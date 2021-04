Pour la plupart des utilisateurs, une ligne haut débit domestique fiable évaluée à des vitesses de 100 Mbps devrait être plus que suffisante pour travailler à domicile, pour les cours en ligne de votre enfant, les appels vidéo toute la journée et pour le streaming vidéo une fois que vous avez terminé votre travail et que vous souhaitez se détendre. Par exemple, cela vous donnera probablement une meilleure perspective: une ligne haut débit domestique de 100 Mps pourra également diffuser du contenu 4K sur des applications de streaming telles que Netflix et Amazon Prime Vide. Sûr à dire, vos exigences en matière de navigation Web, de courriels, d’appels vocaux, d’appels vidéo et de transferts de fichiers seront également plus que satisfaisantes. Au fil du temps, la plupart des fournisseurs de services Internet (FAI) ont mis à niveau leurs lignes à large bande vers la fibre. Cela signifie une connectivité fiable, des temps d’arrêt et des baisses de vitesse moindres, ainsi que des vitesses de téléchargement et de téléchargement symétriques. À l’heure actuelle, à peu près tous les FAI valant votre temps et votre argent offriront des forfaits abordables pour des vitesses de 100 Mbps. Vos options incluent Reliance JioFiber, Airtel Xstream haut débit, Spectra, ACT haut débit, MTNL, Tata Sky Broadband, Excitel et plus encore.

Reliance Jio propose l’un des forfaits 100 Mbps les plus abordables, sinon le plus, pour le haut débit domestique. Le plan JioFiber est au prix de Rs 699 par mois et regroupe également un téléphone résidentiel avec des appels vocaux illimités partout en Inde. Vous obtiendrez des vitesses symétriques, ce qui signifie un téléchargement de 100 Mbps et un téléchargement de 100 Mbps, et une utilisation illimitée des données. Fait intéressant, il n’y a pas d’abonnements groupés pour les applications de streaming avec ce plan – pour cela, vous devez passer au plan 150 Mbps qui coûte Rs 999 par mois. Le plan 100Mbps d’Airtel pour le service haut débit Airtel Xstream est un peu plus cher et coûte Rs 799 par mois. Ici aussi, vous obtiendrez des vitesses de téléchargement et de téléchargement de 100 Mbps, une utilisation illimitée des données ainsi qu’un téléphone résidentiel qui permet des appels vocaux illimités partout en Inde. Le forfait Airtel Thanks comprend un abonnement pour le streaming vidéo Airtel Xstream et l’application de streaming Wynk Music.

Au milieu des batailles entre les entreprises privées de haut débit, la MTNL, dirigée par l’État, n’est pas d’humeur à être laissée pour compte. Le plan FTTH 100 Mbps à prix compétitif vous coûtera 777 Rs par mois et offre également une utilisation illimitée – bien que le FUP soit moindre à seulement 800 Go par mois, après quoi la vitesse diminue à 1 Mbps pour le reste du cycle de facturation. Si vous êtes dans une région qui propose à la place le service haut débit BSNL, le service haut débit Bharat Fiber propose un plan appelé Fiber Value au prix de Rs 799 par mois et offre des vitesses symétriques de 100 Mbps pour des données illimitées par mois. Ce plan devrait être disponible dans la plupart des cercles, sinon dans tous. MTNL et BSNL regroupent également le téléphone résidentiel pour des appels vocaux illimités partout dans le pays.

Ce n’est pas exactement un plan de 100 Mbps, mais ACT Fibernet propose une ligne haut débit domestique illimitée de 150 Mbps pour 799 Rs par mois dans la plupart des cercles et des régions où le service est disponible. Il s’agit également d’une ligne haut débit illimitée. Après de multiples reconfigurations des plans haut débit, Tata Sky Broadband propose désormais un plan illimité 100Mbps pour Rs 950 par mois si vous voulez un téléphone fixe aussi ou Rs 850 par mois sans téléphone fixe. Cela en fait le plus cher du lot, pour être honnête. Bien qu’il s’agisse également d’un plan d’utilisation illimitée des données, aucun abonnement aux applications de streaming n’est fourni pour le moment. Au moment d’écrire ces lignes, Spectra n’a pas répertorié les plans 100 Mbps pour la plupart des cercles, avec leurs plans haut débit complexes commençant par des vitesses 250 Mbps dans la plupart des régions.

Le dernier mais non le moindre est Excitel, un service à large bande disponible dans plusieurs villes de l’Inde, y compris Delhi NCR. Ici, le plan de données illimité Fibre First 100Mbps est disponible dans l’avatar prépayé, ce qui signifie que plus vous payez de mois à l’avance, moins vous payez le prix. Par exemple, cela vous coûtera 699 Rs par mois avec la facturation mensuelle, mais 565 Rs par mois si vous payez trois mois à l’avance, 508 Rs par mois si vous payez 4 mois à l’avance et aussi bas que 399 Rs par mois. si vous payez pour une année entière à l’avance.