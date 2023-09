Haut-Karabakh : le Canada fournit 2,5 millions de dollars en aide humanitaire

Le Canada a fourni 2,5 millions de dollars d’aide humanitaire pour la crise dans la région du Haut-Karabakh alors que l’Azerbaïdjan reprend le contrôle de la région séparatiste.

Dans un communiqué de presse jeudi, Affaires mondiales Canada a déclaré que le financement serait versé au Comité international de la Croix-Rouge pour fournir une aide d’urgence comme des services de santé et de la nourriture.

Plus de la moitié des 120 000 habitants du Haut-Karabakh ont jusqu’à présent fui vers l’Arménie voisine à la suite d’une offensive militaire venue d’Azerbaïdjan. Jeudi, l’assaut éclair qui a débuté la semaine dernière avait apparemment réussi à renverser le gouvernement séparatiste arménien de la région, vieux de plusieurs décennies.

Dans un communiqué jeudi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a appelé à une « cessation définitive des hostilités ».

« Le Canada continue de réclamer un accès humanitaire sûr et sans restriction dans la région et le respect des droits de l’homme », a déclaré Jolie. « Nous sommes solidaires des personnes touchées par cette crise, et le soutien annoncé aujourd’hui contribuera à leur apporter un soulagement indispensable. »

Alors que l’Azerbaïdjan renforce son emprise sur le Haut-Karabakh, de plus en plus de réfugiés devraient continuer d’affluer en Arménie.

« Le Canada est profondément préoccupé par les conséquences humanitaires de cette crise », a déclaré le ministre du Développement international Ahmed Hussen. « Le financement annoncé aujourd’hui servira à aider les nombreuses personnes et communautés qui ont besoin d’une aide urgente. »

L’aide canadienne de 2,5 millions de dollars intervient après que le NPD fédéral a appelé à l’action – y compris des sanctions ciblées contre l’Azerbaïdjan – après que de nouveaux combats ont éclaté dans cette région à majorité arménienne.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées lors de cette dernière série de combats, qui font suite à un blocus de 10 mois imposé par l’Azerbaïdjan. En 2020, plus de 6 700 personnes ont été tuées dans le Haut-Karabakh et dans les régions adjacentes alors que l’Azerbaïdjan a récupéré les territoires que les forces arméniennes détenaient depuis des décennies.

Le Canada ouvrira une nouvelle ambassade en Arménie dès le mois prochain.



Avec des fichiers de l’Associated Press