Hausse probable des tarifs des services publics pour les clients de la ville de Kelowna

Les clients de la ville de Kelowna peuvent s’attendre à payer davantage en tarifs de services d’assainissement l’année prochaine.

Un rapport du personnel présenté au conseil municipal le 14 novembre recommande une augmentation de 4 %.

“L’augmentation des tarifs de 2023 coûtera aux résidences un supplément de 91 cents par mois pour un total mensuel de 23,62 $.”

La hausse des tarifs suggérée intervient après un examen des opérations de traitement des eaux usées de la ville afin de déterminer les besoins financiers pour soutenir le service public. Le rapport indique également que même si les actifs de traitement des eaux usées de la ville sont relativement jeunes, ils se déprécient plus rapidement qu’ils ne sont renouvelés.

Les services d’eaux usées de la ville comprennent deux installations de traitement, 48 stations de relevage et plus de 635 kilomètres de conduites d’eaux usées. L’inflation et les augmentations de coûts allant jusqu’à 20 % affectent également le renouvellement des infrastructures, selon le document du personnel. Il existe des réserves de services publics pour permettre le renouvellement prévu dans le cadre du plan d’immobilisations de 10 ans de la ville.

L’augmentation proposée maintient le tarif des services d’eaux usées de la ville à un niveau raisonnable par rapport à d’autres communautés de taille similaire en Colombie-Britannique, indique le rapport.

Graphique de la ville de Kelowna montrant les tarifs comparatifs des services d’eaux usées. (Photo/Ville de Kelowna)

Le Conseil doit recevoir le rapport pour information.

