Haven Gymnasium / architectes Debartolo

2023



Architectes principaux :



Architectes Debartolo : Jack DeBartolo 3 FAIA, Jeff Kershaw, Mike Roth, Mckenna Monheim



Description textuelle fournie par les architectes. Le Haven Gymnasium est situé à Glendale, en Arizona, à environ 17 miles du quartier central des affaires du centre-ville de Phoenix. Premier bâtiment d’un plan directeur en plusieurs phases pour le site de 10 acres, le nouveau complexe sportif permet à la congrégation d’offrir généreusement des programmes de loisirs et de sports organisés à la communauté environnante et aux membres de l’église.

Une nouvelle place relie l’église d’origine et le nouveau gymnase, créant une cour d’entrée remplie de bancs et d’arbres mesquites indigènes. La géométrie de cette place soigneusement articulée a été influencée par la grille de développement qui recouvre une grande partie du contexte urbain voisin. Une fontaine à brouillard unique développée par les architectes et les paysagistes interrompt cette géométrie et fait sortir du sol les vapeurs rafraîchissantes indispensables autour d’un anneau de gros rochers récoltés pour créer un espace de rassemblement naturel agréable.

Reliant cette place au nouveau bâtiment est une fenêtre massive sur le gymnase créée en retrait des entrées du bâtiment. Conçu comme un espace sacré et performant, le nouveau gymnase de l’église offre un intérieur discret et discret qui est rempli d’une gracieuse lumière du jour. Cet intérieur lumineux est obtenu grâce à une haute claire-voie d’un système de vitrage innovant en polycarbonate qui enveloppe trois côtés. du volume ouvert, permettant à l’intérieur de rester naturellement éclairé tout au long de la journée.

Plan d’étage

La grande salle multisports utilise également une plate-forme en métal perforé et des panneaux muraux pour contrôler l’acoustique de la pièce tout en conservant un intérieur visuellement calme et lumineux, exempt de l’encombrement typique des traitements acoustiques. Le bâtiment volumineux accueille les utilisateurs avec une façade finement articulée qui réduit son échelle visuelle à l’approche et sert également de simple toile de fond contre laquelle la vie de l’église et de la communauté peut être affichée. À l’extrémité ouest du bâtiment, cette façade articulée se transforme en un écran perforé qui dissimule tous les équipements mécaniques du bâtiment dans un puits de toiture judicieusement conçu.