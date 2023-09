Haut-Karabakh : Erdoğan fait l’éloge de l’Azerbaïdjan alors que des milliers de personnes fuient vers l’Arménie

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, et le dirigeant azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont salué la victoire militaire de Bakou au Haut-Karabakh alors que des milliers d’Arméniens de souche ont fui leurs foyers dans la région séparatiste et se sont dirigés vers l’Arménie.

Aliyev a reçu lundi son homologue turc dans l’enclave autonome du Nakhitchevan, une bande de territoire azerbaïdjanais séparée du reste du pays par l’Arménie. La semaine dernière, Erdoğan, un allié d’Aliyev qui a soutenu l’Azerbaïdjan avec des armes dans le conflit de 2020, a déclaré qu’il soutenait les objectifs de la dernière opération militaire de l’Azerbaïdjan mais qu’il n’y avait joué aucun rôle.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Aliyev, Erdoğan a déclaré : « C’est une question de fierté que l’opération ait été menée à bien dans un court laps de temps, dans le plus grand respect des droits des civils. »

Certains observateurs ont suggéré qu’après la victoire rapide de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh lors de l’offensive de la semaine dernière, Aliyev pourrait faire pression en faveur d’une connexion terrestre entre le Nakhitchevan et le reste de l’Azerbaïdjan, connue sous le nom de corridor de Zangezur. Aliyev a déploré lundi que les autorités de l’ère soviétique aient considéré qu’une partie de ce qui, selon lui, aurait dû être un territoire appartenant à la république soviétique d’Azerbaïdjan était une terre appartenant à la république soviétique d’Arménie. « La liaison terrestre entre la majeure partie de l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan a ainsi été coupée », a-t-il déclaré.

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, est parti lundi au Nakhitchevan avec le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Photographie : APAImages/Shutterstock

Le Nakhitchevan était relié à l’Azerbaïdjan par la route et le rail à l’époque soviétique, mais ces liaisons sont devenues inutilisables lorsque l’Azerbaïdjan et l’Arménie sont entrés en guerre dans les années 1990 au sujet du Haut-Karabakh, même si les liaisons aériennes sont restées. Erevan est opposé au concept de « corridor », arguant qu’il remet en question la souveraineté du pays.

Pendant ce temps, plus de 6 000 Arméniens de souche sont entrés en Arménie depuis le Haut-Karabakh après l’offensive militaire azerbaïdjanaise dans la région contestée, qui a fait des centaines de morts, de blessés ou de disparus.

Le gouvernement arménien a déclaré lundi après-midi qu’au moins 6 650 personnes du Haut-Karabakh avaient traversé la frontière vers l’Arménie, contre environ 4 850 personnes cinq heures plus tôt. La vidéo montrait une route très encombrée vers l’Arménie depuis l’enclave.

Les réfugiés ont commencé dimanche à traverser la frontière depuis le Haut-Karabakh, devenant ainsi les premiers civils à atteindre l’Arménie depuis près d’un an et à réunir leurs familles après 10 mois de blocus imposé par l’Azerbaïdjan qui a entraîné des pénuries désespérées de nourriture, de carburant et d’eau dans la capitale locale. Stepanakert et ses environs.

« J’ai déjà vécu ma troisième guerre », a déclaré Anna Hakobyan, une femme d’une soixantaine d’années, qui a été évacuée avec sa mère de 90 ans. «Je n’y retournerai jamais. Ça me suffit. »

« Un génocide est en train d’être commis » : les Arméniens protestent après les violences au Haut-Karabakh – vidéo

Les responsables du gouvernement arménien séparatiste de la région ont déclaré qu’ils prévoyaient d’évacuer des milliers de personnes déplacées vers l’Arménie.

Le gouvernement local a déclaré que les évacués seraient accompagnés à travers la frontière arménienne par des soldats de maintien de la paix russes.

« Chers compatriotes, nous tenons à vous informer que, accompagnées par les soldats de maintien de la paix russes, les familles qui se sont retrouvées sans abri à la suite des récentes opérations militaires et qui ont exprimé leur désir de partir seront transférées en Arménie », peut-on lire dans un communiqué.

« Le gouvernement publiera prochainement des informations sur la relocalisation d’autres groupes de population. »

Le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a déclaré dimanche dans un discours en direct : « Notre gouvernement accueillera avec amour nos frères et sœurs du Haut-Karabakh. Les Arméniens du Haut-Karabakh sont toujours confrontés au danger du nettoyage ethnique. Des fournitures humanitaires sont arrivées au Haut-Karabakh ces derniers jours mais cela ne change rien à la situation.

« Si de véritables conditions de vie ne sont pas créées pour les Arméniens du Haut-Karabakh dans leurs foyers et si des mécanismes efficaces de protection contre le nettoyage ethnique ne sont pas créés, alors il est de plus en plus probable que les Arméniens du Haut-Karabakh considèrent l’expulsion de leur patrie comme la seule issue possible. dehors. »

Les Arméniens du Haut-Karabakh – un territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais auparavant hors de son contrôle – ont été contraints à un cessez-le-feu la semaine dernière après une opération militaire de 24 heures menée par l’armée azerbaïdjanaise, beaucoup plus importante.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mené deux guerres pour le contrôle de l’enclave en 30 ans – l’Azerbaïdjan ayant reconquis des pans de territoire dans et autour du Haut-Karabakh lors d’un conflit de six semaines en 2020.

De hauts responsables américains, dont Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international, et Yuri Kim, secrétaire adjoint par intérim du département d’État pour les affaires européennes et eurasiennes, se sont rendus en Arménie lundi.

« Les États-Unis sont profondément préoccupés par les informations sur la situation humanitaire au Haut-Karabakh et appellent à un accès sans entrave pour les organisations humanitaires internationales et le trafic commercial », indique un communiqué du gouvernement avant le voyage.

Pendant ce temps, le gouvernement arménien a continué à se disputer ouvertement avec la Russie – signe de changements dans le paysage géopolitique plus large qui constitue la toile de fond de la crise.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a imputé les événements du Haut-Karabkh aux dirigeants arméniens, affirmant qu’ils « ont couru vers l’ouest » au lieu de travailler avec la Russie et l’Azerbaïdjan pour parvenir à la paix.

L’Arménie a déclaré que plus de 200 personnes avaient été tuées et 400 blessées lors de l’opération de la semaine dernière, qui a été condamnée par les États-Unis et d’autres alliés occidentaux de l’Arménie.

Dimanche, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré avoir confisqué davantage d’équipements militaires appartenant aux séparatistes arméniens, notamment des roquettes, des obus d’artillerie, des mines et des munitions.

Les Arméniens du Haut-Karabakh n’acceptent pas la promesse de l’Azerbaïdjan de garantir leurs droits à mesure que la région est intégrée. L’Arménie a appelé au déploiement immédiat d’une mission de l’ONU pour surveiller les droits de l’homme et la sécurité dans la région.

« Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent préfèrent quitter nos terres historiques », a déclaré à Reuters David Babayan, conseiller de Samvel Shahramanyan, le président de l’État séparatiste, également connu sous le nom d’Artsakh.