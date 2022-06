Haut ancien officier israélien : la relance de l’accord sur le nucléaire iranien aurait des “conséquences dévastatrices sans précédent”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un ancien haut gradé de l’armée israélienne avertit que le retour à un accord nucléaire de 2015 que l’Iran a conclu avec les puissances mondiales entraînera des “conséquences dévastatrices sans précédent” sur la scène mondiale.

Yossi Kupperwasser, ancien général de brigade et chef de la division d’évaluation du renseignement des Forces de défense israéliennes, a fait ce commentaire à Fox News Digital alors que l’Union européenne fait des efforts pour relancer le pacte sabordé. Les États-Unis – qui se sont retirés de l’accord et ont imposé des sanctions à Téhéran sous le président Donald Trump – se préparent mardi à des pourparlers avec des responsables iraniens au Qatar.

“Les ramifications d’un retour à l’accord émergent seront catastrophiques à tous les niveaux”, a déclaré Kupperwasser dans un communiqué à Fox News Digital. “La fin des sanctions placerait l’Iran dans la position de dépenser des milliards de dollars pour développer ses capacités militaires, armer ses milices, renforcer l’emprise intérieure du régime et renforcer sa position régionale, ce qui pourrait conduire à une escalade au Moyen-Orient.”

“Deuxièmement, l’accord international en question saperait la légitimité internationale d’Israël à agir pour atténuer les capacités iraniennes”, a-t-il poursuivi.

“Cela ne vaut rien que les actions unilatérales iraniennes actuelles pour aveugler les caméras de surveillance internationales, ainsi que l’insistance de l’Iran sur la non-divulgation de ses activités réelles sur ses sites nucléaires, rendent impossible de garantir qu’un accord empêcherait l’Iran d’acquérir des armes nucléaires, puisque le même accord a été inefficace pour empêcher sa progression vers l’arsenal d’armes nucléaires qu’il est sur le point d’atteindre », a également déclaré Kupperwasser.

L’Iran a abandonné bon nombre des engagements qu’il avait pris dans l’accord sur le nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), après que les États-Unis se sont retirés de celui-ci.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré qu’au début du mois de mai, l’Iran avait accumulé un stock d’uranium enrichi plus de 18 fois la limite fixée dans l’ancien accord.

Les États-Unis se sont retirés du JCPOA pour plusieurs raisons, notamment les limites de l’accord visant à empêcher à long terme l’obtention par l’Iran d’une arme nucléaire et son incapacité à résoudre certains problèmes tels que le programme de missiles balistiques de l’Iran.

Sous le président Biden, les États-Unis envisageaient de conclure un nouvel accord avec l’Iran, mais les deux parties sont dans une impasse sur les demandes iraniennes, notamment le retrait de son corps des gardiens de la révolution islamique de la liste des organisations terroristes étrangères du département d’État.

“Un Iran nucléaire déclenchera une course régionale aux armements nucléaires, qui mettra en péril non seulement la sécurité d’Israël, mais aussi la sécurité et la stabilité mondiales”, a également déclaré Kupperwasser, qui est maintenant chercheur principal au Forum sur la défense et la sécurité d’Israël, à Fox News Digital. “Par conséquent, en ce moment, Israël devrait concentrer l’essentiel de ses capacités sur la préparation de contrecarrer le programme d’armement nucléaire iranien tout en générant le soutien de ses alliés – en premier lieu les États-Unis.”

