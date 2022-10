Haut responsable de l’OTAN: une frappe nucléaire russe entraînerait probablement une “réponse physique”

Un haut responsable de l’OTAN a déclaré que si la Russie devait mener une frappe nucléaire pendant sa guerre contre l’Ukraine, cela entraînerait des “conséquences sans précédent”, a rapporté Reuters.

Le responsable a observé que la Russie menaçait d’utiliser des armes nucléaires pour empêcher l’OTAN et d’autres de s’impliquer dans le conflit, mais que si ces menaces étaient mises à exécution, cela aurait probablement le résultat opposé.

Une telle frappe “entraînerait presque certainement une réponse physique de nombreux alliés, et potentiellement de l’OTAN elle-même”, a déclaré le responsable à Reuters.

La Russie a laissé entendre à plusieurs reprises à la possibilité qu’il puisse libérer des armes de destruction massive dans sa bataille avec les forces ukrainiennes si Poutine pense que le sort du pays est en danger.

BIDEN INVOQUE LA POSSIBILITÉ D’« ARMAGEDDON » DANS UN DISCOURS DE COLLECTE DE FONDS DÉMOCRATIQUE

“Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles des pays de l’OTAN, et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous allons certainement utiliser tous les moyens à notre disposition », Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une allocution le mois dernier.

S’exprimant lors d’une collecte de fonds à New York la semaine dernière, le président Biden a évoqué la menace d’utiliser une arme nucléaire.

L’ALLIÉ DE POUTINE RECOMMANDE À LA RUSSIE D’UTILISER DES ARMES NUCLÉAIRES À FAIBLE RENDEMENT EN UKRAINE

“[Putin was] ne plaisante pas quand il parle de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”, a déclaré Biden. “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba.”

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que l’administration Biden avait communiqué directement avec des responsables russes sur le type de réponse que l’utilisation d’une arme nucléaire apporterait. Alors que les responsables ont déclaré qu’ils n’allaient pas partager publiquement à quoi ressemblerait la réponse américaine, ils ont déclaré que ce serait “catastrophique”.

