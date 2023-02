Haut de soutien-gorge et jupe – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Camila Cabello connaissait la mission pour les 65e Grammy Awards annuels dimanche au centre-ville de Los Angeles. La princesse de la pop s’est rendue à la Crypto.com Arena dans un ensemble qui laissait peu de place à l’imagination. Portant un haut de soutien-gorge en dentelle blanche et une jupe noire moulante, la chanteuse “Havana” a laissé tomber les mâchoires et a fait sauter les globes oculaires alors qu’elle parcourait le tapis rouge.

Avant la soirée étoilée, Camila a pris son TikTok pour donner à ses fans un petit aperçu de ce qu’elle pourrait porter ! Dans le clip, la chanteuse se faisait coiffer et maquiller par son équipe glam avant de dévoiler un soutien-gorge en dentelle et une jupe noire ; les débuts de son ensemble époustouflant !

Dans un autre TikTok, elle a affiché un peu plus la tenue et a même jeté un bon coup d’œil à sa manucure impeccable. Et dans les deux vidéos, Camila synchronisait les lèvres sur sa propre chanson, la collaboration avec Oxlade intitulée “Ku Lo Sa”.

camila cabellos histoire complète de tiktok (maintenant supprimée) #GRAMMYs pic.twitter.com/jBQPaU22U8 – le meilleur de camila (@dailycamilapics) 5 février 2023

Alors que l’ancienne membre de Fifth Harmony est souvent une muse pour les photographes dans ses ensembles attrayants, Camila a récemment expliqué qu’elle ne cherchait pas à être célèbre, comme son copain et collaborateur de “Bam Bam”. Ed Sheeran. “Je veux être une artiste, pas comme une ‘célébrité'”, a-t-elle déclaré Cosmopolite. “[Ed] s’efforce juste d’être un artiste, puis vit aussi sa vie comme un mec normal. Je pense qu’Ed le vit – il essaie juste de s’amuser avec de bonnes personnes et de faire de la musique qu’il aime. Et c’est la même chose que j’essaie de faire.

Elle a également parlé de sa vie amoureuse, affirmant qu’elle n’était pas pressée de commencer une nouvelle relation depuis sa rupture avec son ex. Shawn Mendes en novembre 2021. “Si quelque chose se passe, alors c’est vraiment amusant, mais je ne mets aucune pression dessus.” elle a admis à la sortie. “Avant, j’étais comme: ‘Oui, mon amour, oh mon dieu, mon amour’, et maintenant j’essaie juste de passer un bon moment. Je veux juste vivre ma vie et avoir de grandes amitiés. Si quelque chose sort de [them] c’est quelque chose de plus, alors c’est génial.

Lorsque le couple a annoncé pour la première fois sa décision de se séparer le 17 novembre, ils ont publié une déclaration commune, notant qu’ils “continueraient à être les meilleurs amis”. “Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais”, a déclaré le couple.

