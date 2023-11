Hauts-de-Seine : meilleur artisan boulanger du département 2023

Le suspens est terminé ! Le trophée 2023 du meilleur Artisan-Boulanger des Hauts-de-Seine a été décerné à Guillaume Lescellière de L’Atelier de Courbevoie. Découvrez le classement complet !

Les concours gourmands vont et viennent à Paris et en Ile-de-France. Après le prix du meilleur pain bio d’Ile-de-France, le trophée de la meilleure pâtisserie du Val-d’Oise et de la meilleure pâtisserie de l’Essonne, place désormais au Trophée 2023 du meilleur artisan boulanger des Hauts-de-Seine!

Cette année encore, les inscriptions ont été nombreuses. Comme l’indique le Syndicat des Boulangers du Grand Paris, la remise des prix s’est tenue le 27 octobre à La Garenne-Colombes. Cet automne, les Hauts-de-Seine artisans boulangers en compétition dans le ” employeur ” a dû se surpasser en présentant une baguette traditionnelle, un croissant et un pain de campagne. De leur côté, les artisans concouraient dans la ” employé ” La catégorie devait fournir deux baguettes françaises traditionnelles.

Alors, qui remporte la première place ? Qui gagne le Trophée 2023 du meilleur artisan boulanger des Hauts-de-Seine? Guillaume Lescellière de Atelier de Courbevoiedans Courbevoiea été le grand vainqueur du ” employeur ” catégorie.

Il a été suivi par Yann Bernard de Étincelle de Gourmandisesdans Châtillon. Enfin, Éric Téboul de Chez Meunier, Neuilly-sur-Seinea pris la troisième place.

Trophée 2023 du Meilleur Artisan-Boulanger des Hauts-de-Seine

Guillaume Lescellière – L’Atelier de Courbevoie / 45 avenue Pasteur, 92400 Courbevoie Yann Bernard – Etincelle de Gourmandises / 5 rue de la Mairie, 92320 Châtillon Éric Téboul – Chez Meunier / 85 avenue du Roule, 9200 Neuilly-sur-Seine Franck Harcaut- A deux mains d’Elio & Franck / 8 Place du Général Leclerc, 92150 Suresnes Sylvain Gendron- Boulangerie Madeleine / 280 avenue des Grésillons, 92600 Asnières-sur-Seine Redouane Sofi – Maison des Délices / 4 rue Félicie, 92230 Gennevilliers, France Stefan Grall- Boulangerie Choux Choux / 16 avenue Joseph Froment, 92250 La Garenne-Colombes Amaury de la Tour- Boulangerie de la Tour / 29 avenue Jean Jaurès, 92140 Clamart André Devesa – La Boulangerie Bio / 5 Bis rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux Jérémy Perenchio – Boulangerie Perenchio / 2 place Tony de Graaf, 92190 Meudon Isabelle Barbara Vargas – Le Fournil de Lisa / 45 Rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt, France Yassine Ziada- Boulangerie Ziada Yassine / 177 avenue d’Argenteuil, 92600 Asnières-sur-Seine Amélie Marceau – Boulangerie Marianne / 28 Rue Henri Barbusse, 92000 Nanterre Jeffrey Gordwin – Bon Temps Roulé / 30 rue Saint-Denis, 92700 Colombes Pierre Laigle – Boulangerie Cerise / 23 rue Michelet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Stéphane Crouin – Toudelices / 77 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret Anibal Lopés La Renaissance / 184 bis avenue de Paris, 92320 Châtillon Christophe Launay – Boulangerie-Pâtisserie Le Petit Rémy / 72 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret Mohamed El Ouafi – Boulangerie-Pâtisserie Safaya / 7 place de la Gare des Vallées, 92270 Bois-Colombes Bruno Trouart- Maison Trouart / 19 avenue Marceau, 92400 Courbevoie

Félicitations au gagnant et à tous les participants !