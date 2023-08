Hautes performances dans un design élégant – Samsung Global Newsroom

La série Galaxy Tab S9, la nouvelle gamme de tablettes haut de gamme de Samsung Electronics, combine les meilleures fonctionnalités des smartphones et des ordinateurs portables en un seul appareil puissant. Les Galaxy Tab S9, Tab S9+ et Tab S9 Ultra rehaussent l’expérience de la tablette grâce à des performances supérieures, un affichage exceptionnel, une résistance à l’eau et à la poussière et plus encore.

Samsung Newsroom a déballé la Galaxy Tab S9 Ultra pour voir toutes les nouvelles fonctionnalités innovantes de première main.

Emballage minimal pour l’élégant Galaxy Tab S9 Ultra

Tous les aspects de la Galaxy Tab S9 Ultra ont été soigneusement conçus dans les moindres détails pour répondre aux besoins uniques de chaque utilisateur, de l’emballage du produit à la forme de l’objectif de l’appareil photo.

La boîte d’emballage repensée1 est minimal dans la conception et l’utilisation des matériaux, ne contenant que de l’espace pour le Galaxy Tab S9 Ultra et ses accessoires. Dans le cadre du voyage de Samsung vers un avenir durable, le papier utilisé pour l’emballage de la série Galaxy Tab S9 est composé à 100 % de papier recyclé afin de minimiser l’utilisation des ressources.

La boîte contient la Galaxy Tab S9 Ultra, le Galaxy S Pen, la broche d’éjection et le câble USB Type-C. Pour offrir une convivialité accrue dans l’écosystème Samsung Galaxy, le S Pen peut être utilisé avec les smartphones Samsung Galaxy et les Galaxy Books qui prennent également en charge le S Pen.

Un écran impressionnant pour des expériences immersives

Le 14,6 pouces de la Galaxy Tab S9 Ultra2 L’affichage dynamique AMOLED 2X rivalise avec celui d’un écran d’ordinateur portable. Avec un format d’image de 16:10, l’appareil permet aux utilisateurs d’être totalement immergés dans leur contenu.

De plus, les utilisateurs peuvent profiter d’une vue dégagée de leur espace de travail et du contenu à l’écran.

La portabilité est essentielle lorsqu’il s’agit de tablettes, ce qui signifie qu’elles doivent être légères et fines pour un transport facile. Avec une épaisseur de 5,5 mm, la Galaxy Tab S9 Ultra est incroyablement mince, ce qui lui permet d’être facilement transportée presque n’importe où.

Les caméras arrière du Galaxy Tab S9 Ultra ont été mises à niveau pour supprimer le cadre environnant, reflétant le même design de caméra arrière emblématique que la série phare Galaxy S23. Grâce à la nouvelle conception de découpe de contour, la Galaxy Tab S9 Ultra possède l’apparence la plus fine et la plus élégante de la série Galaxy Tab S.

Le S Pen et d’autres accessoires qui améliorent la commodité

L’utilisation du S Pen sur la Galaxy Tab S9 Ultra offre une expérience d’écriture incroyable qui imite la sensation d’un stylo sur papier lorsque la pointe du stylet glisse en douceur sur la surface de l’écran. La conception ergonomique du S Pen s’adapte naturellement aux mains des utilisateurs pour un meilleur contrôle et des coups de stylet plus précis.

Désormais, les utilisateurs peuvent moins s’inquiéter de perdre le S Pen avec la série Galaxy Tab S9. Lorsque le côté plat du S Pen est placé sur le bord supérieur ou à côté de la caméra arrière, il se fixe magnétiquement.

Le S Pen de la série Galaxy Tab S9 est également livré avec une nouvelle fonction de charge bidirectionnelle, permettant aux utilisateurs de charger le stylet dans les deux sens lorsqu’il est fixé à l’arrière de la tablette.

Autres accessoires3 pour la Galaxy Tab S9 Ultra

En plus de choisir entre Beige ou Graphite pour la couleur de leur Galaxy Tab S9 Ultra, les utilisateurs peuvent personnaliser leur tablette à l’aide d’accessoires supplémentaires tels que le Book Cover Keyboard et le Smart Book Cover,6 qui offrent protection et fonctionnalité pratique. D’autres accessoires sont disponibles à l’achat, notamment le Book Cover Keyboard Slim, l’écran Notepaper, l’écran de confidentialité, le protecteur d’écran antireflet et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent coupler leur Galaxy Tab S9 Ultra avec de tels accessoires qui améliorent la productivité et répondent à leurs besoins.

Restez à l’écoute pour la prochaine série pour en savoir plus sur les fonctionnalités de la Galaxy Tab S9 Ultra, y compris son écran impressionnant, son chipset et sa capacité de résistance à l’eau.

* Les images présentées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel. Les spécifications du produit peuvent varier selon le modèle, le pays, la région et l’opérateur.

1 Le papier 100 % recyclé a reçu la validation de la revendication environnementale (ECV) et est utilisé dans les composants d’emballage suivants : boîte d’unité d’emballage du produit, boîte manuelle, bande DLC et boîte DLC.

2 Mesuré en diagonale, le Galaxy Tab S9 Ultra dispose d’un écran pleine taille de 14,6 pouces et d’un écran de 14,5 pouces en tenant compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et du trou de la caméra.

3 Le S Pen et le câble USB Type-C sont inclus avec la Galaxy Tab S9 Ultra. Les autres accessoires tels que les housses, etc. sont vendus séparément. La disponibilité des couvertures tierces peut varier selon le marché, l’opérateur et le détaillant.

4 Le porte-stylo S Pen du Book Cover de la série Galaxy Tab S9 peut être remplacé et détaché.

5 La photo a été prise avec le porte-stylo détaché pour afficher la nouvelle fonction de charge bidirectionnelle du S Pen.

6 Les deux couvertures sont disponibles à l’achat séparément.