Haute Définition prête pour le derby irlandais | Nouvelles de course

La haute définition est en cours pour le Dubai Duty Free Irish Derby de samedi, bien qu’Aidan O’Brien n’ait pas encore finalisé son équipe complète pour le Curragh Classic.

Le poulain Galileo était le favori de l’hiver pour le Derby d’Epsom après avoir remporté chacun de ses deux départs juvéniles, avant qu’un trouble sanguin ne fasse échouer une course prévue de Lingfield et ne l’envoie aux Dante Stakes de York pour une préparation classique.

High Definition a terminé troisième à son retour sur le Knavesmire et devait s’aligner à Epsom, seulement pour O’Brien et Coolmore pour faire un changement de plan tardif trois jours avant le Derby qui l’a vu rater en faveur du Curragh.

O’Brien a déclaré: « Tout va bien depuis qu’il a couru à York et le plan est qu’il coure pour le moment.

« Nous sommes heureux avec lui pour le moment. »

Après s’être appuyé uniquement sur le Bolchoï Ballet à Epsom, O’Brien a un certain nombre de prétendants à ce stade pour le Curragh, un couple faisant peut-être un retour rapide après avoir couru à Ascot la semaine dernière.

La Méditerranée a terminé quatrième dans les King Edward VII Stakes, tandis que Sir Lamorak a terminé rapidement deuxième dans les King George V Stakes. Les deux sont dans le cadre, ainsi que Van Gogh, qui a été bien battu par son coéquipier St Mark’s Basilica lors de sa dernière course dans le Derby français.

O’Brien a ajouté: « Certains des chevaux d’Ascot seront laissés comme The Mediterranean et Sir Lamorak. Van Gogh est un autre auquel nous avons pensé et, évidemment, à mesure qu’il se rapproche, nous le réduirons un peu plus. »

Le gestionnaire de Ballydoyle a également Arturo Toscanini, Carlisle Bay, Matchless et Wordsworth parmi huit entrées, avec Bolshoi Ballet un retrait notable après sa course non placée à Epsom.

Le poulain a subi une coupure à la patte arrière au début du Derby et n’a pas récupéré à temps pour avoir une autre fissure à la gloire classique.

O’Brien a déclaré: « Il est de retour au galop. De toute évidence, ce week-end viendra trop vite, mais il est au galop maintenant.

« Je pensais que si nous passons la semaine prochaine sans hoquet, alors peut-être que nous pourrons commencer à chercher une course pour lui après cela.

« Une fois que nous l’aurons remis au travail complet, ce qui sera probablement du début au milieu de la semaine prochaine, nous pourrons alors commencer à chercher. »

Mojo Star a défié les cotes de 50-1 à Epsom et tentera de gagner une place en Irlande après avoir été ajouté à la course.

Le poulain entraîné par Richard Hannon reste une jeune fille après trois descentes, mais n’était qu’à quatre longueurs et demie d’Adayar plus tôt ce mois-ci.

Le vainqueur de Dante, Hurricane Lane, a terminé troisième à Epsom pour Charlie Appleby et pourrait réessayer, tandis qu’il y a une autre représentation britannique sous la forme de Lone Eagle entraîné par Martyn Meade, qui a terminé quatrième au Sandown Classic Trial dans lequel Adayar a terminé deuxième.

Le héros irlandais des 2000 Guinées, Mac Swiney, a terminé quatrième à Epsom et est dans le mix pour Jim Bolger, avec Johnny Murtagh faisant appel à Earlswood et Donnacha O’Brien à la tête de Fernando Vichi.