hausses de carburant, réglementation verte, directives européennes

Les agriculteurs français se sont engagés dans une confrontation avec le gouvernement pour exprimer leur colère face à un manque de respect perçu, à la hausse des coûts et à l’étouffement de la réglementation européenne. Le Premier ministre Gabriel Attal cherche à calmer les manifestants tandis que le Rassemblement national d’extrême droite espère profiter de leur colère, à cinq mois des élections européennes.

Les agriculteurs français sont en colère contre leur gouvernement. Plusieurs dizaines d’entre eux bloquent depuis le 18 janvier une portion de l’autoroute A64 à proximité de Toulouse pour exprimer leur colère. Puis, entre jeudi et vendredi soir, une explosion a fait exploser les fenêtres d’un bâtiment du gouvernement local de la ville voisine de Carcassonne. Deux tags laissés sur les lieux attribuent l’acte à un mystérieux collectif de vignerons.

“Il n’est pas anodin que cela [the protest movement] “Les agriculteurs sont en première ligne du changement climatique, avec des sécheresses successives, et on leur a répété à plusieurs reprises ils n’en font pas assez pour l’environnement. »

Surpris par les blocages imposés aux agriculteurs, le gouvernement français a annoncé un retard de « plusieurs semaines » dans les réformes annoncées il y a plus d’un an pour aider les agriculteurs. L’enjeu est de taille : la France a perdu 20 % (101 000) de ses exploitations agricoles entre 2010 et 2020, selon une récente enquête.

“De nombreux jeunes préfèrent aujourd’hui éviter de travailler à leur compte car ils gagneraient moins qu’un employé agricole, et cela ne devrait pas être le cas”, a déclaré Yohann Barbe, éleveur de bovins dans le département des Vosges, dans le nord-est de la France. Les gouvernements successifs ont eu du mal à enrayer le phénomène. « Près de 200 000 agriculteurs auront atteint l’âge de la retraite d’ici 2026, mais il n’y a pas assez d’acheteurs [to take over their farms]”, a déclaré Purseigle. «Il y a un décalage entre le discours de Macron sur le “réarmement civique” et la réalité des agriculteurs qui se sentent complètement désarmés.»

« On ne peut pas attendre des agriculteurs qu’ils assument la transition écologique »

Les vulnérabilités des agriculteurs augmentent de jour en jour. « Emmanuel Macron a prononcé un grand discours sur l’agriculture lors d’une réunion au Marché international de Rungis en 2017, mais n’a jamais donné suite. Nous en avons marre», a déclaré Barbe.

Les manifestants affirment que leur mouvement, originaire du sud-ouest, est voué à s’étendre à l’ensemble du pays, surtout si le gouvernement ne répond pas rapidement à leurs doléances. Il s’agit notamment de la décision du gouvernement d’augmenter les taxes sur le diesel agricole, un carburant polluant utilisé par les agriculteurs, qui bénéficie depuis longtemps d’allégements fiscaux du gouvernement. Cette décision affectera directement les coûts de production du secteur.

Les agriculteurs dénoncent également le non-respect d’une loi votée en 2018 qui garantit que la hausse des coûts de production sera couverte par la chaîne agroalimentaire via les négociations commerciales.

“Je vends mon lait à Savencia (un groupe agroalimentaire), même si je ne sais même pas combien coûtera le lait au 1er février, car nous n’avons pas trouvé d’accord avec eux en décembre”, a déclaré Barbe, qui est également membre de la Fédération Nationale des Syndicats d’Agriculteurs (FNSEA). Autre exemple, la loi de 2018 imposait que 20 % de l’alimentation distribuée dans les cantines soit bio d’ici 2022, mais le seuil stagne toujours autour de 6 %, selon le journal français Les Échos. “On ne peut pas attendre des agriculteurs qu’ils assument seuls la transition écologique”, a déclaré Barbe.

L’Union européenne ciblée

Les normes environnementales de plus en plus strictes imposées à la production agricole sont également choquantes pour les agriculteurs. Ils soulignent que la transposition fréquente des directives européennes rend les normes nationales encore plus strictes que les normes européennes. “Nous ne sommes pas contre davantage de supervision, mais nous avons besoin d’une compensation sur les prix”, a déclaré Barbe. Cela risque de perdre face à la concurrence étrangère. La France a importé plus d’un poulet sur deux consommé en 2022 de l’étranger (notamment de Belgique, de Pologne et du Brésil).

Les agriculteurs tiennent également l’Union européenne elle-même pour responsable de leur situation. Dotée d’un budget de 53,7 milliards d’euros pour le mandat 2023-2027, la politique agricole commune (PAC) met en œuvre un système de subventions agricoles et d’autres programmes. Les agriculteurs le décrivent comme dysfonctionnel. “Pour la première fois, les subventions de la PAC n’ont toujours pas été versées à tous nos agriculteurs en 2023. Plusieurs agriculteurs ont des problèmes avec leur banque ou leurs fournisseurs, qu’ils n’ont donc pas pu payer”, a déclaré Barbe.

Le Rassemblement national d’extrême droite n’a pas hésité à utiliser cette colère contre Bruxelles pour lancer sa campagne pour les élections européennes de juin. Jordan Bardella, chef du Rassemblement National, a passé dimanche dernier avec les ouvriers des terres viticoles du Médoc.

“L’Union européenne et l’Europe de Macron (veulent) la mort de notre agriculture”, a déclaré Bardella. “Les agriculteurs français sont exposés à une concurrence déloyale de la part de produits du monde entier qui ne respectent pas les normes strictes qu’ils (les producteurs français) doivent respecter”, a-t-il ajouté.

Pour Purseigle, la colère des agriculteurs sera un thème majeur des prochaines élections européennes. « S’ils ont réussi dans un domaine, c’est bien en plaçant les questions agricoles à l’agenda politique », a-t-il déclaré. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal s’est également rendu samedi dans le département du Rhône avant de recevoir lundi la FNSEA et le Syndicat des jeunes agriculteurs pour tenter d’apaiser la grogne. « La politique consiste aussi à répondre aux émotions », a noté Purseigle.

Quant aux agriculteurs, ils ont déjà annoncé qu’ils n’hésiteraient pas à bloquer Paris et à perturber le Salon international de l’agriculture de Paris, qui débute le 24 février, si le gouvernement ignorait leurs revendications.

Cet article a été traduit de l’original en français.