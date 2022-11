Haut diplomate américain au Qatar pour le football, pourparlers au milieu de la tension iranienne

DOHA, Qatar (AP) – Le plus haut diplomate américain a atterri au Qatar lundi pour assister à un match de Coupe du monde et tenir des pourparlers alors que les tensions régionales restent élevées au milieu de l’avancement rapide de son programme nucléaire par l’Iran et des manifestations à l’échelle nationale secouant la République islamique.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, fan de football et joueur lui-même, sera présent alors que l’Amérique affrontera le Pays de Galles lundi soir au stade Ahmad bin Ali.

Blinken tiendra également des entretiens diplomatiques cruciaux avec les autorités du Qatar, l’un des interlocuteurs de confiance des États-Unis avec l’Iran. Doha partage un énorme gisement de gaz naturel offshore avec Téhéran.

L’Iran a également fourni des routes d’espace aérien pour les vols de Qatar Airways et a fourni des expéditions de nourriture au Qatar au milieu d’un boycott de Doha par quatre pays arabes pendant des années.

La visite de Blinken s’inscrit dans le cadre d’un dialogue stratégique avec le Qatar, qui accueille également quelque 8 000 soldats américains dans son immense base aérienne d’Al-Udeid, qui est le quartier général avancé du commandement central de l’armée américaine. La base a servi de nœud clé dans le retrait chaotique américain de l’Afghanistan en 2021 et l’évacuation des civils afghans.

“Le Qatar est un partenaire indéfectible et important des États-Unis, et les relations américano-qatariennes continuent de se développer”, a déclaré Daniel Benaim, sous-secrétaire adjoint aux affaires de la péninsule arabique au département d’État avant le voyage de Blinken.

“Ensemble, nous avons fait des progrès importants sur une série de questions, notamment en facilitant le voyage des Afghans à risque vers les États-Unis pour un nouveau départ, en renforçant la sécurité régionale et en élargissant les liens d’investissement commerciaux entre nos pays.”

L’un des principaux sujets à débattre est l’Iran. Les experts en non-prolifération affirment que l’Iran dispose désormais d’assez d’uranium enrichi jusqu’à 60 % – à un pas des niveaux de qualité militaire – pour le retraiter en combustible pour une arme nucléaire s’il le souhaite.

Téhéran insiste sur le fait que son programme est pacifique, bien qu’il ait considérablement élargi son programme depuis l’effondrement de son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales.

Pendant ce temps, l’Iran est secoué par des manifestations qui durent des mois après la mort d’une femme de 22 ans qui avait été précédemment arrêtée par la police des mœurs du pays.

La répression des autorités et la violence entourant les manifestations ont fait au moins 419 morts, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations. L’Iran participe également à la Coupe du monde et affrontera les États-Unis le 29 novembre.

Jon Gambrell, Associated Press