Haut Saskatchewan. le tribunal rejette l’appel du père contre la vaccination des enfants contre le COVID-19

Dans une affaire entre un couple séparé, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté l’appel du père de ne pas faire vacciner leurs jeunes enfants contre la COVID-19.

CBC News ne nomme pas le couple, afin de ne pas identifier leurs enfants.

En décembre 2021, la mère a déposé une demande d’autorité décisionnelle unique sur la vaccination COVID pour ses enfants.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine à Estevan, en Saskatchewan, a conclu que le père “s’opposait aux vaccinations pour des motifs religieux”, mais a accordé à la mère l’autorité parce qu’il était dans “l’intérêt supérieur des enfants” de se faire vacciner.

Le père a alors fait appel de cette décision. Dans son affidavit, il a déclaré que les enfants avaient déjà été infectés par le COVID et qu’il pense donc personnellement qu’ils ont une immunité naturelle contre la maladie. Il a également soumis deux études médicales non vérifiées non étayées par des preuves sur l’efficacité des vaccins.

Les scientifiques disent que le SRAS-CoV-2 est capable de réinfecter les gens encore et encore même s’ils ont déjà eu le COVID.

Dans l’affidavit de la mère, elle a déclaré que les enfants n’avaient pas subi de test d’anticorps pour déterminer s’ils avaient une immunité naturelle.

“Étant donné qu’il n’y a aucune preuve établissant l’importance d’avoir eu le COVID-19 pour la question de savoir si la vaccination est conseillée ou nécessaire, elle recevrait peu de poids et, par conséquent, ne pèserait pas de manière décisive sur une question ou n’aurait pas d’effet sur le résultat. de l’audience”, a écrit le juge de la cour d’appel Jerome Tholl dans la décision de fin juillet.

La Cour d’appel de la Saskatchewan a déclaré que la conclusion personnelle du père selon laquelle ses enfants sont naturellement immunisés contre la COVID‑19 après avoir été infectés ne peut être admise parce qu’il n’a pas d’expertise médicale. (Tribunaux de justice de la Saskatchewan)

La “conclusion personnelle du père selon laquelle les enfants ont maintenant une immunité naturelle contre le COVID-19 ne peut être admise car il n’a aucune expertise médicale pour offrir une telle opinion”, a ajouté Tholl.

Le juge a également déclaré que les deux études médicales fournies par le père “ne sont pas recevables car l’authenticité et la crédibilité de ces preuves n’ont pas été suffisamment établies”.