai entendues.

“Essayer d’expliquer que Bradley est maintenant non binaire, et ce que cela signifie, est une conversation que je ne veux pas vraiment avoir avec mes enfants.” Mais la mère de trois enfants qui aime Haven, Beth Donahue, 43 ans, de Portsmouth, était plus favorable.

Elle a déclaré: “Tout ce qui fait que les gens se sentent plus inclus est une bonne chose.

« L’anxiété et l’obésité sont des conditions réelles qui peuvent faire que les enfants se sentent exclus, et il n’y a rien de mal à s’identifier comme non sexiste.

“Je suis sûr que Haven le gérera avec beaucoup de sensibilité et cela n’enlèvera rien au facteur plaisir.”

Les personnages de Haven ont diverti des générations d’enfants depuis l’ouverture des parcs de vacances en 1964.

Le premier personnage à divertir les invités était Rory the Tiger, qui est toujours la principale mascotte de l’entreprise.

Anxious et Greedy existent depuis les années 1980. Bradley a été introduit dans les années 1990.

L’actuel Seaside Squad a été assemblé en 2013 avec Rory, Bradley, Anxious et Greedy plus deux personnages humains, Polly et Ned.

Haven gère 38 sites à travers le pays avec des clubs pour enfants, des terrains d’aventure, des spectacles et des piscines.

Une pause de quatre nuits dans une caravane statique dans un parc Haven peut coûter aussi peu que 49 £ pour une famille de quatre personnes. La firme a été approchée pour commentaires.