Haut officier russe, le major-général Sergei Goryachev, aurait été tué lors de la contre-offensive ukrainienne

Un haut officier russe aurait été tué lors d’une frappe de missiles ukrainiens lors de la contre-offensive de Kiev contre les forces russes, a déclaré un responsable ukrainien soutenu par la Russie, présentant ses condoléances.

Vladimir Rogov, un responsable russe installé dans une partie de la région sud de Zaporijia sous le contrôle de Moscou, a déclaré mardi que le major-général russe Sergueï Goryachev, chef d’état-major de la 35e armée russe, avait été tué la veille sur le front de Zaporijia où Les forces ukrainiennes ont repris du territoire.

Il n’y a pas eu de confirmation immédiate de la nouvelle de la mort de Goryachev par le ministère russe de la Défense.

Goryachev, 52 ans, était un officier hautement décoré.

Au cours de sa carrière, il a combattu pendant la Seconde Guerre tchétchène, commandé une brigade de chars, supervisé une base militaire russe au Tadjikistan et dirigé les forces russes dans la région sécessionniste pro-russe de Transnistrie, selon l’agence de presse Reuters.

LIRE | Des frappes aériennes russes « monstres de haute précision » ont frappé Kryvyi Rih en Ukraine, faisant 6 morts et blessés

Si elle est confirmée, la mort de Goryachev marque le premier officier supérieur russe tué en Ukraine en près d’un an. Sa mort a été rapportée pour la première fois par « Voenkor Z », un correspondant de guerre russe et blogueur militaire.

Rogov, écrivant sur sa chaîne officielle sur l’application de messagerie Telegram, a déclaré :

L’armée a perdu l’un de ses commandants militaires les plus brillants et les plus efficaces, qui alliait le plus haut professionnalisme au courage personnel. Condoléances les plus profondes et les plus sincères à la famille et aux amis du défunt !