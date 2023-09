Haut-Karabakh : l’exode arménien fait planer le spectre d’un « nettoyage ethnique »

Commentez cette histoire Commentaire

Après des mois de blocus imposé par l'Azerbaïdjan, des milliers d'Arméniens de souche ont quitté leur enclave des montagnes du Haut-Karabakh en voiture pour se réfugier en Arménie. Ils laissaient derrière eux des villes et des villages qui étaient restés pendant des années sur le territoire internationalement reconnu de l'Azerbaïdjan, mais qui avaient conservé une autonomie de facto sous la forme de la république non reconnue d'Artsakh, un nom arménien médiéval pour la région contestée.

Mais ce qui a existé pendant des siècles est peut-être sur le point de disparaître dans quelques jours. La semaine dernière, une campagne azerbaïdjanaise ultra-rapide a submergé les séparatistes armés du Haut-Karabakh et contraint les autorités de l’Artsakh à accepter de dissoudre leurs forces de défense territoriale et d’entamer des négociations sur les conditions d’une capitulation de facto. Ces avancées ont marqué la plus grande escalade du conflit depuis une brève guerre en 2020, qui a vu l’armée azerbaïdjanaise, supérieure, reprendre d’importantes étendues de territoire, qui avaient été saisies par les forces arméniennes lors des précédentes séries de combats dans les années 1990. Aujourd’hui, le gouvernement autocratique de Bakou pourrait, pour la première fois depuis l’effondrement de l’Union soviétique, être en mesure d’étendre son contrôle total sur l’enclave à majorité arménienne.

Cette réalité changeante a déclenché un exode. Les Azerbaïdjanais victorieux ont accepté d’ouvrir le seul couloir reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, précipitant un flux massif de réfugiés fuyant l’enclave et un avenir potentiel de domination azerbaïdjanaise. Bakou insiste sur le fait que les quelque 120 000 Arméniens de souche de la région sont invités à rester citoyens d’un État azerbaïdjanais réintégré et pluraliste. Mais les habitants du Karabakh ont enduré neuf mois de blocus au cours duquel les épiceries ont été vidées de leurs produits alimentaires et les hôpitaux privés de fournitures médicales vitales. Cette expérience immédiate de privation forcée n’a fait qu’ajouter à la profondeur des inimitiés entre les deux parties et à une longue histoire d’atrocités et de violence.

« Notre peuple ne veut pas vivre au sein de l’Azerbaïdjan. Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent préfèrent quitter nos terres historiques », a déclaré à Reuters David Babayan, conseiller de Samvel Shahramanyan, président de la soi-disant République d’Artsakh. « Le sort de notre pauvre peuple restera dans l’histoire comme une honte et une honte pour le peuple arménien et pour le monde civilisé tout entier. »

Aucun responsable azerbaïdjanais n’a donné d’ordre d’expulsion. Mais de nombreux habitants de la région estiment qu’ils n’ont guère le choix. « En ce moment, les gens disent que tout le monde s’en va », a déclaré à Politico Marut Vanyan, un blogueur local. « À Stépanakert [the region’s capital]il n’y a pas de deuxième avis, tout le monde essaie de trouver quelques litres d’essence et d’être prêt à tout moment, à toute seconde, pour le moment où nous partons.

En Arménie voisine, le gouvernement en difficulté du Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté, impuissant, à offrir un refuge à des milliers d’Arméniens de souche et à exhorter l’Azerbaïdjan à garantir la sécurité de la population du Haut-Karabakh. « Si les conditions appropriées ne sont pas créées pour que les Arméniens du Haut-Karabakh puissent vivre dans leurs foyers et s’il n’existe pas de mécanismes de protection efficaces contre le nettoyage ethnique, il est probable que les Arméniens du Haut-Karabakh considéreront l’exil de leur pays comme la seule solution. moyen de sauver leur vie et leur identité », a déclaré dimanche Pashinyan.

Les responsables américains et européens ont pressé Bakou d’apaiser les craintes croissantes concernant un tel « nettoyage ethnique ». Samantha Power, chef de l’Agence américaine pour le développement international, arrivé lundi à Erevan, la capitale arménienne, à la tête d’une délégation américaine. UN lettre du président Biden à Pashinyan a exprimé son soutien aux efforts en cours pour forger la paix régionale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et a dénoncé les récentes violences, mais a peu condamné explicitement les actions de l’Azerbaïdjan. David McAllister, président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, a déclaré lundi au Guardian que l’Union européenne « devrait indiquer clairement que toute tentative visant à expulser ou à contraindre la population arménienne de la région du Haut-Karabakh aura de graves conséquences sur nos relations avec Azerbaïdjan. »

Pendant des années, l’Arménie a compté sur ses liens étroits avec la Russie pour servir de tampon contre l’Azerbaïdjan et de sauvegarde de l’indépendance de facto des Arméniens du Haut-Karabakh. Mais les soldats de maintien de la paix russes sont restés à l’écart plus tôt cette année lorsque l’Azerbaïdjan a bloqué l’autoroute principale menant au Haut-Karabakh et n’ont pas fait grand-chose pour contrecarrer l’opération militaire écrasante de la semaine dernière. Le Kremlin n’aime explicitement pas Pashinyan et semble attiser les troubles antigouvernementaux contre son régime.

« Depuis l’arrivée au pouvoir de Pashinyan lors d’une révolution populaire en 2018 contre les régimes autoritaires successifs et massivement corrompus, l’Arménie s’est rapprochée de Washington et refuse de soutenir l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a expliqué Al-Monitor. « Dans le même temps, Pashinyan cherche une normalisation avec la Turquie dans l’espoir que cela permettrait de repousser une nouvelle agression azerbaïdjanaise, mais jusqu’à présent, sans aucun effet. »

C’est parce que l’Azerbaïdjan, riche en pétrole, a une main bien plus forte. Il entretient des liens étroits en matière d’énergie et de sécurité avec l’Occident, est un acheteur majeur d’armes israéliennes et un rempart stratégique contre l’Iran. Il semble également qu’il bénéficie désormais de l’assentiment du Kremlin, au moins aussi longtemps que Pashinyan reste au pouvoir.

« Dans l’ordre européen plus sombre de la dernière décennie, où les valeurs normatives et le cadre multilatéral ont été dévalorisés, l’Azerbaïdjan se soucie peu des déclarations de condamnation des gouvernements occidentaux », a écrit Thomas de Waal de Carnegie Europe. «L’essentiel est certainement le soutien de deux puissances régionales et de leurs voisins: le plein soutien de la Turquie et une tergiversation délibérée de la part de la Russie, qui semble plus soucieuse de maintenir sa base militaire sur le terrain en Azerbaïdjan et d’humilier le gouvernement d’Erevan que d’assurer les droits des Arméniens locaux du Karabakh.

Les sympathisants du sort arménien pointent des signes inquiétants à l’horizon. Lundi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan à Naxçivan, une enclave azerbaïdjanaise prise en sandwich entre l’Arménie, d’un côté, et l’Iran et la Turquie, de l’autre. Aliyev a lancé une fois de plus l’idée de créer un corridor terrestre entre l’Azerbaïdjan proprement dit et la Turquie, un scénario géographique qui n’est probablement possible qu’à travers la saisie de davantage de territoires arméniens.