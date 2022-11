Haussier sur Estee Lauder, Starbucks alors que la Chine retient ses bénéfices

Wall Street s’inquiète des restrictions draconiennes de Covid-19 en Chine – qui pèsent lourdement sur la deuxième économie mondiale depuis près de trois ans – pourraient faire baisser les bénéfices d’Estee Lauder (EL) et de Starbucks (SBUX) lorsque les deux sociétés américaines feront rapport cette semaine. Au Club, nous avons également tempéré nos attentes compte tenu de la forte exposition des deux avoirs à la Chine, mais nous pensons que les vents contraires sont temporaires et que l’économie chinoise rouvrira progressivement au cours des prochains trimestres. Estée Lauder publie ses résultats du premier trimestre et de l’exercice 2023 mercredi avant la cloche d’ouverture. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action chute de 30 % en glissement annuel, à 1,31 $ par action, tandis que le revenu total devrait chuter de 10,5 %, à 3,93 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Starbucks publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice après la cloche de clôture jeudi. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action baisse de 28 % en glissement annuel, à 72 cents par action, selon Refinitiv. Le chiffre d’affaires total devrait grimper de 2,5 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 8,31 milliards de dollars. La prise de Wall Street Les multinationales opérant en Chine ont largement vu leurs ventes sous pression en raison des blocages continus de Covid, dans le cadre de la soi-disant politique zéro-Covid de Pékin. Le géant des cosmétiques Estee Lauder, qui dépend de la Chine pour environ 36% de son chiffre d’affaires, devrait d’abord voir une faiblesse dans la région dans son exercice avant d’afficher finalement une croissance positive en 2023, selon les analystes du Telsey Advisory Group. “Bien que le degré de sous-performance varie, la Chine continue généralement d’être la région la plus faible parmi les entreprises qui ont publié des résultats pour le trimestre se terminant en septembre, compte tenu des blocages, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la baisse du trafic en magasin”, ont écrit les analystes dans une récente note de recherche. . Dans le même temps, les analystes du Credit Suisse ont écrit dans une note : “Alors que nous pensons toujours qu’EL a l’histoire de croissance des bénéfices en Chine la plus claire de notre couverture au cours de la prochaine décennie… [government] les commentaires suggèrent que la politique Covid zéro restera probablement un surplomb pour les marques grand public à court terme. » La chaîne de café Starbucks, qui dépend de la Chine pour environ 13 % de ses ventes, est un autre détaillant américain confronté à « des préoccupations croissantes envers la Chine », selon Baird Les analystes de la banque ont écrit dans une note récente qu’ils s’attendaient à ce que les restrictions économiques en Chine freinent les perspectives de Starbucks lors de son rapport cette semaine. [comparables] et réduire la confiance dans le scénario de reprise qui semble nécessaire pour que SBUX atteigne ses objectifs de croissance sur trois ans », ont écrit les analystes dans une note récente. Pourtant, les analystes du Credit Suisse ont fait valoir que la Chine « devrait revenir à un vent arrière au fil du temps » pour Starbucks. , qualifiant le marché de l’un des « moteurs les plus significatifs de la hausse des chiffres. continue de voir Starbucks comme ayant un potentiel de croissance énorme sur les marchés internationaux, en particulier en Chine où le détaillant de café prévoit d’ouvrir des milliers de nouveaux magasins.Le revers à court terme des politiques strictes du gouvernement chinois en matière de Covid doit être considéré comme une opportunité d’achat. Lauder, nous sommes convaincus qu’une fois les restrictions Covid levées, la demande chinoise pour ses produits de beauté s’améliorera. Au-delà du vent contraire de la Chine, nous maintenons notre thèse selon laquelle t Estée Lauder est un leader dans son industrie qui peut résister aux pressions à court terme. Le Club a acheté 40 nouvelles actions d’EL la semaine dernière. Dans l'ensemble, ces deux noms de Club montrent que les investisseurs peuvent avoir des inquiétudes à court terme basées sur les pressions macroéconomiques, tout en restant optimistes à long terme. Une fille boit du café glacé dans un café Starbucks à Tianjin, en Chine. Zhang Peng | Fusée lumineuse | Getty Images